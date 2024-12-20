Kıvanç’ın tercihi ‘Cordon Bleu’

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Kıvanç Tatlıtuğ, dünyaca ünlü aşçılık okulu Le Cordon Bleu London’da eğitim alıyor. Klasik Fransız mutfak tekniklerinin temellerini öğreten bu üç aylık program, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli aşçılar için tasarlanmış.

Senede dört kez yapılan programın kış dönemine katılan oyuncu, haftada 18 ila 21 saat mutfak eğitimi görüyor. Bu ayrıcalıklı eğitimin bedeli ise yaklaşık 10 bin Pound.





Ünlü oyuncu, Türkiye’de de Mutfak Sanatları Akademisi’nde bir eğitim programına katılmıştı.

Ama Cordon Blue, bu işin Ferrari’si anladığım kadarıyla. Bakalım Tatlıtuğ, bu prestijli eğitimin ardından hayranlarına gastronomi alanında nasıl sürprizler sunacak? Bekleyip göreceğiz!

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50’nci yaşa sürpriz parti

Vakko yöneticilerinden Moris Kohen, 50’nci yaşını Carla İstanbul’da düzenlenen sürpriz bir partiyle kutladı. Nişanlısı Pınar Hacıarifoğlu tarafından organize edilen bu özel geceye, iş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.





Geceye katılanlar arasında Burak-Melis Hatipoğlu, Jaklin Güner, Sinan Kosif, Cihan Kosif, Hakan Acar, Carolin Almozlino, Volkan-Sanem Büyükhanlı gibi tanınmış isimler yer aldı. Neşe ve eğlencenin hâkim olduğu parti, Kohen’in 50’nci yaşına unutulmaz bir anlam kattı.

Büyük ilgi sergiyi uzattı

Mustafa Taviloğlu’nun sanat koleksiyonundan önemli bir kesit sunan “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi, yoğun ilgi üzerine 30 Mart’a kadar uzatıldı.

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Galeri Eyüpsultan, İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi), İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mecidiyeköy Tarihi Likör Fabrikası, Müze Gazhane’deki sergiler aralıksız olarak ziyaret edilmeye devam edecek sergideki bazı eserler, 7 Ocak’tan itibaren The Ritz-Carlton Residences, İstanbul B Blok’ta ve 10 Ocak’tan itibaren Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

İki pastalı kutlama

Cemiyet hayatının tanınan simalarından mimar Merve Mermer, oğlu Aslan’ın birinci yaşını unutulmaz bir doğum günü partisiyle kutladı.

Etiler’deki Kille Restaurant’ta gerçekleşen kutlamaya cemiyet dünyasından Aslıhan Koruyan Sabancı ve Monik İpekel gibi ünlü isimler de katıldı. Merve Mermer, oğlu Aslan için her detayı titizlikle düşünürken, sürprizlerle dolu geceye dostlarının hazırladığı doğum günü pastası damga vurdu. Minik Aslan’la aynı gün doğan Merve Mermer, bu özel günü hem oğlu hem de kendisi için çifte mutlulukla kutladı.