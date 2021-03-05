Kozmetik markasıyla Balkanlar’da 1 numara

Justin Bieber, Rita Ora, Jay-Z gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği Les Benjamins, ikinci mağazasını açtı. Ortaklar Bünyamin Aydın ve Fethi Sabancı Kamışlı’nın şimdiki hedefinde dünya başkentleri var.

Bünyamin Aydın’ın kurucusu olduğu Les Benjamins kısa sürede bir dünya markası olmuş, Justin Bieber, Jay-Z, Robert Downey Jr., Rita Ora gibi yıldızların gardıroplarına girmişti. İş dünyasının genç ismi Fethi Sabancı Kamışlı’nın Les Benjamins’e ortak olmasıyla yatırım hedeflerini büyüten marka, Nişantaşı’nın ardından ikinci mağazasını Akasya AVM’de açtı.

Tebrik etmek için aradığım Fethi Sabancı Kamışlı, yeni yatırım hedeflerini de anlattı. Totalde 10 mağaza açacaklarını söyleyen Kamışlı, şimdilerde üçüncü Türkiye mağazası için Zorlu ve İstinye Park’la görüşme halinde olduklarını açıkladı.





ÖNCE BERLİN’DE OLACAKLAR

Diğer yedi şube ise yurtdışında olacak. Öncelikli olarak Berlin, Londra, New York, Miami ve Los Angeles’a girmeyi planlayan marka, sonrasında büyük ihtimalle Orta Doğu ya da Uzak Doğu’ya açılacak.

