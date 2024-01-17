‘Lüks düşkünü damat’ tazminata zam istedi!

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Ünlü iş adamı Kaya Sabancı’nın kızı Gizem Sabancı, 2020’de Bodrum’da Kaya Sabancı’nın evinde düzenlenen bir törenle Koray Helvacıoğlu ile evlenmiş, iki yıl sonra da oğlu Yılmaz Kaya’yı kucağına almıştı. Ancak Gizem Sabancı gördüğü hakaret ve psikolojik şiddetin yanında bir de eşinin kendisini hamileyken sosyal medyada aldattığını fark edince boşanma davası açmıştı.

Eşinin, zengin kadın avcısı ve lüks düşkünü olduğunu söyleyen Gizem Sabancı, evli oldukları süre boyunca, Sabancı Ailesi’ne ait lüks rezidansta yaşadıklarını, yaz tatillerini dahi yine Sabancı ailesine ait Bodrum Mandarin’deki yazlıkta geçirdiklerini söylemişti. Düğün masraflarının büyük bir kısmını Sabancı ailesinin üstlendiğini ve ailenin yaşam giderlerini kendisinin karşıladığını beyan etmişti.

Koray Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde eski eşine yeni bir boşanma davası açarak, Gizem Sabancı’nın ‘lüks düşkünü’ iddialarını bir kez daha doğru çıkardı!

Helvacıoğlu, belli ki lüks giderlerini karşılamakta zorlanınca ilk başta talep ettiği 10 milyon TL tazminatı, yeni bir davayla 400 milyon TL’ye çıkarmış!

İki yaşındaki çocuğunun velayetini de isteyen Helvacıoğlu, oğlu için aylık 30 bin tedbir nafakası, 200 milyonu maddi ve 200 milyonu manevi olmak üzere toplamda 400 milyon TL tazminat talebinde bulunmuş. Ayrıca dava masraflarını ve yargılama giderlerinin de karşı tarafa yüklenmesini istemiş. Ne diyeceğimi bilemedim, pes!

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Palandöken’de sağlıklı yaşam buluşması





Polat Palandöken’de, iyi yaşam platformları Live to Bloom ve MÄMÄCEY’in ortak küratörlüğünde, Wings ana sponsorluğunda düzenlenen MÄMÄBLOOM etkinliği gerçekleşti. Etkinlik 2024 Michelin Genç Şef ödülü sahibi Ulaş Durmaz’ın hazırladığı vegan ve glütensiz öğlen yemeği ile başladı. Ardından, bütünsel beslenme ve sağlık koçu Egemen Erden ile MÄMÄCEY’in kurucusu bütünsel beslenme ve sağlık koçu, Chopra Ayurveda eğitmeni Ceylan Sel Sohtorik ve Live to Bloom’un kurucusu Ceren Ceylan Ertaç moderatörlüğünde bir sohbet gerçekleşti.

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The Studio Polat Palandöken’de ünlü yoga eğitmeni Chris Chavez ve deneyimli yoga eğitmenleri Ray Rizzo ve Zeynep Gürsoy, nefes ve farkındalık koçu Raquel Habib’in katılımıyla açılış seremonisi takip etti. Açılış, Raquel Habib’in somatik nefes pratiğiyle devam etti. Gün, MOMO Après-ski’deki akşam yemeğiyle sonlandı.

Şampiyona özel ödül

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2023 Gala Gecesi, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ev sahipliğinde Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. 2023 sezonunda ralli, pist, offroad, baja, karting, drift, tırmanma ve klasik otomobil şampiyonalarında dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerine kavuştuğu törene, spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

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Genç karting şampiyonu Ayşe Çebi de ödülünü, AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan’ın elinden aldı. Çebi, gecenin sonunda şampiyon rallici Burcu Çetinkaya ile poz verdi.