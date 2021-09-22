Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük

Serenay Sarıkaya’yla ilişkisini gizlilik içinde yürütmeye karar veren Umut Evirgen, görüntülenmemek için Emirgan’dan Ulus’a taşındı.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve işletmeci Umut Evirgen, söylenenlere göre ilişkilerini gizlilik için yürütmeye niyetli! Bir süre önce Evirgen’in sahibi olduğu mekanın önünde görülen ikili, bir daha birlikte görünmemek için tedbirleri artırdı.

Hatta Umut Evirgen, bu nedenle Emirgan’daki evinden çıkıp Ulus’ta güvenlikli bir siteye taşınmış. Sahibi olduğu mekan, ünlülerin uğrak yeri olduğundan basının da sürekli merceğinde.

Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un, Evirgen’in yakın arkadaşı olması tartışmaları beraberinde getirmişti.

Tüm bu soruların hedefi olmak istemeyen çift, “aşkımız aramızda gizli kalsın” demiş!

Altı ay rötarlı düğün

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, nisan ayında 4 yıllık sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlenmişti. Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in evinde, aile arasında yapılan bir törenle nikah masasını oturan çiftin bu anına sadece aileleri şahitlik etmişti. Pandemi nedeniyle küçük bir tören düzenleyen ve düğünü yaza bırakan çift, yarın akşam yeniden “evleniyor”! Nikahtan altı ay sonra gerçekleşen düğün daveti yine Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in Tarabya’daki yalısında yapılacak. Pandemi nedeniyle mutlulukları eksik kalan Yasemin-Murat Özyeğin mutluluğuna bu kez 120 davetli şahitlik edecek.