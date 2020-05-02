Klibi bedavaya getirdi

Şarkıcılığa merak saran Selen Görgüzel, “Gönül Salıncağı” şarkısına arkadaşlarının aralarında topladığı parayla klip çekmiş.
Oyunculuğun ardından müziğe el atan Selen Görgüzel, Erkin Koray’ın yıllar önce seslendirdiği “Gönül Salıncağı” şarkısını Mert Aydın’ın düzenlemesi ve kendine has yorumuyla yeniden müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.
“Türk Malı”, “Zoraki Başkan”, “Pars Narkoterör”, “Sultan”, “Ağlamak Yok”, “Oğlum için”, “Tılsım Adası”, “Deli Duran” gibi dizilerde rol aldıktan sonra 2014 yılında Hamdi Alkan’la Roma’da evlenen Görgüzel, “Gönül Salıncağı”yla birlikte müzik dünyasında adından söz ettirmeye başladı.
Duyduğuma göre ekonomik açıdan zor günler yaşayan Selen Görgüzel, eşinden “Gönül Salıncağı”na klip çekmesini istemiş, ancak olumlu yanıt alamamış.
Daha sonra klip bütçesi için sponsor aramaya başlayan Görgüzel’in bu çabası da sonuç vermemiş.
Selen Hanım’ın yardımına koşan ise arkadaşları olmuş. Yakın dostları, klip çekimi için gereken 15 bin lirayı aralarında toplayarak Selen Hanım’a vermiş.
Hamdi Bey bu duruma çok bozulsa da, klibin yönetmenliğini üstlenmeyi kabul etmiş.
Klip bir kamera, bir kameraman ve iki figüranla 6 saatte Beyoğlu sokaklarında çekilmiş.
Sokakta kedi bırakmadı
Dünyaca ünlü Tabanlıoğlu Mimarlık’ın sahibi Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Tabanlıoğlu’nun kızları Mina, sokakta yavru kedi bırakmamış! İçi hayvan sevgisiyle dolu genç kız, sokakta bulduğu yavru kedileri kaptığı gibi Nişantaşı’ndaki evine ya da Beyoğlu’ndaki ofisine götürüyormuş. Annesi Melkan Hanım ve teyzesi Özdem Gürsel, gördüğü her minik yavruyu sahiplenen Mina Tabanlıoğlu’nun bu tutumuna müdahale etmek istese de başarılı olamamışlar.
Mina sayesinde şimdilerde ev ve ofiste 10 kediye bakıyorlarmış.
Mina Tabanlıoğlu - Melkan Tabanlıoğlu
Ayşe senin derdini anlıyorum
Geçen gün bu köşede yazdığım Defne Samyeli-Cem Yılmaz-Mustafa Sandal haberiyle ilgili olarak Ayşe Özyılmazel, sosyal medyada bir şeyler söylemiş.
Kendisine buradan sadece şunu söylemek istiyorum:
“Geçmiş” denilince tüylerinin diken diken olması gayet normal Ayşe...
Çünkü “geçmiş” dendiğinde senin aklına kanser hastası bir kadın ölüm döşeğindeyken, o kadının kocasıyla yaptığın düğün geliyor.
Yaptığın o vicdansızlık, bir vicdan azabı gibi yakanı bırakmıyor. Bu nedenle seni mazur görüyorum.
Klibi bedavaya getirdi
Şarkıcılığa merak saran Selen Görgüzel, “Gönül Salıncağı” şarkısına arkadaşlarının aralarında topladığı parayla klip çekmiş.
Oyunculuğun ardından müziğe el atan Selen Görgüzel, Erkin Koray’ın yıllar önce seslendirdiği “Gönül Salıncağı” şarkısını Mert Aydın’ın düzenlemesi ve kendine has yorumuyla yeniden müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.
“Türk Malı”, “Zoraki Başkan”, “Pars Narkoterör”, “Sultan”, “Ağlamak Yok”, “Oğlum için”, “Tılsım Adası”, “Deli Duran” gibi dizilerde rol aldıktan sonra 2014 yılında Hamdi Alkan’la Roma’da evlenen Görgüzel, “Gönül Salıncağı”yla birlikte müzik dünyasında adından söz ettirmeye başladı.
Duyduğuma göre ekonomik açıdan zor günler yaşayan Selen Görgüzel, eşinden “Gönül Salıncağı”na klip çekmesini istemiş, ancak olumlu yanıt alamamış.
Daha sonra klip bütçesi için sponsor aramaya başlayan Görgüzel’in bu çabası da sonuç vermemiş.
Selen Hanım’ın yardımına koşan ise arkadaşları olmuş. Yakın dostları, klip çekimi için gereken 15 bin lirayı aralarında toplayarak Selen Hanım’a vermiş.
Hamdi Bey bu duruma çok bozulsa da, klibin yönetmenliğini üstlenmeyi kabul etmiş.
Klip bir kamera, bir kameraman ve iki figüranla 6 saatte Beyoğlu sokaklarında çekilmiş.
Sokakta kedi bırakmadı
Dünyaca ünlü Tabanlıoğlu Mimarlık’ın sahibi Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Tabanlıoğlu’nun kızları Mina, sokakta yavru kedi bırakmamış! İçi hayvan sevgisiyle dolu genç kız, sokakta bulduğu yavru kedileri kaptığı gibi Nişantaşı’ndaki evine ya da Beyoğlu’ndaki ofisine götürüyormuş. Annesi Melkan Hanım ve teyzesi Özdem Gürsel, gördüğü her minik yavruyu sahiplenen Mina Tabanlıoğlu’nun bu tutumuna müdahale etmek istese de başarılı olamamışlar.
Mina sayesinde şimdilerde ev ve ofiste 10 kediye bakıyorlarmış.
Mina Tabanlıoğlu - Melkan Tabanlıoğlu
Ayşe senin derdini anlıyorum
Geçen gün bu köşede yazdığım Defne Samyeli-Cem Yılmaz-Mustafa Sandal haberiyle ilgili olarak Ayşe Özyılmazel, sosyal medyada bir şeyler söylemiş.
Kendisine buradan sadece şunu söylemek istiyorum:
“Geçmiş” denilince tüylerinin diken diken olması gayet normal Ayşe...
Çünkü “geçmiş” dendiğinde senin aklına kanser hastası bir kadın ölüm döşeğindeyken, o kadının kocasıyla yaptığın düğün geliyor.
Yaptığın o vicdansızlık, bir vicdan azabı gibi yakanı bırakmıyor. Bu nedenle seni mazur görüyorum.