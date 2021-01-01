Kıskançlık ilişkiyi bitirdi

Oğulları Azur’un eğitimi için Barselona’ya taşınan ünlü popçu Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi. Hatırlarsanız, çiftin Barselona’ya yerleşme kararını ilk ben yazmıştım. Geçen yıl Costa Brava’dan 4 milyon liraya ev alan çift, bir süre İspanya-Türkiye arasında mekik dokumuş, sonrasında da tamamen Barselona’ya taşınmaya karar vermişti.
22 BİN TL’YE KİRALAMIŞLAR
Bir çekime katılmak için İstanbul’a gelen aile, Zorlu Center’daki 165 metrekarelik dairelerini kiraya verdikleri için Raffles Hotel’e yerleşmiş. İlk başta dairelerini olduğu gibi tutmaya karar veren ancak sonrasında gelen bir teklifle 22 bin TL karşılığında kiraya veren aile, İstanbul’da kalacakları süre boyunca otelde konaklayacak. Kendi evlerinden çok da uzaklaşmamışlar, Raffles Hotel de yine Zorlu Center’ın içinde!
Nişanlısının yanına uçtu
Cemiyetin güzel ismi Özlem Önal’ın, Amerikalı sevgilisi Stuart Parr’la nişanlandığını ilk benden duymuştunuz hatırlarsanız... Temmuz ayında 50’nci yaş günü partisinde nişanlanan çift, ardından uzun bir yaz tatiline çıkmıştı. Yapımcı olan Parr, sonrasında işlerinin başına New York’a dönmüş, Özlem Önal ise burada kalmayı tercih etmişti.
Alkollü araç kullanarak, polis memuru Fatih Alagöz’ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik’in yaralanmasına sebep olan Rüzgar Çetin, İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’de yargılanmış, 7 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konulmuştu.
Çetin, 239 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.
Bu dosyada halen Yargıtay’ın kararı bekleniyor.
Artık durulduğunu ve yalnızca işleriyle ilgilendiğini söyleyen Rüzgar Çetin, Beyoğlu Asmalımescit’te aldığı yeni bir binanın restorasyonunu yaptırıp, otel olarak hizmete açacağını belirtmişti.
Yasakların kalkmasıyla yurtdışına çıkan Rüzgar Çetin soluğu ilk önce Miami’de alırken, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın son dönemlerdeki en popüler turizm bölgesi Tulum’a geçmiş.
Yakın dostu Önder Bekensir ve Serhat Demiral ile birlikte Tulum’da eğlenirken görüntülenen Çetin, sıcak havanın keyfini çıkarıyor.
Bir süre önce Kuruçeşme’deki villasını 16.8 milyon dolara satan Acun Ilıcalı, o satıştan takas yoluyla sahip olduğu Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villayı da satışa çıkardı. Boşanırken Şeyma Subaşı’na verdiği iddia edilen Kuruçeşme’deki villayı işadamı Mustafa Aktaş’a satan Ilıcalı, bu satış için Aktaş’tan 8.4 milyon dolar nakit ile Ulus’taki villayı almıştı.
Eylül ayında yapılan satışın ardından Ilıcalı, Aktaş’tan aldığı villayı da elinden çıkarmak için harekete geçti. Üç katlı, havuzlu villa için 5 milyon dolar isteyen ünlü televizyoncu, 3.4 milyon dolar zarar etmiş gibi görünüyor.
Dijital platformu için harıl harıl çalışan Ilıcalı, gayrimenkullerini nakde çevirerek belki de yatırımını büyütmeyi hedefliyordur...
Ünlü avukattan şiir kitabı
Önder Hukuk Bürosu’nun kurucusu avukat Edip Önder, yazdığı tüm şiirleri bir kitapta topladı. Sanat ve edebiyata merakıyla bilinen Önder, 35 yıllık avukatlık mesleğinde gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettirmiş bir isim. Galatasaray Spor Kulübü’nde bir dönem yöneticilik de yapan ünlü avukat, yazdığı şiir kitabı “Bence”nin gelirini kurucusu ve başkan yardımcısı olduğu Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlayacak.Faslı gelin geldi
Gece hayatında bir döneme damgasını vuran Şamdan’ın sahibi merhum işletmeci Mehmet Tuna’nın kendi adını taşıyan oğlu Mehmet Tuna, gönlünü Faslı bir kıza kaptırmış. Fransa’nın Nice şehrinde eğitimine devam eden Mehmet Tuna, okulda tanıştığı Selma Alkandry ile birlikteymiş. Pandemi nedeniyle bir süre ayrı kalan gençler, geçtiğimiz günlerde kavuşmuş.
Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, kasım ayında yeniden barıştığı Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le Ulus’a taşındı.
Etiler’de tek başına yaşadığı apartman dairesinden sosyetenin tercih ettiği lüks siteye taşınan oyuncunun bu hamlesi, “Acaba evlenecekler mi” sorusunu akıllara getirdi.
2 yıldır birlikte olan çift, mart ayındaki karantina sürecini birlikte geçirmiş, sonrasında beraber yaz tatiline çıkmıştı.
Ancak ne olduysa oldu, ikili tatilden sonra ayrıldıklarını açıkladı.
Fakat ayrılığa sadece 1 ay dayanan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Çift, şimdi ilişkilerinde bir adım daha atarak aynı eve çıktı.
Ulus’taki lüks daireleri için aylık 40 bin TL kira ödeyen ikili, bana kalırsa evlilik yolunda ilerliyor...
Bitez’e yerleştiler
Geçen hafta İstanbul’da görüntülenen oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, meğer aslında Bodrum-Bitez’e yerleşmiş ve İstanbul’a yalnızca işlerini halletmek için gelmiş.
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu” ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl bebeği Fikret Ali’yi dünyaya getirdikten sonra setlere ara vermişti. Fikret Ali’nin büyümesiyle birlikte oyunculuğa geri dönen Kaya, bir dönem dizisinde şarkıcı rolünü üstlendi.
Doğumdan sonraki ilk işi için çok heyecanlı olan ve karakterine titizlikle hazırlanan güzel oyuncu, rolün hakkını verebilmek amacıyla şan dersleri almaya başladı. Dizide playback yapmaya sıcak bakmayan ve kendi sesini kullanmak isteyen Hazal Kaya, sete girmeden önce şan derslerini tamamlama gayreti içinde.
Dekorasyon hizmetine başladılarCemiyetin sevilen isimleri Rezzan Benardete ve Tayfun Mumcu, mobilya markaları Trezz ile dekorasyon hizmetine de başladı. Marka, yaşam alanlarında Trezz ürünlerini tercih eden kişilere verdiği özel dekorasyon danışmanlık servisiyle rafine çizgisini evlere ve ofislere taşımayı hedefliyor. İç mimar Tayfun Mumcu ile mekan tasarımcısı Rezzan Benardete’nin kurduğu uzman ekip, mobilyaların mekanda nasıl daha şık ve efektif kullanılabileceğine dair öneriler geliştiriyor, kullanıcılara hem şık hem de fonksiyonel çözümler üretiyor.
Yeni yıl öncesi
yeni imzaÜnlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, kendisini temsil etmesi için menajerlik ajansı Ph7 Entertainment ile anlaştı. Ph7 Entertainment, temsil ettiği Meryem Uzerli, Nilay Deniz, Afra Saraçoğlu, Hira Koyuncuoğlu, İlay Erkök, Özgün Çoban gibi popüler isimlerle son yılların yükselen ajanslarından.
Başarılı oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın yeniden baba olacağı haberini mayıs ayında ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Saylak, geçtiğimiz günlerde oğlu Deniz Ali’yi kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
Çıkan haberlerde ise Onur Saylak ve Gözde Yılmaz çiftinin evli olmadıkları iddia edilerek, “Önce bebek, sonra nikâh modasına mı uyacaklar?” diye soruldu. Böyle bir moda var mı yok mu bilmiyorum ama bu haberlerin doğru olmadığını söyleyebilirim. Her zaman olduğu gibi haberin doğrusunu benden öğrenin...
Çift evli, hem de aylardan beri. 3 yıldır birlikte olan çift, evlenme kararı alarak mart ayında nikâh masasına oturmak için plan yapmıştı. Ancak pandeminin patlamasıyla düğün yerine nikâhla yetinmiş ve iki şahidin huzurunda evlenmişler.
Dostlarıyla kutlama kararını pandemi sonrasına bırakan Gözde Yılmaz-Onur Saylak çiftinin şimdi kutlama yapmak için iki nedeni var. Ben de onlara yaşadıkları bu heyecandan dolayı mutluluklar diliyorum, Deniz Ali’yi sağlıkla büyütsünler...
Kıvanç da Kaz Dağları yolcusu
Kaz Dağları, oyuncuların yeni gözdesi oldu. Serenay Sarıkaya’nın ardından Kıvanç Tatlıtuğ da Kaz Dağları’ndan ev sahibi olmak için kolları sıvadı.
Rezzan Benardete’nin koronavirüse yakalandığı haberini okumuşsunuzdur. Sonrasını da size ben anlatayım...
Kasım başında Covid-19’a yakalanan ve 10 günlük tedavi sürecinden sonra normale dönen Benardete, yakın arkadaşlarına istemeden hastalığı bulaştırdı!
Tedavisini tamamladıktan sonra, Güneş Mutlu Mavituncalılar’ın 40’ıncı yaş günü için evinde minik bir kutlama organize eden Benardete, kutlamaya Ayşecan Özyeğin Oktay ve Banu Bora’yı da çağırdı. Balonlarla süslediği evinde Mavituncalılar’a sürpriz yapan Benardete’nin asıl sürprizi ise maalesef Covid-19 oldu!
Tedaviye rağmen hastalığının bulaşma riskinin devam ettiğini bilmeyen Benardete, bu minik kutlama sırasında üç arkadaşına da koronavirüs bulaştırdı.
Ayşecan Özyeğin Oktay
ÇOK ÜZGÜN
Sevilen sunucu Tanem Sivar, 2015 yılında hayatını yelken sporcusu Edhem Dirvana ile birleştirmiş, iki yıl sonra da oğlu Süleyman’ı kucağına almıştı. Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi olan Edhem Dirvana’nın işi nedeniyle hayatlarını İstanbul ve Bozburun arasında sürdüren çift, koronavirüs pandemisinin patlamasıyla birlikte soluğu Bozburun’da almış ve tüm yılı orada geçirmişti.
Hâlâ İstanbul’a dönmeye niyeti olmayan çiftin cephesinden tatlı bir haber aldım! Tanem Sivar, 5,5 aylık hamile! Bugüne kadar hamileliğini titizlikle gizleyen Sivar’ın oğlu olacak, adı da belli...
3 yaşındaki Süleyman’ın kardeşi “Kemal” olacak.
Sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum...
Korsan yılbaşı partilerine dikkat!
Alınan tedbirler nedeniyle yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Ancak bazı işgüzarlar, otellerde büyük odaları kapatıp, “korsan yılbaşı partisi” peşinde! Hatta “sahneye” çıkması için sanatçılara teklif götürenler de var.
Kulağıma şaşırtıcı duyumlar gelmeye başladı. Yılbaşı partisi yapmak isteyenler farklı bir yol bulmuş. İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bulunan otellerde odalar kiralayıp partilerine burada devam etmek istiyorlarmış.
Mart ayında açıklanan ilk Covid vakasından sonra gelen kısıtlamalar nedeniyle 4 ay boyunca evlerimizde karantinaya girmiştik. Bu süreçte şehirlerarası seyahat yasakları da olduğundan kimse başka bir şehre gidememiş, büyükşehirlerde, apartman dairelerinde yaşayanlar için zorlu bir süreç başlamıştı.
Kışın gelmesiyle birlikte salgının ikinci dalgası yükselirken, bir kez daha kısıtlamalara gidildi ve kısmi sokağa çıkma yasakları geldi. Çoğu kişi bu ikinci dalgaya “hazırlıklıydı”.
Magazin, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, İstanbul’u terk ederek, karantinaya yazlık evlerinde girmeyi tercih etti.
O isimler arasında yaz tatilini sürdüren de var, İstanbul’daki işlerini yoluna koyup yeniden şehir dışına çıkan da.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, kampanya için ilk adımı attı ve manevi değeri yüksek bir elbiseyi açık artırmaya çıkarttı.
Pantene markasının yüzü olarak katıldığı ilk lansmanda giydiği Balmain elbisesini kampanya yararına satışa çıkartan Özdemir, “İnşallah güzel bir rakama satılır elbisem” diye temennide bulundu.
İyilik zincirinin ilk halkasını oluşturan oyuncu, bir video hazırlayarak tüm sanatçı dostlarına seslenerek, kampanyaya katılmaları için çağrı yapacak.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı.
Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.
İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz’in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya’nın da menajeri olan Ayşe Barım’ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.
Instagram’da yaptığı paylaşımların peşine düşünce öğrendim ki, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda almış.
Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.
Organik sertifikası aldı
Cem Bey’i tanıyanlar bilir. Ekstrem sporları ve macerayı seven bir kimliğe sahiptir. İşadamı; ralli, karting, profesyonel kayak, yelkenli, trekking gibi sporun her çeşidine meraklıdır.
Uzun süredir karavanla tatile çıkmayı ve “simple life”a (sade yaşam) geçiş yapmayı planlayan Cem Bey, koronavirüs nedeniyle bu hayalini öne çekmişti. Ünlü işadamı, eşi Ronit Hanım’la birlikte bu yazı karavanla Ege’nin doğal güzellikleri içinde geçirmişti.
Cem Bey, korona kısıtlamaları öncesinde de karavanına atlayarak soluğu Bolu’da almış.
Bolu’da bulunan dağ evinde izole şekilde kışı geçirmeyi planlayan Hakko, karavanıyla maceralı kış yolculuklarına da devam edecekmiş.
Bebek’in uğrak noktası oldu
Cemiyetin yakından tanıdığı kız kardeşler Merve ve Seda Koyunsağan, bir ay arayla nikâh masasına oturuyor! Merve Koyunsağan, önceki gün hayatını Murat Ersönmez ile birleştirirken, kardeşi Seda Koyunsağan’ın da aralık ayında evleneceğini öğrendim.
Levent Kızıl’la yaşadığı aşkla adını duyuran Seda Koyunsağan, bir süredir ünlü yönetmen Veli Çelik ile birlikteydi. Türk süper kahraman dizisi “Akıncı”nın yönetmenliğini üstlenen Veli Çelik, setinin hafiflemesiyle aralık ayında Seda Koyunsağan ile hayatını birleştirecek.
Veli Çelik - Merve Koyunsağan Ersönmez - Seda Koyunsağan
Aşk galip geldi
Daha önce eski bakanlardan Güneş Taner’ın oğlu Kamil Taner ile evli olan ve 2014 yılında boşanan Merve Koyunsağan, 3 yıldır Murat Ersönmez’le birlikteydi. Murat Ersönmez de eski Türkiye güzellerinden Sinem Güven’in eski eşi.
Ekim ayının sonunda Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ayrıldığını yazmıştım hatırlarsınız...
Ama bugüne kadar birçok kez ayrılıp barışan çift, daha haber yayımlanmadan yeniden barışır korkusuyla temkinli davranmış, yazımı “Her an Bebek’te sarmaş dolaş karşımıza çıkıp, hepimizi şaşırtabilirler!” cümlesiyle bitirmiştim.
Çift şaşırtmadı, bir kez daha barışarak, Bebek’te arz-ı endam ederken objektife yakalandı! Kutluay bile yaptığı açıklamada, “Vallahi ayrıldık. Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” demişti.
Ama ne olduysa oldu, Kutluay bir kez daha Edvina Sponza’ya dönerek, aşklarının bitmediğini kanıtladı.
Umarım bu kez ayrılmalarına neden olan konuları geride bırakmış olurlar ve ilişkilerinde yeni bir çatlak yaşamazlar.Ödül için teşekkürler
Crazy Medya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Altın Kalite Ödül Töreni, ünlü isimleri bir araya getirdi. Birbirinden iddialı markaların ve yılın en iyi sanatçılarının ödüllendirildiği gecede, basın ödülleri de sahiplerini buldu. Sağ olsunlar, beni de ödüle layık görmüşler...
Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Mendi, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Damla Can’la aynı eve taşındı.
Katıldığı “Survivor” yarışmasıyla tanınan Damla Can, İzmir’de yaşadığından ilişkilerini “mesafeli” olarak sürdüren çift, kendileri için büyük bir adım atarak birlikte yaşamaya karar verdi.
İlk kez nisan ayında Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görülen sevgililer, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Spor eğitmenliği yapan ve güçlü sosyal medyası sayesinde influencer olarak da aranılan bir yüz olan Damla Can, bundan böyle kariyerine İstanbul’da devam edecek.
Yeni dizi projesine başlayan Mendi ise şu sıralar iki heyecanı yaşamanın keyfini sürüyor...
Rekora imza attı
İpekyol, Twist ve Machka markalarıyla moda dünyasına yön veren Ayaydın-Miroglio Grup, bir rekora imza attı. Küresel krize rağmen yatırımlarına devam Ayaydın-Miroglio Grup, 250’nci mağazasını Mersin’deki Saya Park AVM’de açtı.
Bebek’te, Cevdet Paşa Caddesi, Tanberk Çıkmazı Sokak’ta bulunan binanın üst katında uzun yıllardır yaşayan Nuray-Okan Fenercioğlu çifti, duyduğuma göre bir süredir ev sahibiyle sorun yaşıyormuş. Şimdi bu duruma bir de otopark krizi eklenmiş!
“Taşının” diyen ev sahibine olumsuz yanıt veren Fenercioğlu çifti, evin arkasında bulunan park yeri yüzünden komşuları Beyhan Bernardete’yle de tartışma yaşamış.
Şimdilerde Maslak 1453’te oturan Beyhan Bernardete, Bebek’teki evini home office olarak kullanıyormuş. Beyhan Hanım, kendisine ayrılan park yerine ısrarla aracını park ettiği için Okan Bey’le tartışmış.
Mal sahibinin “Park yeri Beyhan Hanım’ın hakkı” demesine rağmen Okan Bey bu durumu kabul etmemiş. Mal sahibi ile Beyhan Hanım da çözümü otoparkı kapatmakta bulmuş.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu. Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı. Büyük şok yaşayan Hadise’nin yanına dizi çekimleri nedeniyle gidemeyen Kaan Yıldırım, müstakbel kayınvalidesinin sağlık durumunu telefonla anbean takip etmişti. Ameliyat sonrası bir süre annesinin yanında kalan güzel şarkıcı, annesini taburcu edip evine yerleştirdikten sonra İstanbul’a döndü.
Yaklaşık 1 aydır nekahet döneminde olan Gülnihal Açıkgöz’den önceki gün müjdeli haber geldi. Açıkgöz’ün tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve yeniden eskisi gibi hareket ettiğini öğrenen Hadise ve Kaan Yıldırım, derin bir nefes aldı.
Ünlü işadamı Ali Gürsoy ile boşanma aşamasında olduğu Melis Çiftçi arasında sular durulmuyor! 33 bin 332 TL’lik alacağı için eşinin ailesinin evine haciz memuru gönderen Melis Çiftçi, “Bu neyin hırsı!” dedirtti.
Oğullarının boşanacak olmasına üzülen Ergun ve Ayşe Gürsoy, üstüne bir de haciz şokuyla sarsıldı...
Ergun ve Ayşe Gürsoy’un yaşadığı konuta gelen haciz memurları, işlemleri Ayşe Hanım’la yaptı.
Ayşe Gürsoy “Oğlumun konutu burası değil” dese de haczi engelleyemedi.
Haciz memurları, Melis Çiftçi’nin alacağına karşılık olarak, 25 bin lira değerindeki televizyonu, 10 bin lira değerindeki koltuk takımını, bin lira değerinde bir başka televizyonu ve 4 bin lira değerindeki koşu bandını haczetti.
Ayşe Gürsoy, işlemler sırasında verdiği ifadede, “Mahalde bulunan tüm malların mülkiyeti eşime ve bana aittir. Yapılan işlem kötü niyetlidir” diyerek şikayetçi olacağını belirtti.
Hande Demir geçen temmuz ayında 14 yıllık eşi Erdinç Acar’la yollarını ayırmıştı. Demir boşanmanın ardından ağustos ayında Cevdet Taşçeken ile flört etmeye başlamıştı. Ancak umduğunu bulamayan Demir, kısa sürede Taşçeken’den ayrıldı. Erdinç Acar da boşandıktan sonra milli voleybolcu Duygu Bal ile yakınlaşmış, fakat yakınlaşma ilişkiye dönüşmeden ikili ayrı yollara gitmeye karar vermişti.
Eski eşler, üç çocuklarının iyiliği için ilişkilerini dostane bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Hatırlarsanız, 2006 yılında Las Vegas’ta nikah masasına oturduktan sonra 2010’da boşanan çift, ayrılığa daha fazla dayanamayıp aynı yıl yeniden barışıp evlenmişti. Üçüncü kişilerle yaşadıkları hayal kırıklıklarından sonra Hande Demir-Erdinç Acar ikinci kez barışır mı dersiniz?
Duygu Bal
“Fıs fıs” ikramı
Koronavirüsle birlikte dezenfektan ve kolonya taşımak da günlük alışkanlıklarımızdan biri haline geldi. Önceki gün Nişantaşı’nda karşılaşan cemiyetin iki ünlü ismi Sedef İybar ve Osman Çarmıklı ayaküstü sohbet ederken objektife takıldı.
Kıskançlık ilişkiyi bitirdi
Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun sunucu Ece Erken’le aşk yaşadığını ilk kez bu köşeden okumuştunuz. Ayrılma haberini ve detaylarını yazmak da yine bana nasip oldu...
Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı. Haberin çıkmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrılırken, Ece Erken’in de sunuculuk yaptığı programdaki işine son verilmişti.
Duyduğuma göre Ece Hanım’ın kıskançlıkları, Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisinden uzaklaşmasına neden olmuş. Ayrıca işini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ece Erken, başına gelen tüm kötü olaylar nedeniyle sevgilisini suçluyormuş. Bu durum da aralarının iyice bozulmasına yol açmış.
Bir ara yakın dostu Sezer Dereli’yle birlikte New York’a giden Ece Erken, dönüşte Instagram sayfasından sevgilisinin tüm fotoğraflarını sildi. Aralarındaki tüm iplerin koptuğu da bu olayla ortaya çıktı.
Kuzey bebek geldi
İşadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’ta yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâhla taçlandıran genç çift şimdi bebek sevinci yaşıyor. Çiftin bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Amerikan Hastanesi’nde hayata “merhaba” diyen Kuzey bebek ile mutluluklarına mutluluk eklendi. Ben de buradan minik Kuzey’e hoş geldin diyor, Feyza-Kaan Boyner çiftinin çocuklarını sağlık ve mutlulukla büyütmesini diliyorum.
İstişare kuruluna davet edildi
Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, başarılı çalışmalarından ötürü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bir davet aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkarılan “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmenlik” vesilesiyle “Sivil Toplum İstişare Kurulu” oluşturulmasına karar verildiğini belirten Bakan Soylu, bu kurula Dida Kaymaz’ı da davet etti. Kaymaz, sivil toplum alanında bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları sebebiyle aldığı bu daveti büyük bir onurla kabul etti. Yıllardır birçok başarıya imza adan Dida Kaymaz, tecrübesiyle Sivil Toplum İstişare Kurulu’na büyük katkı sağlayacaktır.
Dominik yolcusu
Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan, Dominik yolcusu... Atakan, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ilgi gören yarışma programı “Survivor”ın bu yılki kadrosuna dahil oldu. Oyuncu, önümüzdeki günlerde diğer yarışmacılarla beraber adaya uçacak, hem açlıkla hem de zorlu parkurlarda rakipleriyle mücadele edecek. Sanırım Çağrı Atakan’ı en çok zorlayacak konulardan biri de sevgilisinden ayrı kalmak olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle