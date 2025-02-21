Londra’da kafa izninde!

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Boşanmanın ardından bir süre kafa dinlemek isteyen Gökhan Özoğuz, ‘O Ses Türkiye’ programının çekim arasını fırsat bilerek Londra’ya gitti ve orada bir ev kiraladı. Sessizliğe bürünerek gözlerden uzak bir dönem geçiren Özoğuz’un, bu süreci yeni projelerine odaklanarak geçirdiği öğrenildi.





Ancak Athena hayranları için müjdeli haber geldi! Grup, ‘Athena Live Europe Tour 2025’ adını verdiği Avrupa turnesine başlamaya hazırlanıyor.

Turne, 11 Nisan’da Almanya’nın Köln kentinde başlayacak. Athena, Almanya ve Hollanda’daki hayranlarıyla buluştuktan sonra, 31 Mayıs’ta Londra’da sahne alacak. Gökhan Özoğuz’un Londra’da geçirdiği sürecin ona yeni ilhamlar kazandıracağını düşünüyorum…

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Eski dostlar maçta buluştu

Londra’da yaşayan Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın efsane kalecisi Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber ile birlikte Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin maçını izlemeye gitti.

İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City, Norwich City ile karşılaşırken tribünde sürpriz bir buluşma yaşandı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, eski dostu Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber’i ağırladı. Işıl Reçber, bu anları sosyal medya hesabından “Sevgili eski dost Acun Ilıcalı ile takımı Hull City & Norwich City maçından” notuyla paylaşarak, Fenerbahçe hayranlarını mest etti!

Kış ortasında yaz tatili

Jolly Tur’un patronu Mete Vardar, sunucu sevgilisi Özlem Yıldız’la birlikte Meksika’nın ünlü tatil cenneti Tulum’a gitti. Tatilde çifte, Vardar’ın ortağı Volkan Ataman ve eşi Pınar Ataman da eşlik ediyor.

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Kış ortasında Tulum’un sıcak kumsallarında denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, tropikal atmosferin keyfini sürüyor. Özlem Yıldız’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından da büyük ilgi gördü. Türkiye’de soğuk hava etkisini gösterirken, ünlü çiftin sıcak tatili kıskandırdı doğrusu…

Umut olmaya devam ediyorlar

Bupa Türkiye, 6 Şubat depreminin ardından bölgeye desteğini sürdürerek sağlık, beslenme ve sosyal kalkınma alanlarında önemli projelere imza atıyor.

Kahramanmaraş’ta mobil sağlık tırıyla 2 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sunan BupaTürkiye, Malatya’da ise mobil mutfak tırı ile günde 10 bin kişiye yemek dağıtımı sağladı. Ayrıca, senCard Dental, Adıyaman’daki konteyner kentlerde 500’den fazla çocuğun ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştirerek farkındalık yarattı. Strateji ve Transformasyon Grup Başkanı Ebru Keskin Kulalar, Bupa Türkiye’nin, Adıyaman Üniversitesi iş birliğiyle bir sağlık merkezi kurarak bölge halkına kalıcı destek sağlamayı hedeflediklerini söyledi.