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Konser geliri ‘Kırmızı Okul’a

#Konstantinos Argiros#Mine Kalpakçıoğlu#Sitare Kalyoncuoğlu

Yunanistan’ın yıldız ismi Konstantinos Argiros, Türkiye’de ilk kez 9 Temmuz’da Harbiye’de konser verecek. Gecenin geliri, Balat’taki tarihi Rum okulunun restorasyonuna aktarılacak.

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Yunanistan’ın popüler sanatçılarından Konstantinos Argiros, Türkiye’deki ilk konseriyle 9 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor!

Konser geliri ‘Kırmızı Okul’a

“First Time in Türkiye!” sloganıyla duyurulan bu özel konser, Argiros’un milyonlara ulaşan hit şarkılarını canlı dinleme fırsatını sunarken, izleyicilere İstanbul’un kalbinde, yıldızlar altında unutulmaz bir yaz akşamı vadediyor.

Konser geliri ‘Kırmızı Okul’a

Konserin en anlamlı yanlarından biri ise sosyal sorumluluk boyutu... Elde edilecek gelir, Balat’taki tarihi Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi’nin restorasyonu için bağışlanacak.

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Konser geliri ‘Kırmızı Okul’a

‘Haliç’in Kızıl Tacı’ ya da ‘Kırmızı Okul’ olarak bilinen tarihi okul, muhteşem mimarisiyle dünyanın her yerinden turist çekiyor. Konstantinos Argiros konser gelirini restoran için bağışlarken, sanatseverler de sadece müziğe değil, kültürel mirasa da katkı sunmuş olacak.

Cemiyetin mezuniyet coşkusu

Yılın bu döneminde sosyal medyada en çok paylaşılan kareler yine mezuniyet törenlerinden geldi. Cemiyet hayatının tanınmış isimleri, çocuklarının dünyanın prestijli üniversitelerinden mezuniyet heyecanını yaşadı.

Konser geliri ‘Kırmızı Okul’a

Sitare Kalyoncuoğlu, kızı Aslı’nın Boston University mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşarken, Mine Kalpakçıoğlu ise oğlu Kaan’ı Georgetown University’de diplomayla uğurladı.

Konser geliri ‘Kırmızı Okul’a

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Özlem Mutlu Çetin, oğlu Derin’in Imperial College London mezuniyet töreninden paylaştığı karelerle büyük gurur yaşarken, Serdar Uzel de “my principessa” notuyla kızı Aleyna’nın mezuniyet sevincini paylaştı.

Konser geliri ‘Kırmızı Okul’a

Çeşme festivale hazır!

Konser geliri ‘Kırmızı Okul’a

Klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarını buluşturan Filoğlu 8 OldenFest’in basın lansmanı, 30 Mayıs’ta Çeşme Marin Alaçatı Otel’de düzenlenen davette yapıldı. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, yaptığı konuşmada “OldenFest, Çeşme’nin kültürel çeşitliliğine katkı sunuyor. Bu festivaller Çeşme’nin ruhunu yaşatıyor” derken, festivalin organizatörü Berkem Bozdağ da etkinliğin 27-28-29 Haziran’da Çeşme Marin Alaçatı’da gerçekleşeceğini söyledi. Hey! Douglas, Çelik, Yonca Evcimik, Doğukan Manço gibi isimlerin konser vereceği etkinlikte drift gösterileri, söyleşiler ve deneyim alanları da yer alacak.

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 Konser geliri ‘Kırmızı Okul’a

Berkem Bozdağ - Fatih Fil - Kerem Ünsal - Deniz Şahin

 

#Konstantinos Argiros#Mine Kalpakçıoğlu#Sitare Kalyoncuoğlu
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