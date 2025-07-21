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Kulisine sadece çay istedi!

#Sami Yusuf#Ercan Kesal#Yasin Oral

Dünya müziğinin eşsiz sesi Sami Yusuf, yıllar sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Anadolu PSM ve SİS Production iş birliğiyle 10 yıl aradan sonra 23 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek olan konser, sanatçının yeni albümü ‘Ecstasy’nin dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak.

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Ancak konserde konuşulan sadece müziği değil…

Dünyaca ünlü birçok yıldızın konser öncesi kulislerine talepler listesi bıraktığına alışkınız; kimisi egzotik meyveler, kimisi porsiyon porsiyon kebap isterken, Sami Yusuf’un sadece “bir bardak çay” istemesi hem şaşırttı hem gülümsetti.

Kulisine sadece çay istedi

Yusuf’un bu mütevazı talebi, sanatçının gösterişten uzak, sade ve içten kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Konserin kendisi de en az bu jest kadar özel olacak. 1.400 metrekarelik dev LED ekranlarda ebru sanatı ve Osmanlı minyatürleri sahneye taşınacak; Nesimi ve Yunus Emre dizeleriyle zenginleşen “Ecstasy: İki Deniz Arasında” konsepti, İstanbul gecesine ruh katacak.

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Kulisine sadece çay istedi

Caz rüzgârı Urla’da

Caz müziğin önde gelen isimleri, Paribu desteğiyle 11-12 Temmuz tarihlerinde UrlaDam’da sahne aldı. “Dam’da Caz” etkinliği kapsamında Asena Akan Contempo, Evrencan Gündüz, Ferit Odman Quintet ve Grammy adayı Mehmet Ali Sanlıkol unutulmaz performanslara imza attı.

Kulisine sadece çay istedi

UrlaDam kurucusu Ercan Kesal ve Paribu CEO’su Yasin Oral’ın buluştuğu etkinlikte, Paribu’nun kültür-sanata verdiği sürdürülebilir destek vurgulandı. İKSV Caz Festivali Direktörü Harun İzer küratörlüğünde gerçekleşen organizasyon, cazseverlere iki gün boyunca dolu dolu bir müzik şöleni sundu.

Kulisine sadece çay istedi

UNICEF için Messi ile buluştu

Dijital sanatın öncüsü Refik Anadol, futbol efsanesi Lionel Messi ile UNICEF yararına anlamlı bir projeye imza attı. Inter Miami CF, Christie’s ve küratör Ximena Caminos iş birliğiyle hayata geçirilen projede, Messi’nin 2009’daki favori gol anısı, “Yaşayan Hafıza: Messi-Hayatta Bir Hedef” adlı bir yapay zeka veri heykeline dönüştürüldü.

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Kulisine sadece çay istedi

Christie’s New York’ta açılışta sergilenen eser, hem sanatı hem de sporun büyüsünü teknolojiyle buluştururken, elde edilecek gelir UNICEF’e bağışlanacak.

Boğaz’da lüks karşılama

The Peninsula Istanbul, misafirlerine İstanbul’da benzersiz bir karşılama sunmak için otele özel tasarlanan lüks motoryatı PEN 1 ile hizmet vermeye başladı.

Kulisine sadece çay istedi

İstanbul’a varış anından itibaren başlayan bu özel deneyimde misafirler, Boğaz’ın eşsiz manzarasında şehrin tarihi dokusunu lüks, konfor ve zarafetle keşfederek otele ulaşıyor. The Peninsula farkını denizden hissettiren PEN 1, Boğaz’da unutulmaz bir seyahatin kapılarını aralıyor.

 

#Sami Yusuf#Ercan Kesal#Yasin Oral
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