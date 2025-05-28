Kylie’nin hayali gerçek oldu

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Sosyal medyanın en güçlü isimlerinden Kylie Jenner, moda dünyasının asi ve yaratıcı ismi Dilara Fındıkoğlu ile iş birliği yaptı!

Daha önce sıklıkla Kylie’yi giydiren, Kim Kardashian, Dojo Kat ve Madonna’ya yaptığı tasarımlarıyla adından söz ettiren Fındıkoğlu, son yılların yükselen yıldızlarından. Zaten Kylie de Instagram’dan yaptığı paylaşımda Dilara Fındıkoğlu ile çalışmayı “Hayalimdi” diye tanımlıyor.

Ne yalan söyleyeyim, paylaştığı görseller tam anlamıyla olay! Feminenlik, seksilik ve detaylı tasarımlar bir araya gelince ortaya çok güçlü bir koleksiyon çıkmış gibi duruyor. Dilara da boş durmamış tabii… “KHY x Dilara birlikte çok eğleniyor!” diyerek Kylie’yle birlikte verdikleri bir pozu paylaşmış. İkili harika görünüyor.

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İstanbul Modern’e ödül

İstanbul Modern, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen 2025 Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) kapsamında “Portimao Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet” ödülüne layık görüldü.

Müzenin çağdaş sanatı toplumun farklı kesimleri için erişilebilir kılma çabası ödül gerekçeleri arasında yer aldı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Sanatı toplumla buluşturma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası alanda takdir görmesi bizim için büyük bir motivasyon” dedi. Müze, 2009 yılında da EMYA’dan Özel Takdir Ödülü almıştı.

Bilim eğlenceli olabilir!

Bilim belgeselleri sıkıcı olmak zorunda mı? Bu ezberi bozan bir yapım izledim!

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Sunumunu Elçin Sangu’nun yaptığı, yapım sürecini Piktora Yapım’ın, prodüktörlüğünü Umut Kurt’un yönetmenliğini ise Fatih Ahmet Kaya’nın üstlendiği “Elçin Sangu ile 101” tam anlamıyla “hem eğlenceli hem öğretici” dedirten cinsten.

Her bölümü ayrı bir görsel şölen; dekorlar değişiyor, anlatım akıyor, görsellik parlıyor. Kostümünden ışığına, saç-makyajından sanat yönetimine kadar her şey ince ince düşünülmüş. Ben bayıldım! Piktora Yapım ve Fatih Ahmet Kaya’ya kocaman alkış!

Yaza ‘merhaba’

Bodrum’un gözde otellerinden Baia Bodrum Hotel, yaza görkemli bir partiyle “merhaba” dedi. Otelin genel müdürü Erdem Başarır’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte 1200 davetli ağırlandı.

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Geceye sahneleriyle Açelya Elmas ve Sinan Güleryüz renk kattı. Özel menüsü, şık sunumları ve eşsiz atmosferiyle dikkat çeken organizasyon, konuklara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Yeniden açılıyor

Fransız şıklığını ve eğlencesini Bodrum’a taşıyan Bagatelle, 1 Haziran’da Yalıkavak Marina’da yeniden kapılarını açıyor.

Dünyaca ünlü Bagatelle markasının imza yemekleriyle öne çıkan mekân, yenilenen menüsünde havyar çeşitlerinden özel deniz ürünlerine, fish market konseptinden paylaşılabilir lezzetlere kadar birçok yeniliğe yer veriyor. Bu sezonun mutfağında ise deneyimli Şef Onur Köksal var.