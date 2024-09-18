Kiradan kurtuldular

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Barış Arduç ve Gupse Özay, uzun süredir kiracı olarak oturdukları Beykoz Konakları’ndaki evi satın alarak kiracılıktan kurtuldu!



Lüks sitedeki C tipi villa için 2 milyon dolar ödediğini öğrendiğim çift, yıllardır yaşadıkları evi artık kendi mülkleri haline getirdi.





Barış Arduç ve Gupse Özay, 2014 yılında birlikte rol aldıkları “Deliha” filminin setinde tanışıp yakınlaşmış, bu sette başlayan ilişkilerini 2020 yılında nikâh masasına taşıyarak evlilikle taçlandırmışlardı. Çift, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. Hem mesleki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumlarıyla dikkat çeken Arduç ve Özay, uzun süredir oturdukları evi satın alarak bu yeni yatırım kararlarını hayata geçirdi.

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Sanat dünyasında popüler olan çift, kariyerlerinin yanı sıra mutlu evlilikleriyle de hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Beykoz Konakları’ndaki evleri, geniş aile yaşamına uygun yapısıyla çiftin ve küçük kızları Jan Asya’nın huzurlu bir yaşam sürmesine olanak tanıyor. Güle güle oturmaya devam etsinler...

Aşklarını ilan ettiler

İş dünyasının tanınmış ismi Erdinç Acar, gönlünü güzel sunucu Sezgi Sena Akay’a kaptırdı. Bir aydır birlikte olduklarını öğrendiğim taze çift, aşklarını ilk kez Acarlar Şirketler Topluluğu’nun yeni projesi Futy Art Gallery’nin açılışına el ele katılarak ilan etti! Mutlulukları gözlerinden okunan ikili, şimdi de Bodrum’a giderek, gecikmiş bir yaz tatili yapıyor. Ayakları adeta yerden kesilen çift, Bodrum’da baş başa keyifli bir tatil yaparak ilişkilerini pekiştiriyor. Mutluluklar...

Önce detoks, sonra set

Sevilen oyuncular Afra Saraçoğlu ve Pelin Akil, yeni sezon öncesi Avusturya’daki ünlü sağlıklı yaşam merkezi Vivamayr Maria Wörth’e giderek detoks kampına katıldı.

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Yoğun çekim temposu öncesi bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve zihinsel arınma sağlamak isteyen oyuncular, göl kenarında ve orman yürüyüşlerinde geçirdikleri huzurlu anları sosyal medyada paylaştı.

Afra Saraçoğlu, bir hafta süren kampın ardından kendini zinde ve huzurlu hissettiğini belirtirken, Pelin Akil de doğum sonrası son birkaç kilosunu vererek yeni projesine fit bir başlangıç yaptı.

Öğrenciler için söyledi

Geçen hafta sonu, Festival Park Maltepe’de düzenlenen Yellow Fest kapsamında Hadise sahne aldı. ERA Koleji ve English Time Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek’in ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, Hadise şarkılarıyla konuklara keyif dolu bir gece yaşattı.

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Şimşek, Hadise’den “Biz Buradayız” şarkısını tüm eğitim kurumu öğrencileri ve çalışanları için seslendirmesini rica etti. “Sarı eğitimin rengi, güven veren bir renk” diyen Şimşek, “Biz eğitim için buradayız” mesajını vurguladı.

Fatih Şimşek, Hadise’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.