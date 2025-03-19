Kendine 1 milyonluk jest!

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Rolex’in en dikkat çekici ve prestijli modellerinden biri olan Sky-Dweller, dünya çapında özellikle iş insanları ve ünlüler tarafından tercih ediliyor.

Yeşil kadranı, çelik bileziği ve Oyster kasa yapısıyla öne çıkan bu saat, çift zaman dilimi gösterimi gibi fonksiyonel özelliklere sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Sky-Dweller’ın en önemli özelliği ise yıllık takvim mekanizması; bu sayede hiç ayarlamaya gerek kalmadan her zaman doğru tarihi gösteriyor. Başarılarını güzel bir hediyeyle taçlandırmış doğrusu; iyi günlerde kullansın…

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Yeni yaşa sürpriz kutlama

Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral, eşi İrem Kıral’ın doğum gününü sürpriz bir organizasyonla kutladı. 2 yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yaz dünyaevine giren çift, İrem Kıral’ın yeni yaşını yakın dostları ve aile üyelerinin katıldığı sürpriz bir kutlamayla karşıladı.

Tebrik etmek için aradığım İrem Kıral, “Aralık ayında, sevgili babamız Fatih Kıral’ın acı kaybının ardından, ailemiz ve dostlarımızla birlikte olmak bana çok iyi geldi. Kalbimizdeki burukluk ve özlem her zaman baki, ama bu özel günümüzde bir arada olmak içimizi ısıttı” dedi. Nice yıllara...

‘Şarkılar Bizi Söyler’ ekibi Miami’de





Kanal D’nin sevilen programı “Şarkılar Bizi Söyler”in sunucuları Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun, Miami’de bir araya geldi. Sibel Can, ramazan ayını geçirmek üzere kızı Melisa ile Miami’deki evine giderken, programın diğer yıldızları Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun da erkek erkeğe tatil yapmak için Miami’yi tercih etti. Ekip, Miami’nin en popüler restoranlarından El Turco’yu ziyaret etti. Altun ve Şenlendirici’yi mekânın sahibi Gökhan Yüzbaşıoğlu bizzat ağırladı.

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Genç yıldız dikkatleri üzerine çekti

Kanal D’nin yeni dizisi “Piyasa” kısa sürede büyük beğeni topladı. Başrollerini Alp Navruz ve İlayda Alişan’ın paylaştığı dizide; Alp Navruz’un kardeşi ve Zuhal Olcay’ın kızı ‘Asu Akın’ rolüne hayat veren genç oyuncu Asya Kasap, performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti.

Genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Asya Kasap, diziye farklı bir enerji kattı. İzleyicilerden tam not alan genç oyuncunun önümüzdeki bölümlerde daha çok konuşulacağı kesin gibi görünüyor.

Amerika’da büyük başarı

Amerika’da emlak sektöründe hızla yükselen Tony Yiğit Öcal, Miami’de büyük bir başarıya imza attı. Keller Williams Miami bünyesinde çalışan Öcal, 400 emlakçı arasında 1 numara olmayı başardı ve Güney Florida’da ilk 5’e girerek dikkatleri üzerine çekti.

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Keller Williams CEO’su, performansını “tarihte eşi benzeri yok” sözleriyle övdü ve bu başarısını onurlandırmak için kendisine Türk bayrağı hediye etti. Ben de araştırdım; Öcal, iş dünyasındaki başarısını Türkiye’de de kanıtlamış bir isim. Adonis Endüstriyel Temizlik A.Ş.’yi kurarak büyük bir ticari başarı elde eden girişimci, 2018’de şirketini Bilkent Holding’e satmış ve üç yıl genel müdür olarak görev yapmıştı. Bu süreçte firması, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 81. şirketi olmuştu. Türkiye’den Amerika’ya uzanan başarılı kariyeriyle dikkat çeken Öcal, Miami’de emlak sektörünün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı!