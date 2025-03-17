Mahkeme babayı haklı buldu... ‘Fatoş’ gitti ‘Zeynep’ geldi!

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İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada Doğukan Dudaroğlu, eski eşi Alara Mildon’un, bebeğin adını kendisinin bilgisi ve onayı dışında koyduğunu ve bu tercihin kendisini rencide etme amacı taşıdığını savunmuştu.



Özellikle “Fatoş” isminin, Mildon’un annesinin adı olduğunu ve kendisinin bu ismi istemediğini defalarca belirtmesine rağmen seçildiğini öne sürmüştü.

Mahkeme, Doğukan Dudaroğlu’nun talebini haklı bularak “Fatoş” isminin bebeğin adından çıkarılmasına karar verdi. Karara göre, çocuğun ismi nüfus kayıtlarından “Fatoş Mila” yerine babanın daha önce belirlediği “Zeynep Lia” olarak değiştirildi.

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Bu kararla birlikte, Dudaroğlu’nun açtığı dava lehine sonuçlanmış oldu. Mahkeme, isim değişikliğinin çocuğun üstün yararı doğrultusunda olduğuna hükmetti.

Doğum gününü kutladı





Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, yakın dostu ve iş ortağı Nevbahar Koç’un doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Madonna’dan Kardashian’lara kadar birçok dünya yıldızıyla dostluğu bilinen Alaş ile Koç’un uzun yıllara dayanan güçlü bir dostluğu bulunuyor. Nevbahar Koç, aynı zamanda Mert Alaş’ın içki markasına ortak olarak destek vermiş ve markanın global çapta tanınması için prestijli lokasyonlarda özel etkinlikler organize etmişti. Ben de bu vesileyle Nevbahar Koç’un yeni yaşını kutluyorum!

Mercan’ın kayıp bebeğini arıyor

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan’ın kaybolan oyuncak bebeği için sosyal medya üzerinden takipçilerine çağrıda bulundu. Yeniköy Mahallesi’nde, İstinye istikametine giden yol üzerinde kaybolan oyuncak bebeği bulanlardan, Eskiyer Restaurant’a bırakmalarını rica etti.

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Özpirinçci, Mercan’ın bu özel oyuncağına çok bağlı olduğunu ve yurtdışından tesadüfen aldıkları için aynısını bulmanın zor olduğunu belirtti.

Takipçileri, oyuncak bebeği bulmak için seferber olurken, ünlü oyuncu markaya da ulaşarak yeni bir bebek temin etmeye çalıştığını söyledi. Sosyal medyadan farklı tepkiler aldığını da söyleyen Özpirinçci, bu bebeğin kızı için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Anne olanlar beni anlar” dedi.

Yeni romanı raflarda!





Spor haberciliğinin önemli ismi Göktuğ Sevinçli’nin yazar kızı Deniz Sevinçli’nin merakla beklenen yeni romanı “Rüzgârına Kapılmak”, okurlarıyla buluştu! Genç yazarın önceki kitabı “Bir Kelebeği Yakalamak”ın devamı niteliğinde olan bu eser, kayıplar, pişmanlıklar ve hayata yeniden tutunma çabası üzerine dokunaklı bir hikâye sunuyor. Los Angeles’tan İstanbul’a uzanan bu yolculukta, karakter Tate’in derin yaralarla dolu geçmişi ve bu geçmişle hesaplaşması anlatılıyor. Samimi ve akıcı üslubuyla dikkat çeken “Rüzgârına Kapılmak”, Eksik Parça Yayınları etiketiyle çıktı. Ben de genç yazarı tebrik ediyorum, yolu açık, okuyucusu bol olsun...

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Ödüller sahiplerini buldu

Yaratıcılığı ve hayal gücünü onurlandıran 3. Hayal Gücü Ödülleri, Sabancı Kültür Merkezi’nde görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Emre Alettin Keskin ve Hüseyin Sayın tarafından kurulan, Esra Baykal’ın marka danışmanlığını üstlendiği Hayal Gücü Merkezi’nin düzenlediği etkinlik, ilham dolu anlara sahne oldu.

600 kişinin katıldığı törende, sanattan bilime, toplumsal faydadan bireysel dönüşüme kadar fark yaratan 8 farklı kategoride ödüller dağıtıldı. Yalnızca çocuklar ve gençler için değil, onlarla birlikte hayal kurmanın ve üretmenin gücüne inanan Hayal Gücü Merkezi, gençlerin organizasyonda aktif rol almasını sağlayarak bu anlamlı geceye katkıda bulundu.

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