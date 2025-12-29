×
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağKonser değil deneyim
Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

Konser değil deneyim

Ebru Gündeş’in Volkswagen Arena’da üç gece üst üste sahne aldığı konser serisi, santim santim planlanmış, uluslararası ölçekte kurgulanmış bir sahne projesi olarak hafızalara kazındı. BKM organizasyonuyla gerçekleşen konserin biletleri 2 saat içinde tükenerek adından söz ettirmişti.

“Tanrı Misafiri” ile açılış yapan ünlü sanatçı, birbirinden farklı sahne stilleriyle adeta şov yaptı. Balmain ve Dolce & Gabbana gibi dünya markalarından seçilen kostümleri, “kinetic mirrors” tekniğinin kullanıldığı sahne tasarımı ve interaktif repertuarıyla izleyicilere bambaşka bir müzik deneyimi sundu.

Konser değil deneyim

Konseri Semicenk, Enis Arıkan, Şükran Ovalı, Kubilay Aka-Hafsanur Sancaktutan ve İbrahim Kutluay gibi birçok ünlü isim de izledi.
Finalde ise alışılagelmiş konfeti yerine, Ebru Gündeş’in yazdığı onlarca yeni yıl dileğinden oluşan kâğıtlar yağdı izleyenler üstüne. Her konsere özel, ayrı ayrı yazılı notlar...

Konser değil deneyim

Kısacası sahnedeki her detay, Ebru Gündeş’in neden hâlâ rakipsiz olduğunu net biçimde ortaya koydu. Şapka çıkarıyorum...

Konser değil deneyim

Dayanışma temennisi

Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, yeni yıl dileklerini paylaşarak; sağlık, umut ve dayanışma vurgusu yaptı.

Konser değil deneyim

Bilimin rehberliğinde ilerlenen, sağlığın, sporun ve eğitimin toplumsal yaşamda daha da güçlendiği bir yıl temennisinde bulunan Kavak, ekip ruhu, etik değerler ve sürdürülebilir vizyonun önemine dikkat çekti. TFF, FIFA ve UEFA’nın resmi sağlık kurulu üyesi Kavak, 2026’nın sağlık çalışanları, spor camiası ve tüm ülke için başarı ve iyilikle dolu bir yıl olmasını diledi.

Yeni yıl daveti

Lüks erkek giyiminin global markası Damat Tween, yeni yılı İstinyePark mağazasında düzenlenen özel bir davetle karşıladı. “Yeni Yılı Modayla Kutla” konseptiyle gerçekleşen etkinlik, moda ve yaşam tarzını buluşturdu.

Konser değil deneyim

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu ev sahipliğindeki davete iş, akademi, sanat, spor ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Konuklar arasında Onur Göksel, Ayla Göksel ve İlker Ayrık da yer aldı.

Ocakbaşı keyif yaptı

Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, önceki gün dostlarıyla birlikte Maslak 1453’te bulunan Etna by Sothe’de keyifli bir akşam geçirdi.

Konser değil deneyim

Adana lezzetlerine olan düşkünlüğüyle bilinen usta sanatçı, ünlülerin uğrak yeri olan ocakbaşının sunduğu Adana ve Antep tatlarından oldukça memnun kaldı. Mekânı ve lezzetleri çok beğenen Şoray, şeflere teşekkür ederken, gecenin sonunda yüzünden eksilmeyen gülümsemesiyle mekândan ayrıldı.

Wolfgang Puck imzalı yılbaşı

Spago İstanbul, yılbaşında Genel Müdür Deniz Zengin’in ev sahipliğinde misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Konser değil deneyim

Şehrin büyüleyici manzarası eşliğinde, Wolfgang Puck imzalı 6 aşamalı özel menüyle gece adeta bir gastronomi şölenine dönüşecek. Sanatçı Hülya Uysal’ın ardından Firuze Gamze & Ekibi yeni yıla geri sayımı gerçekleştirecek. Gece yarısından sonra misafirleri Courchevel konseptli parti bekliyor!

