Koronayı dize getirdiler

İş, cemiyet ve spor hayatının ünlü isimlerinin koronavirüse yakalanması sevenlerinde şok etkisi yaratırken, iyileşme hikayeleri ise halka umut dağıtıyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Tüm dünya bu lanet virüsle mücadele etmeye çalışırken, bir taraftan da aşı çalışmaları hızla sürüyor.
ABD, koronavirüsle mücadelesinde başarısız kalınca, sağlık sistemini sorgulamaya başladı. Türkiye ise aldığı tedbirler ve sağlık politikalarıyla birçok ülkeye örnek olmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından izlenmeye devam eden koronavirüs salgınında, Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan bu yana toplam vaka sayısı 98 bini aştı, can kaybı da 2 bin 376’yı buldu. Dünya genelinde 2.5 milyondan fazla insan koronavirüsten etkilenirken, ölüm sayısı 178 bine yaklaştı.
Türkiye’de virüse yakalanıp hastalıkla mücadelesini kazananlar arasında tanıdık isimler de var. Spor dünyasından Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, milli kaleci Rüştü Reçber; iş dünyasından Osman Boyner, Esra Oflaz-Ziya Güvenkaya, Yasemin Sadıkoğlu, Hatice Süren, Arzu-Numan Ceyhan, Zafer Mutlu; sunucu Burak Akkul, müzisyen Levent Dörter ve oyuncu Cansın Çekili, bu hastalığı yenenler arasında.
Virüs statü tanımıyor
Türkiye’de olduğu gibi dünyada da birçok ünlü isim koronavirüsten nasibini aldı. Kraliyet ailesinden siyasi liderlere, dünyaca ünlü aktörlerden spor yıldızlarına kadar çok sayıda tanınmış kişi salgından etkilendi.
İngiltere’de Veliaht Prens Charles, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Milan’ın sportif direktörü eski futbolcu Paolo Maldini, Türk kökenli Alman siyasetçi Cem Özdemir, İngiliz aktör Idris Elba, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez, aktör Tom Hanks, Monaco Prensi II. Albert de virüse yakalandı.
Özellikle ünlü isimlerin iyileşerek hastanelerden taburcu olması, halka büyük umut aşılıyor. İşte Türkiye’de erken müdahaleyle sağlığına kavuşarak evlerine dönen o isimler...
Marina Elhadef
Koronavirüsü katıldığı bir doğum günü partisinde kaptığını düşünen Vakko’nun ortaklarından Rıfat Elhadef’in eşi Marina Elhadef, 14 günlük karantina sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Marina Hanım, zor günlerinde yanında olan eşine gösterdiği sabır için teşekkür etti.
Metin - Zeynep Fadıllıoğlu
İç mimar Zeynep Fadıllıoğlu da Katar’a yaptığı iş gezisinde kaptığını düşündüğü virüsü yenmeyi başardı. Solunum yetmezliği şikayetiyle eşi Metin Fadılloğlu tarafından hastaneye kaldırılan Zeynep Hanım, sağlığına kavuştu. Metin Fadıllıoğlu, kız kardeşi Esra Ersu ve kızı Selin Tara da tedbir için kendilerini karantinaya aldı ve test sonuçları negatif çıktı.
Sema Sipahioğlu
Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Sema Sipahioğlu, nefes almakta zorluk çektiği için gittiği hastanede virüs kaptığını öğrendi. Hasta olduğunu sosyal medya hesabından “Arkadaşlar ben de korona kervanına katıldım” mesajıyla duyuran Sipahioğlu, evde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.
Yasemin Sadıkoğlu
Yaşadığı rahatsızlık üzerine başvurduğu hastanede zatürre teşhisi konulan Yasemin Sadıkoğlu’nun Covid-19 testi önce negatif çıktı. Daha sonra başka bir hastaneye geçen Sadıkoğlu tekrar test yaptırdı, bu kez sonuç pozitifti. Tedaviye alınan işkadını, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu oldu ve evinde de 14 gün karantinada kaldı.
Faruk-Hatice Süren
Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren’in eşi Hatice Süren’in de virüs testi pozitif çıktı. Süren, evde gördüğü tedaviyle virüsü dize getirmeyi başardı.
Fatih Terim
Galatasaray’ın ve Türk futbolunun sembol isimlerinden Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün boyunca evinde karantinada kalan Terim, iyileşir iyileşmez bu hastalıkla mücadele edenlere destek vermeye başladı.
Rüştü Reçber
Türkiye’nin gurur kaynağı, bir dönem oynadığı milli maçlarla göğsümüzü kabartan Rüştü Reçber, ağır geçen tedavi süreciyle sağlığına kavuştu. Reçber’in hastalığı, eşi Işıl Reçber’in sosyal medyada yayınladığı mesajla öğrenilmişti.
Esra Oflaz Güvenkaya
Geçen yıl Londra’ya yerleşen işkadını Esra Oflaz Güvenkaya ve eşi Ziya Güvenkaya da koronavirüsü yendi. 1 aya yakın tedavi gören Esra Hanım, iyileştiklerini sosyal medyada duyurdu.
Abdurrahim - Şükran Albayrak
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak, 23 Mart’ta yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hemen tedaviye alınmıştı. 3 haftalık tedavinin ardından geçen hafta taburcu olan çift, şimdilerde zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.
Koronayı dize getirdiler
İş, cemiyet ve spor hayatının ünlü isimlerinin koronavirüse yakalanması sevenlerinde şok etkisi yaratırken, iyileşme hikayeleri ise halka umut dağıtıyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Tüm dünya bu lanet virüsle mücadele etmeye çalışırken, bir taraftan da aşı çalışmaları hızla sürüyor.
ABD, koronavirüsle mücadelesinde başarısız kalınca, sağlık sistemini sorgulamaya başladı. Türkiye ise aldığı tedbirler ve sağlık politikalarıyla birçok ülkeye örnek olmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından izlenmeye devam eden koronavirüs salgınında, Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan bu yana toplam vaka sayısı 98 bini aştı, can kaybı da 2 bin 376’yı buldu. Dünya genelinde 2.5 milyondan fazla insan koronavirüsten etkilenirken, ölüm sayısı 178 bine yaklaştı.
Türkiye’de virüse yakalanıp hastalıkla mücadelesini kazananlar arasında tanıdık isimler de var. Spor dünyasından Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, milli kaleci Rüştü Reçber; iş dünyasından Osman Boyner, Esra Oflaz-Ziya Güvenkaya, Yasemin Sadıkoğlu, Hatice Süren, Arzu-Numan Ceyhan, Zafer Mutlu; sunucu Burak Akkul, müzisyen Levent Dörter ve oyuncu Cansın Çekili, bu hastalığı yenenler arasında.
Virüs statü tanımıyor
Türkiye’de olduğu gibi dünyada da birçok ünlü isim koronavirüsten nasibini aldı. Kraliyet ailesinden siyasi liderlere, dünyaca ünlü aktörlerden spor yıldızlarına kadar çok sayıda tanınmış kişi salgından etkilendi.
İngiltere’de Veliaht Prens Charles, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Milan’ın sportif direktörü eski futbolcu Paolo Maldini, Türk kökenli Alman siyasetçi Cem Özdemir, İngiliz aktör Idris Elba, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez, aktör Tom Hanks, Monaco Prensi II. Albert de virüse yakalandı.
Özellikle ünlü isimlerin iyileşerek hastanelerden taburcu olması, halka büyük umut aşılıyor. İşte Türkiye’de erken müdahaleyle sağlığına kavuşarak evlerine dönen o isimler...
Marina Elhadef
Koronavirüsü katıldığı bir doğum günü partisinde kaptığını düşünen Vakko’nun ortaklarından Rıfat Elhadef’in eşi Marina Elhadef, 14 günlük karantina sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Marina Hanım, zor günlerinde yanında olan eşine gösterdiği sabır için teşekkür etti.
Metin - Zeynep Fadıllıoğlu
İç mimar Zeynep Fadıllıoğlu da Katar’a yaptığı iş gezisinde kaptığını düşündüğü virüsü yenmeyi başardı. Solunum yetmezliği şikayetiyle eşi Metin Fadılloğlu tarafından hastaneye kaldırılan Zeynep Hanım, sağlığına kavuştu. Metin Fadıllıoğlu, kız kardeşi Esra Ersu ve kızı Selin Tara da tedbir için kendilerini karantinaya aldı ve test sonuçları negatif çıktı.
Sema Sipahioğlu
Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Sema Sipahioğlu, nefes almakta zorluk çektiği için gittiği hastanede virüs kaptığını öğrendi. Hasta olduğunu sosyal medya hesabından “Arkadaşlar ben de korona kervanına katıldım” mesajıyla duyuran Sipahioğlu, evde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.
Yasemin Sadıkoğlu
Yaşadığı rahatsızlık üzerine başvurduğu hastanede zatürre teşhisi konulan Yasemin Sadıkoğlu’nun Covid-19 testi önce negatif çıktı. Daha sonra başka bir hastaneye geçen Sadıkoğlu tekrar test yaptırdı, bu kez sonuç pozitifti. Tedaviye alınan işkadını, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu oldu ve evinde de 14 gün karantinada kaldı.
Faruk-Hatice Süren
Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren’in eşi Hatice Süren’in de virüs testi pozitif çıktı. Süren, evde gördüğü tedaviyle virüsü dize getirmeyi başardı.
Fatih Terim
Galatasaray’ın ve Türk futbolunun sembol isimlerinden Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün boyunca evinde karantinada kalan Terim, iyileşir iyileşmez bu hastalıkla mücadele edenlere destek vermeye başladı.
Rüştü Reçber
Türkiye’nin gurur kaynağı, bir dönem oynadığı milli maçlarla göğsümüzü kabartan Rüştü Reçber, ağır geçen tedavi süreciyle sağlığına kavuştu. Reçber’in hastalığı, eşi Işıl Reçber’in sosyal medyada yayınladığı mesajla öğrenilmişti.
Esra Oflaz Güvenkaya
Geçen yıl Londra’ya yerleşen işkadını Esra Oflaz Güvenkaya ve eşi Ziya Güvenkaya da koronavirüsü yendi. 1 aya yakın tedavi gören Esra Hanım, iyileştiklerini sosyal medyada duyurdu.
Abdurrahim - Şükran Albayrak
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak, 23 Mart’ta yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hemen tedaviye alınmıştı. 3 haftalık tedavinin ardından geçen hafta taburcu olan çift, şimdilerde zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.