Maçtan sonra danaya girdiler!

Ama öyle bir sipariş vermişler ki, şef bile şaşırmış! Üç dev oyuncu, önceden verdikleri siparişle tam 7 kilo eti mideye indirmiş.

Evet, yanlış okumadınız:

Üç kişi, 7 kilo et! Gecenin sonunda gelen hesap ise dudak uçuklatacak cinsten! Hesap, tam tamına 165 bin TL gelmiş!

Ama neyse ki, boy ortalaması 2 metreden fazla olunca hesap bile küçük görünmüş. Bayram da daha gelmedi ama sanki basketçiler danaya girmiş..

Kilosu 23 bin 500 liraya et yiyen üç yıldız sporcu, proteine doymuştur herhalde!

Doğayla buluştular

Cemiyetin ünlü isimlerinden Ayşe Boyner ve kardeşi Emine Boyner, Ayvalık’ta zeytin hasadı yaptı.

Doğayla iç içe geçen etkinlikte Boyner kardeşler, hem zeytin topladı hem de “yeşil altın” olarak bilinen zeytinyağının yapım sürecini misafirleriyle deneyimledi.

Ayvalık’ta kızıyla birlikte yaşayan Emine Boyner, eski eşi Ali Kürşat ile dostluğunu sürdürürken, ikili doğal hayatta ortak üretim yapmayı sürdürüyor.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Milli atlet Nagihan Karadere, 5. Levent’teki Haliç Üniversitesi kampüsünde yer alan Navitas Sports’u ziyaret ederek burada antrenman yaptı. Ünlü sporcu, spor salonuna geldiğinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Survivor hazırlıklarını disiplinli bir şekilde sürdüren Karadere, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek motivasyon dolu bir gün geçirdi.

Kitabını tanıttı

Marka danışmanı Serdar Keskin, ilk kitabı “Yapay Zeka ile Yaşamak”ın imza gününü Zorlu Center’da D&R’da gerçekleştirdi.

Sunuculuğunu İnci Abay Cansabuncu’nun üstlendiği etkinlikte okurlarıyla bir araya gelen Keskin, “Daha önceki yapay zekâ kitapları genellikle teknik odaklıydı. Ben ise bu konuyu daha içsel bir bakışla, insanın teknolojiyle ilişkisi üzerinden ele aldım” dedi.

‘Kral Şakir’ sinemalarda!

Türkiye’nin sevilen animasyon serisi Kral Şakir, yeni filmi “Kral Şakir: Dünyalar Karıştı” ile beyazperdeye geri döndü.

Grafi2000 Kurucu Ortağı ve Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu’nun ev sahipliğinde, İstanbul Palladium AVM’de sinema, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Galada Erdil Yaşaroğlu ve eşi Begüm Kütük Yaşaroğlu’nun yanı sıra, Alper Kul, Hande Yontunç, Zuhal Topal, Ümit Erdim gibi ünlüler çocuklarıyla birlikte yer aldı.

