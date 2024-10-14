Londra’da kalp operasyonu geçirdi

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Bir süredir düzensiz çarpıntı şikâyetiyle tedavi gören Deniz Berdan’a balonla müdahale yöntemi uygulanarak, kalp kapakçığındaki daralma genişletildi. Operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Berdan, büyük bir rahatlama yaşadığını ve en kısa sürede işlerinin başına dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.





Moda dünyasında kızı Begüm Berdan’la birlikte yarattığı DB Berdan markasıyla dikkat çeken Berdan, aynı zamanda Londra’da açtığı “People Pleaser Salad” isimli salata barının da başında.

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Sağlıklı ve lezzetli yemekleri herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla kurduğu salata barı kısa sürede popüler mekânlar arasına girdi. Sağlık durumu hızla iyileşen Berdan, kısa sürede eski temposuna geri dönmeyi planlıyor.

Pembe halının yıldızı olacak

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret Fashion Show için New York’a gidiyor! 6 yıl aradan sonra geri dönen şov, 15 Ekim’i 16 Ekim’e bağlayan gece yapılacak. Moda dünyasında büyük heyecanla beklenen şovda Dilan Çiçek Deniz, önce ‘pembe halı’ geçidinde yer alarak dünyaca ünlü isimlerle birlikte olacak ve ardından ikonik moda şovunu canlı izleyecek. Güzel model ve oyuncu, 2018 yılında markanın ilk Türk melek adayı olmuştu. Los Angeles’taki seçmelere katılmış ve iyi bir performans sergilemişti. Ancak sonraki yıl pandemi nedeniyle şov iptal edilmişti.

‘Pink’ davet

İtalyan iç giyim markası Intimissimi, İstanbul’un moda merkezi Abdi İpekçi Caddesi’nde bulunan mağazasını ‘Pink’ konsepti ile yeniden tasarladı. Mağaza, yeni konseptini keyifli bir kutlama ile görücüye çıkardı.

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Mağazanın açılışında, İtalyan işçiliği ve Intimissimi’nin sofistike tasarımları kutlanırken, konuklar keyifli bir alışveriş deneyimi yaşadı. Davete, Poco Matcha tarafından hazırlanan ve mağazanın konseptiyle son derece uyum sağlayan çilekli matcha latte servisi eşlik etti.



Marco-Özlem Temponi



Nazlı Sabancı

K-Pop hayranları buluştu

Dünyaca ünlü K-Pop grubu Trendz, ilk Türkiye konserini 6 Ekim’de İstanbul’daki JJ Arena Watergarden’da gerçekleştirdi. Sevilen grup, Venti ve Korever tarafından organize edilen konserde, K-Pop hayranlarına unutulmaz bir performans sundu. Trendz, enerjik sahne şovları ve sevilen şarkılarıyla Türk hayranlarından büyük alkış topladı. Grup üyeleri, konser sonrası hayranlarıyla buluşarak Türkiye’deki ilk konserlerinin çok iyi geçtiğini söyledi.

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Klasik tutkunları buluştu

Filoğlu Group’un katkılarıyla 8 Olden Garage öncülüğünde Marin Alaçatı’da düzenlenen Alaçatı 8 Olden Fest, Türkiye’nin dört bir yanından klasik otomobil, karavan, süper spor araç ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen festival, nostaljik araçları ve özel klasikleri sergileyerek, Alaçatı’ya yoğun bir ziyaretçi akını sağladı. Etkinlik, profesyonel pilotların şovlarıyla da heyecan dolu anlar sundu.