Küsler barıştı proje seneye kaldı

‘Maçakızı Loft’ projesi yüzünden kavga edip küsen eski dostlar Hamdi Akın ve Sahir Erozan, Muzaffer Yıldırım’ın araya girmesiyle barıştı.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yakın dostu Sahir Erozan’la ortak olup, Bodrum Loft projesini ‘Maçakızı Loft’ projesi haline getirmek istemişti. Ancak Akın’ın, Erozan’dan habersiz projeye Mürver Restoran’ı dahil etmesiyle ipler gerilmiş, ikili büyük bir kavgaya tutuşarak hem dostluklarını hem de ortaklıklarını bitirmişti.
Aldığım duyumlara göre küs olan Akın ve Erozan barışmış! Onları barıştıran da ortak arkadaşları Muzaffer Yıldırım olmuş.
Bodrum’da bir teknede bir araya gelen Hamdi Akın ve Sahir Erozan barışmakla kalmamış, Maçakızı Loft projesinin de kaldığı yerden devam etmesi için anlaşmış.
Ancak proje, gelecek yaz hayata geçirilecek. Böylece bu yaz itibarıyla yaşamın başladığı Bodrum Loft, gelecek yaz Maçakızı’nın işletmesine geçecek.
500 bin lirayı az buldu
“Hercai” dizisiyle ünlenen Ebru Şahin, kısa sürede ekranların aranan oyuncuları arasına girince fiyatını ikiye katladı! Basketbol yıldızı Cedi Osman’la ilişkisiyle de gündemde olan Şahin’e, ünlü bir çorap markası reklam yüzü olması için teklif götürdü. Kampanya için 500 bin lira teklif edilen güzel oyuncu, rakamı az bularak 1 milyon lira istedi. Tek diziyle şöhreti yakalayan ve fiyatını milyon düzeyine çıkaran oyuncunun bu isteği marka tarafından kabul görmedi. Ebru Şahin’e 1 milyon lira vermek istemeyen marka, anlaşma masasından kalktı.
Mahsur kalan teknesine kavuştu
FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, pandemi nedeniyle teknesi İtalya’da mahsur kaldığından deniz sezonunu bir türlü açamamıştı.
Özyeğin’in Pershing marka, “Ege’nin oyuncağı” anlamına gelen “Ege’s Toy” isimli teknesi, geçtiğimiz günlerde nihayet Türk karasularına döndü. Murat Bey özlediği teknesiyle ilk önce çocukları Ege, Yaz ve Lal ile denize açılarak keyif yaptı.
Gecikmiş bir “yaza merhaba” daveti
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi Oya Eczacıbaşı, yarın Bodrum Cennet Koyu’ndaki evlerinde 50 kişilik yemek daveti veriyor. Mandarin Oriental’daki lüks sitelerinin bahçelerinde verecekleri yemek davetinde, sosyal izolasyon sırasında ayrı kaldıkları yakın dostlarıyla bir araya gelecek olan Eczacıbaşı çifti, hem arkadaşlarıyla hasret giderecek hem de yaza gecikmiş bir “merhaba” diyecek. Nefesler tutuldu; şimdi herkes bu özel yemek davetine kimlerin davet edildiğini merak ediyor.
Küsler barıştı proje seneye kaldı
‘Maçakızı Loft’ projesi yüzünden kavga edip küsen eski dostlar Hamdi Akın ve Sahir Erozan, Muzaffer Yıldırım’ın araya girmesiyle barıştı.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yakın dostu Sahir Erozan’la ortak olup, Bodrum Loft projesini ‘Maçakızı Loft’ projesi haline getirmek istemişti. Ancak Akın’ın, Erozan’dan habersiz projeye Mürver Restoran’ı dahil etmesiyle ipler gerilmiş, ikili büyük bir kavgaya tutuşarak hem dostluklarını hem de ortaklıklarını bitirmişti.
Aldığım duyumlara göre küs olan Akın ve Erozan barışmış! Onları barıştıran da ortak arkadaşları Muzaffer Yıldırım olmuş.
Bodrum’da bir teknede bir araya gelen Hamdi Akın ve Sahir Erozan barışmakla kalmamış, Maçakızı Loft projesinin de kaldığı yerden devam etmesi için anlaşmış.
Ancak proje, gelecek yaz hayata geçirilecek. Böylece bu yaz itibarıyla yaşamın başladığı Bodrum Loft, gelecek yaz Maçakızı’nın işletmesine geçecek.
500 bin lirayı az buldu
“Hercai” dizisiyle ünlenen Ebru Şahin, kısa sürede ekranların aranan oyuncuları arasına girince fiyatını ikiye katladı! Basketbol yıldızı Cedi Osman’la ilişkisiyle de gündemde olan Şahin’e, ünlü bir çorap markası reklam yüzü olması için teklif götürdü. Kampanya için 500 bin lira teklif edilen güzel oyuncu, rakamı az bularak 1 milyon lira istedi. Tek diziyle şöhreti yakalayan ve fiyatını milyon düzeyine çıkaran oyuncunun bu isteği marka tarafından kabul görmedi. Ebru Şahin’e 1 milyon lira vermek istemeyen marka, anlaşma masasından kalktı.
Mahsur kalan teknesine kavuştu
FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, pandemi nedeniyle teknesi İtalya’da mahsur kaldığından deniz sezonunu bir türlü açamamıştı.
Özyeğin’in Pershing marka, “Ege’nin oyuncağı” anlamına gelen “Ege’s Toy” isimli teknesi, geçtiğimiz günlerde nihayet Türk karasularına döndü. Murat Bey özlediği teknesiyle ilk önce çocukları Ege, Yaz ve Lal ile denize açılarak keyif yaptı.
Gecikmiş bir “yaza merhaba” daveti
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi Oya Eczacıbaşı, yarın Bodrum Cennet Koyu’ndaki evlerinde 50 kişilik yemek daveti veriyor. Mandarin Oriental’daki lüks sitelerinin bahçelerinde verecekleri yemek davetinde, sosyal izolasyon sırasında ayrı kaldıkları yakın dostlarıyla bir araya gelecek olan Eczacıbaşı çifti, hem arkadaşlarıyla hasret giderecek hem de yaza gecikmiş bir “merhaba” diyecek. Nefesler tutuldu; şimdi herkes bu özel yemek davetine kimlerin davet edildiğini merak ediyor.