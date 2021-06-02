Londra’da oyunculuk eğitimi verecek

Ciddi bir koleksiyoner olan Elif Dürüst, sanat tutkusunu sanatseverlerle paylaşmak için YouTube’a adım attı! Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube platformu için “Sanatın Ruhu” isimli bir program yapan Dürüst, önce psikologlarla sanatın insan psikoloji üzerindeki etkisini konuşacak, ardından sanatçılarla bir araya gelecek.
İlk programı için çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu ile bir araya gelen Dürüst, Uzman Psikolog Feriha Dildar’la da pandemide insan psikolojisini ve renklerin önemini konuştu. Sanat ve psikolojinin yıllardır ilgi duyduğu iki alan olduğunu söyleyen Dürüst, “İkisini bir arada düşünmek gerektiğine inanıyorum” diyerek program fikrini geliştirmiş.
Cüneyt Özdemir’in de bu fikri sevmesiyle kolları sıvayan Elif Dürüst, birçok sanatçıyla bir araya gelerek ürettikleri sanatın insan psikolojisine etkisini konuşmuş.
Contemporary İstanbul yarın başlıyor!Uzun bir bekleyişin ardından 15. Contemporary İstanbul, yarın start alıyor! Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen sanat fuarı, 1-2 Haziran VIP Ön İzleme, 3-6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programı ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda sanatseverlerle bir araya geliyor.
Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerini izleyicilerle buluşturacak fuar, aldığı COVID-19 önlem ve tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 15’inci edisyon için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Contemporary İstanbul tüm zorluklara rağmen yeni fırsatlar çıkararak yoluna devam ediyor. İstanbul’a ve sanat pazarına olan görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diye konuştu.
Çağdaş sanatın destekçisi
Contemporary İstanbul’un gerçekleşmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de Akbank Yönetim Kurulu Suzan Sabancı Dinçer... Zira Akbank, 15 yıldır aralıksız bir şekilde fuarın ana sponsorluğunu üstleniyor.
Bir süredir adı Haldun Demirhisar’la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, iş için geldiği İstanbul’dan Göcek’e döndü. Nisan başından beri iş insanı Haldun Demirhisar’la Göcek’te tatil yaptığı iddia edilen Sarıkaya, 2.5 yıldır üzerinde çalıştığı “Bergen” filminin kadrosundan ayrılmasıyla yeniden Demirhisar’ın yanına gitti.
Başka bir projenin çekim tarihlerinin çakışması nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Sarıkaya’nın büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Kafasını dağıtmak için İstanbul’daki işlerini hallettikten hemen sonra yine Göcek’e dönen oyuncunun, “Aramızda aşk yok, arkadaşız” dediği Haldun Demirhisar’la tatiline kaldığı yerden devam etme kararı aldığı öğrenildi.
Bebek geliyor
İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Vedat Alaton, nisan ayında üçüncü kez nikâh masasına oturarak, sevgilisi Seda Söğütlü ile evlenmişti.
Fenerbahçe’ye ve futbol dünyasının bir dönemine damga vuran efsane başkanlardan Aziz Yıldırım, Bodrum’da adres değişikliği yaptı!
Bitez’de yeni bir ev satın alan ünlü iş insanı, Yalıkavak’ta bulunan eski yazlığını ise kızları Gülşah Gordi ve Hande Gamgam’a bıraktı. Yıldırım, çocukluklarının geçtiği Yalıkavak’taki evin satılmasını istemeyen kızlarını kırmadı ve evi satmak yerine onlara verdi.
Büyük kızlarına böyle şık bir jest yapan ünlü iş insanı, eşi Gonca Yıldırım ve en küçük kızı Yaz ile Bitez’e geçti.
Yeni projenin startını verdi
Yaptığı lüks inşaat projeleriyle adını duyuran Emir Sarıgül, yeni projesi Beykoz’da hayata geçiriyor.
Yaptığı lüks inşaat projeleriyle adını duyuran Emir Sarıgül, yeni projesi Beykoz’da hayata geçiriyor.Maritza İnşaat Başkanı Emir Sarıgül, Maritza Evleri Kavacık, Maritza Konakları İstinye, Maritza Ataşehir Residance ve Maritza Loft Sarıyer ile 4 farklı butik projeyi hayata geçirmişti.
ABD’de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. Ömür boyu ev kredisi ödememek için küçük evlere yatırım yapan halk, böylece “tiny house” akımını başlatmıştı. Çoğu kez tekerlek üzerinde kurulu olan bu küçük evler, pandemiyle birlikte şehirden doğaya kaçmak isteyenler sayesinde dünyada moda oldu!
Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin de bu akıma kayıtsız kalamadığını öğrendim.
İzmir-Seferihisar’da bir arazi satın alan İynemli, buraya büyük bir villa yaptırmak yerine kendine yürüyen bir ev almış.
Tekerlekler üzerindeki evini arzu ettiği gibi dekore ettiren ünlü oyuncunun bu merakı için 300 bin lira harcadığını duydum.
Dizi çekimleri biter bitmez kız arkadaşı oyuncu Bige Önal’la birlikte Seferihisar’a gidecek olan İynemli, yaz boyunca “tiny house”unun tadını çıkaracak.
Çarşamba akşamı nişan var
Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. 7 yaşındaki oğulları Can ile birlikte seyahat etmeyi çok seven ikili, pandemi nedeniyle bu tutkularına ara vermek zorunda kalmıştı. Kasabalı, TRT Belgesel kanalı için çektiği “Şehirden Uzakta” isimli programı için yıl boyunca Anadolu’yu köy köy gezerken, Sedef Avcı oğlu Can ile birlikte İstanbul’da kalmıştı. Çift, şimdi bugünlerin acısını çıkartmak için güzel bir tatil planladı!Pandemi nedeniyle kalabalık yerlere gitmek istemeyen çift, bir karavan kiralayıp, yola çıkacak. Belirli bir rota izlemek yerinde keyiflerine göre hareket edecek olan aile, bu macera dolu yolculuğa çıkmayı iple çekiyor.
Cunda aşıkları
Cemiyetin ünlü ismi Uğur Güven, sekiz aydır birlikte olduğu Brezilyalı model Carla Araujo ile Cunda’da tatil yapıyor. Ülkesinde hem tanınmış bir model hem de seyahat blogu yazarı olan Araujo, bir süredir Türkiye’den bildiriyor! İstanbul’dan paylaşımlar yapan model, şimdi takipçilerine Cunda’yı tanıtıyor. Havaların ısınmasıyla Uğur Güven’in Cunda’daki evinde soluğu alan çift, tüm yazı burada geçirmeyi planlıyor.
Kendi markasını kurdu
Işın Karaca, pandemi döneminde kızı ve erkek arkadaşı Can Yapıcıoğlu ile yerleştiği Urla’da müzik üretmeye devam ederken, diğer taraftan sürpriz projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.
2002 yılındaki Dünya Şampiyonası’nda Milli Takıma “Pazara Kadar” şarkısıyla uğurlu gelen Mustafa Sandal, bu kez yepyeni bir şarkı bestelendi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in çağrısıyla Euro 2020 için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, “2002’de hocama ve Milli Takım’a uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra Avrupa Şampiyonası’nda! Şenol Hocam’a ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim” demişti.
Sandal, Euro 2020 şampiyonası için yazdığı şarkıyı sonunda bitirdi. Yapılan gizlilik anlaşması gereği sadece federasyonun yetki verdiği birkaç kişi ve Şenol Güneş tarafından dinlenen dostluk ve kardeşlik temalı şarkıya önümüzdeki günlerde bol sürprizli bir klip çekilecek. Klipte 11 ünlü sanatçı yer alacak ve şarkıyı seslendirecek. Klibin de hazırlanmasının ardından şarkı UEFA’ya gönderilecek.
Euro 2020, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçı ise 11 Haziran gecesi Türkiye-İtalya arasında oynanacak.
Kararın ayrıntıları ortaya çıktı
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya başladı. Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul’un en uzak noktasını, Uskumruköy’ü tercih etti!
Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış. Şehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy’de bulmuş! Ben de güle güle oturmalarını diliyorum...
Yeni veliaht yolda!
Gürsoy Şirketler Grubu’na yeni bir veliaht geliyor!
“Paramparça” dizisiyle yıldızı parlayan Alina Boz, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Yeni dizisi “Maraşlı”da Burak Deniz’le iyi bir ikili olan genç oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor. Birçok markadan teklif alan Boz, sonunda gönlüne göre bir anlaşmaya imza atmış.
Duru markasının yeni yüzü olan güzel oyuncu, duyduğuma göre bu anlaşma için 1 milyon TL almış. Çekimleri geçtiğimiz hafta Bursa’da yapılan reklam filmi, önceki gün yayına girdi. Yaz boyunca Duru’nun kampanyası için farklı reklam filmleriyle ekranlara gelecek olan Alina Boz’u ben de tebrik ediyorum…
Şimdi oteli de var!
Alaçatı’nın simge yerlerinden Limoni, yeni sezona yeniliklerle girdi!
Hacımemiş Mahallesi’nde 20 yıldır önce dondurması, sonra da restoranıyla büyük ilgi gören Limoni, bu yaz otelini de açtı. Anıl Karadan’ın işletmeciliğini üstlendiği Alaçatı Limoni Hotel, misafirleriyle buluşmak için sabırsızlanıyor. Bölgeye özgü sempatik dekorasyonu, yüzme havuzu ve nezih hizmetiyle evlerde sıkıldığımız bugünlerden sonra küçük kaçamaklar için bir vaha olacak.
Lüks İtalyan yat markası Otam’ın Millenium 58 Hardtop modelini tercih eden İlhan Sabancı, aylar önce sipariş ettiği motoryatına kavuştu.
Miami’den getirttiği yatına 2 milyon Euro ödeyen Sabancı, denize inmek için sabırsızlanıyor.
Ünlü tasarımcı Cristiano Gatto tarafından tasarlanan yat, koyu gri gövdesi ve cam kabinli tavanıyla dikkat çekiyor.
Yüksek kalitesi ve süratiyle göze çapan tasarım, denizcilik faaliyeti gösteren Yasa Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı’nın geniş tekne koleksiyonuna çok yakışacak. İyi günlerde kullanması dileğiyle...
77. yaşa çok özel hediye
Başarılı oyuncu Eda Ece; Gülse Birsel ve Gupse Özay’ın izinden gidiyor! Bir komedi dizisi yazan Eda Ece’nin en büyük hayali, kendi yazdığı komediyle ekranlarda olmak. Yıllar önce Londra’dayken yazmaya başladığı senaryosuna uzun soluklu dizi projesi nedeniyle ara veren güzel oyuncu, şimdilerde yeniden yazmaya başlamış.
Yapımcı Fatih Aksoy ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt’a yazdıklarını gösteren ve onay alan Eda Ece, tatil sonrası bir aksilik çıkmazsa yeni dizisinin çalışmalarına başlayacak.
Senaryo yazmayı çok seven Ece, yazdıklarının çevresi tarafından beğenilmesinden ötürü çok mutlu. Ancak ekran önünden tamamen kamera arkasına geçmeyi ise şimdilik düşünmüyor. Öncelikle “oyuncu” olduğunu da her fırsatta
vurguluyor.
Gündoğan’dan Yalıkavak’a geçiyor
Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, Gündoğan’ın sırtlarında bulunan yazlığını sattı, onun yerine Yalıkavak’ın popüler projelerinden Seba Taş Evleri’nden yeni bir ev aldı. Taş Evler projesi, Yalıkavak’ın en güzel yerinde konumlanıyor. Şimdiden çok sayıda Bodrum tutkunu ünlü isim buradan ev aldı bile.
Müstakil havuzlu ve beş odalı villayı 1 milyon dolara alan Burcu Şendir’in, haziran ayında teslim edilecek yeni evinin iç dekorasyonu için harıl harıl hazırlık yaptığını öğrendim. Güzel günlerde oturması dileğiyle...
Evde oyun keyfi
Sahne enerjisi, sempatikliği ve dobralığıyla yıllardır Türk halkının gönlünde taht kuran ve zirveden hiç inmeyen Seda Sayan, yaptığı akıllı yatırımlarla da biliniyor.
Türkiye’nin emlak zenginlerinden olan sanatçının, iddialara göre İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası ve Londra’da bir evi var.
TV şovlarında kullandığı “bacım” lafıyla ünlü olan sanatçı, şimdi bu yatırımlara bir yenisini daha ekledi! 4 milyon dolara Büyükdere’den Boğaz’a nazır bir villa alan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.
Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü.
Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor.
Garajında birden çok lüks otomobil ve motosiklet olan oyuncuyu geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile birlikte yeni bir Ferrari’de görünce merak edip araştırdım.
Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit’in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 vardı. Meğer oyuncu, geçen ay değiştirmiş aracını.
2000 model Modena’sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç almış.
Renkli kişiliğiyle cemiyetin en sevilen isimlerinden olan Ahu Aysal, Les Ottomans’ın ardından Bodrum’daki yazlığını da sattı! Gündoğan’daki dillere destan evinde, bugüne kadar yerli ve yabancı birçok ünlü ismi ağırlayan Aysal, şirketlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu mülkünü de elden çıkarmak zorunda kaldı.
2006 yılından beri sahibi olduğu Les Ottomans’ı, 430 milyon liralık alacağına mahsuben Akbank’a devreden Ahu Aysal, bu satışın ardından çok üzülmüş, “Orası benim çocuğum gibiydi, bir ayağım toprak altında kaldı diyebilirim ama geriye de bakamayız” demişti.
Gündoğan’daki ev, geniş bir arazi içinde, denize sıfır olarak konumlanıyor ve iskelesiyle de teknelerin yanaşması için oldukça elverişli. Yaz aylarını burada iki kızı, damatları ve torunlarıyla geçiren Ahu Aysal, misafirperverliğiyle biliniyor ve cemiyetten yakın dostlarını sık sık evinde ağırlıyordu. Bu muhteşem ev, şimdi bu yaz Dozo Beach Club & Restaurant olarak işletilecek, önümüzdeki yıl ise 25 odalı butik otel olarak hayatına devam edecek.
İlk kez parfüm tasarladı
Ünü dünyaya yayılan modacılarımızdan Zeynep Kartal, güzel bir işbirliğine imza atmış. Bugüne kadar moda dünyası için tasarım yapan Kartal, ilk kez kozmetik sektörüne yönelik bir ürün yaratarak, kendi adını taşıyan bir parfüm çıkarmış. “Duyuları etkileyen her şey benim için çok önemli” diyen ünlü tasarımcı, parfümün formülünde Türk gülünün esintisini de kullanmış. Kartal, “Rose & Caramel by Zeynep Kartal” isimli parfümün reklam çekimlerini ise Maldivler’in muhteşem doğasında gerçekleştirmiş.
Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy’un en sevdiği yerlerin başında Çeşme geliyor. Yıllardır yaz tatillerini burada geçiren Esmersoy, sonunda Alaçatı’dan ev alarak hayaline kavuştu! Birikimiyle gözde tatil beldesinin nezih sitesi Port Alaçatı’dan yazlık ev alan ünlü sunucu, yeni evine yerleşmek için gün sayıyor.
Evinin dekorasyon işlerini ise ünlü mimar ve aynı zamanda yakın arkadaşı Mehmet Yücebaşoğlu’na emanet etti. Büyük bir heyecanla Yücebaşoğlu’nun projeyi tamamlamasını bekleyen Esmersoy, çok yakında evine taşınarak tüm yazı Alaçatı’da geçirecek. Ben de yeni evinde güle güle oturmasını temenni ediyorum.
7 yıllık evlilik 15 dakikada bitti
Cemiyetin ünlü çifti Burcu Anık ve Emre Ziyal, 7 yıllık evliliklerine nokta koydu. İki çocuk sahibi olan çift, 22 Nisan’da Kartal Adliyesi’nde yapılan duruşmayla boşandı. 15 dakika süren davada dostça yollarını ayıran Anık ve Ziyal, 5 ve 3 yaşındaki kızları için ortak velayet aldı. Evliliklerini yürütemeyen ikili, çocukları için dost kalmayı tercih etti.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bir kez daha sevgilisinin rahatı için kesenin ağzını açtı. Miami’yi çok seven ve yılın büyük bölümünü orada geçiren Şeyma Subaşı için 3.5 milyon dolar değerinde ev alan Alsaloussi, cömert hediyeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
DEKORASYONU YENİLİYOR
4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa, Miami’nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı’nda yer alıyor. Kızı Melisa ile eve yerleşen Şeyma Subaşı’nın şimdilerde evi kendi zevkine göre dekore ettirdiğini öğrendim. Sevgilisi tarafından “Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Seni çok seviyorum Meedo! ‘Harika bir adam nasıl olmalı’ diye bir kitap yazmalısın” şeklinde övülen Mohammed Alsaloussi, bu jestiyle yine dillere düşecek.
Düğün de kız evinde
Cemiyet ve iş dünyasının ünlü çifti Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan’ın kızları Pırıl Çetindoğan, şubat ayında Gökhan Kokuludağ ile nişanlanmıştı.
Oynadığı “Bay Yanlış” dizisiyle İtalya’da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İtalya’dan hem dizi hem de reklam teklifi alan Gürel, önümüzdeki günlerde Roma’ya uçacak. Dört farklı proje için görüşmeler yapacak olan güzel oyuncu, anlaşmalar sağlandığı takdirde çekimler için yaz aylarında yeniden İtalya’ya gidecek.
BOL BOL SENARYO OKUYOR
Bu arada güzel oyuncuya Türkiye’den de çok sayıda teklif geldiğini duydum. Sekiz farklı reklam, dizi ve film projesi için görüşmeler yapan Özge Gürel, şu sıralar harıl harıl senaryo okuyormuş. Aldığım duyumlara göre güzel oyuncu, çok yakında içine sinen bir projeyle ekranlara dönecekmiş.
Sağlıklı beslenmeyi eve getiriyorlar
Yaz boyunca Afra Saraçoğlu rüzgarı esecek! Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü oyuncu, yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzalayarak, onların reklam yüzleri oldu.
Çağan Irmak’ın yönettiği yeni dizisiyle de yakında ekranla buluşacak olan Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı!
HAYALİNDEKİ OTOMOBİL
23 yaşındaki güzel oyuncu, kendini ödüllendirmek için 650 bin liralık bir BMW X1 satın aldı.
Kazandığı paralarla hayalindeki otomobile kavuşan Afra Saraçoğlu’nu her an sokaklarda yeni oyuncağıyla tur atarken görebiliriz! İyi günlerde kullanması dileğiyle...
Bozcaada’ya çağırıyor
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye’den çekilme kararı aldı. 2006 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası olarak Kanyon AVM’de kapılarını açan marka, 2009’da Demet Sabancı Çetindoğan’ın patronu olduğu Demsa Group’un bünyesine katılmıştı.
Sessiz sedasız Türkiye’den çekilen Harvey Nichols’ın Kanyon’daki yerine Demsa’nin kendi mağazası Brandroom geldi. Harvey Nichols Kanyon’da üç kata yayılırken, bir katı geri veren Demsa, Brandroom’la sadece iki kat kiralamış.
250’den fazla lüks markaya ev sahipliği yapan Brandroom, Demsa’nın Türkiye’ye getirdiği markaları aynı çatı altında alışveriş tutkunlarıyla buluşturmasıyla biliniyor.
Demet Sabancı Çetindoğan
O şimdi golfte usta!
Londra’da oyunculuk eğitimi verecek
Bir yıl önce Londra’da hizmete soktuğu oyunculuk okulunu pandemi nedeniyle kapatan Tuvana Türkay, 15 Temmuz’da yeniden açıyor. İngiltere’de yaşayan hayranları Türkay’ı büyük bir heyecanla bekliyor.
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, bir yıl önce Londra’da North Finchley’de “T’acTing Talent Studio” adıyla bir oyunculuk okulu kurmuştu. Burada yaşayan hayranlarından yoğun ilgi gören Türkay, pandeminin araya girmesiyle okulunun kapısına kilit vurup İstanbul’a dönmüştü. Londra’da hayatın normale dönmesiyle Tuvana Türkay da okulunun kapılarını yeniden açıyor. Pandemi sürecinde İngiltere’deki hayranlarının mail bombardımanına tutulan Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra’ya uçacak. Kayıt almaya başlayan okul, 15 Temmuz’dan itibaren eğitime kaldığı yerden devam edecek.
Venedik Bienali’ne gidiyor
Bugüne kadar tablolarını New York, Miami, Roma ve Londra gibi dünyanın farklı sanat başkentlerinde sergileyen çağdaş sanatçı Laura Margarita, Venedik Bienali’nden davet aldı! 59. Venedik Bienali’nde eserlerini sergileyecek olan cemiyetin ünlü ismi, davetten büyük mutluluk duymuş.
Ancak bu yıl mayısta yapılması planlanan bienal, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmiş. Nisan 2022’de yapılacak olan 59. Venedik Bienali’ne şimdiden hazırlanmaya başlayan başarılı sanatçıyı ben de kutluyorum.
Babasından aldığı ilhamla kitap yazacak
Cemiyetin ünlü ismi Zeynep Selvili, geçtiğimiz şubat ayında babası Haluk Selvili’yi uzun süren bir kanser mücadelesinden sonra kaybetmişti.
Yaklaşık bir yıl babasının hastalığı sürecinde onun yanında İzmir’de olan Selvili, bu süreci yoğun duygusal gelgitler şeklinde yaşamıştı.
Uzman psikolog olan Zeynep Selvili, babasıyla geçirdiği ilham verici bu süreci kaleme alarak kitaplaştırmak istiyormuş.
Daha önce “Pembe Fili Düşünme” adında bir kitap çıkaran cemiyetin ünlü ismi, duygularını bir süre demlendirdikten sonra kitaplaştıracakmış.
Tekneye paket servisi başladı
Lucca’nın patronu Cem Mirap, İlker Baydar ile geçen eylül ayında Yemeksepeti’ne lüks bir alternatif kurmuştu; Fuudy... Tıpkı Yemeksepeti gibi Fuudy de evlere yemek servisini yapıyor, ancak bünyesinde sadece Sunset, Morini, Divan gibi lüks restoranlar var.
Fuudy yaz için Bodrum’a indi ve teknelere paket servisine başladı.
Aplikasyondan yemek siparişini veren tekne sakinleri, bulundukları konumu bildiriyor ve dakikalar içinde zodyak botlarla yemeğine kavuşuyor!