Kürkçü dükkanına döndü

Kerem Dürüst, Katalina Gomez’le Amerika’da halen evli görünmesine rağmen geçen yaz Bodrum’da Bahar Mursaloğlu’yla nikâh masasına oturmuştu. Mursaloğlu’yla evini ayıran Dürüst, Amerika’daki eşine döndü!
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kerem Dürüst’ün evlilikleri yılan hikayesine döndü...
Dürüst ilk kez 2005 yılında Süreyya Yalçın’la nikâh masasına oturmuş, ancak o evlilik uzun ömürlü olmamıştı.
Kerem Bey, ikinci evliliğini 2010 yılında Amerika’da Kolombiyalı iç mimar Katalina Gomez’le yaptı, 1 yıl sonra da oğlu Ekrem dünyaya geldi.
Bu arada Amerika’da “Reina Limousine” adında bir otomobil kiralama şirketi bulunan Kerem Bey, dünyayı saran ekonomik krizde büyük darbe yedi. İşlerinin yanı sıra evliliğinde de sorunlar yaşamaya başlayan işadamı, soluğu Türkiye’de aldı.
AMERİKA’DA BOŞANMADAN TÜRKİYE’DE EVLENDİ
Geçen yaz Bodrum’da Bahar Mursaloğlu’yla tanışan Kerem Dürüst, Amerika’daki evliliği henüz resmi olarak bitmemesine rağmen üçüncü kez nikâh masasına oturdu.
Bodrum Belediyesi’nin nikâh dairesinde sade bir törenle evlenen çift, daha sonra Mavi Otel’de dostları için düğün yemeği verdi.
Kerem Dürüst, o dönem Gomez’le evliliği hakkında sorular soran basın mensuplarına “Amerika’daki nikâhım Türkiye’de geçerli değil. Katalina ile yollarımız ayrılmıştı zaten” demişti.
Katalina Gomez - Kerem Dürüst
MEĞER YAZ AŞKIYMIŞ
Yaz bitti, kış geldi ve Kerem Dürüst’le Bahar Mursaloğlu’nun aşkları sona erdi. Çift, “Aramızda görüş ayrılıkları var, birbirimize biraz zaman tanıyalım” diyerek evlerini ayırdı. Kerem Bey de o süreçte uçağa atladığı gibi Kolombiyalı eşi ve çocuğunun yanına Miami’ye gitti.
Kış aylarını önce Miami’de, sonra Kolombiya’da ve ardından Ekvador’da birlikte geçiren Kerem Dürüst ile Katalina Gomez, bu süreçte yeniden yakınlaştı ve yarım kalan evliliklerine devam etme kararı aldı.
BOŞANMAK İÇİN BODRUM’A GELDİ
Amerika’da işleri yoluna koyan Kerem Dürüst, yaz aşkı Bahar Mursaloğlu’ndan boşanmak için bir süre önce Bodrum’a gelip dava açtı. Ama adliyelerin koronavirüs salgını yüzünden eylül ayına kadar kapalı olması nedeniyle davanın sonuçlanması zaman alacak.
Miami’nin ardından Türkiye’de de araba kiralama ve güvenlik şirketi kuran Kerem Bey, boşanma gerçekleştikten sonra Miami’ye, Kolombiyalı eşine dönecek.
Çocuğunu 1 aydır görmüyor
Dünyayı saran korona illetine yakalanan Kerim Yardımcı, 14 günlük tedavi sonucunda sağlığına kavuştu. Ancak ünlü avukatın karantina süreci devam ediyor.
Hastalık döneminin her anında yanında bulunan sevgilisi Leyla Çebi dışında kimseyle görüşmeyen Kerem Bey, 5 yaşındaki oğlu Emre’yi de neredeyse 1 aydır görmüyor. Yalnızca telefondan görüntülü olarak konuştuğu çocuğuna hasret kalan Yardımcı, kavuşacakları günü iple çekiyor.
Yollar ayrılıyor
Çok sayıda dizi, film ve reklamda rol aldıktan sonra “Ufak Tefek Cinayetler”de canlandırdığı Taylan karakteriyle yıldızı parlayan Ferit Aktuğ, özel hayatında sıkıntılı günler yaşıyor. Aktuğ, 2011 yılında eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan’la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.
Duyduğuma göre çift 3 ay önce evlerini ayırmış ve anlaşmalı olarak boşanmak üzere mahkemeye başvurmuş.
Ancak dava, salgın nedeniyle adli tatile takılmış.
Bahar Hanım davanın sonuçlanmasını beklemeden sosyal medyada eski soyadını kullanmaya başlamış.
Kürkçü dükkanına döndü
Kerem Dürüst, Katalina Gomez’le Amerika’da halen evli görünmesine rağmen geçen yaz Bodrum’da Bahar Mursaloğlu’yla nikâh masasına oturmuştu. Mursaloğlu’yla evini ayıran Dürüst, Amerika’daki eşine döndü!
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kerem Dürüst’ün evlilikleri yılan hikayesine döndü...
Dürüst ilk kez 2005 yılında Süreyya Yalçın’la nikâh masasına oturmuş, ancak o evlilik uzun ömürlü olmamıştı.
Kerem Bey, ikinci evliliğini 2010 yılında Amerika’da Kolombiyalı iç mimar Katalina Gomez’le yaptı, 1 yıl sonra da oğlu Ekrem dünyaya geldi.
Bu arada Amerika’da “Reina Limousine” adında bir otomobil kiralama şirketi bulunan Kerem Bey, dünyayı saran ekonomik krizde büyük darbe yedi. İşlerinin yanı sıra evliliğinde de sorunlar yaşamaya başlayan işadamı, soluğu Türkiye’de aldı.
AMERİKA’DA BOŞANMADAN TÜRKİYE’DE EVLENDİ
Geçen yaz Bodrum’da Bahar Mursaloğlu’yla tanışan Kerem Dürüst, Amerika’daki evliliği henüz resmi olarak bitmemesine rağmen üçüncü kez nikâh masasına oturdu.
Bodrum Belediyesi’nin nikâh dairesinde sade bir törenle evlenen çift, daha sonra Mavi Otel’de dostları için düğün yemeği verdi.
Kerem Dürüst, o dönem Gomez’le evliliği hakkında sorular soran basın mensuplarına “Amerika’daki nikâhım Türkiye’de geçerli değil. Katalina ile yollarımız ayrılmıştı zaten” demişti.
Katalina Gomez - Kerem Dürüst
MEĞER YAZ AŞKIYMIŞ
Yaz bitti, kış geldi ve Kerem Dürüst’le Bahar Mursaloğlu’nun aşkları sona erdi. Çift, “Aramızda görüş ayrılıkları var, birbirimize biraz zaman tanıyalım” diyerek evlerini ayırdı. Kerem Bey de o süreçte uçağa atladığı gibi Kolombiyalı eşi ve çocuğunun yanına Miami’ye gitti.
Kış aylarını önce Miami’de, sonra Kolombiya’da ve ardından Ekvador’da birlikte geçiren Kerem Dürüst ile Katalina Gomez, bu süreçte yeniden yakınlaştı ve yarım kalan evliliklerine devam etme kararı aldı.
BOŞANMAK İÇİN BODRUM’A GELDİ
Amerika’da işleri yoluna koyan Kerem Dürüst, yaz aşkı Bahar Mursaloğlu’ndan boşanmak için bir süre önce Bodrum’a gelip dava açtı. Ama adliyelerin koronavirüs salgını yüzünden eylül ayına kadar kapalı olması nedeniyle davanın sonuçlanması zaman alacak.
Miami’nin ardından Türkiye’de de araba kiralama ve güvenlik şirketi kuran Kerem Bey, boşanma gerçekleştikten sonra Miami’ye, Kolombiyalı eşine dönecek.
Çocuğunu 1 aydır görmüyor
Dünyayı saran korona illetine yakalanan Kerim Yardımcı, 14 günlük tedavi sonucunda sağlığına kavuştu. Ancak ünlü avukatın karantina süreci devam ediyor.
Hastalık döneminin her anında yanında bulunan sevgilisi Leyla Çebi dışında kimseyle görüşmeyen Kerem Bey, 5 yaşındaki oğlu Emre’yi de neredeyse 1 aydır görmüyor. Yalnızca telefondan görüntülü olarak konuştuğu çocuğuna hasret kalan Yardımcı, kavuşacakları günü iple çekiyor.
Yollar ayrılıyor
Çok sayıda dizi, film ve reklamda rol aldıktan sonra “Ufak Tefek Cinayetler”de canlandırdığı Taylan karakteriyle yıldızı parlayan Ferit Aktuğ, özel hayatında sıkıntılı günler yaşıyor. Aktuğ, 2011 yılında eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan’la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.
Duyduğuma göre çift 3 ay önce evlerini ayırmış ve anlaşmalı olarak boşanmak üzere mahkemeye başvurmuş.
Ancak dava, salgın nedeniyle adli tatile takılmış.
Bahar Hanım davanın sonuçlanmasını beklemeden sosyal medyada eski soyadını kullanmaya başlamış.