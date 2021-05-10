Kendi yazdığı komedide oynayacak

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Ozan Tufan’ın evleneceğini ilk benden duymuştunuz. Çiftin nerede oturacağı da belli oldu! Tufan çifti, 12 milyon liraya “Acarkentli” oldu.

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Ozan Tufan’ın kız isteyeceğini de evleneceğini de ilk benden duymuştunuz. Genç çiftin nerede oturacaklarını da yine ben yazayım...





31 Mart’ta 2 yıllık sevgilisi Rojin Tufan ile Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle nikâh masasına oturan Ozan Tufan, birçok takım arkadaşı gibi eşiyle yaşamak için Acarkent’i tercih etti.

12 milyon TL’ye Acarkent’ten villa alan yıldız futbolcu, tadilat işleri uzayınca evlenir evlenmez yeni evine geçememiş. Evi baştan sona kendi zevklerine göre dekore eden çift, yuvalarına taşınmak için gün sayıyor. Dekorasyon işleriyle ise Rojin Tufan bizzat ilgileniyor.

Hasret gideriyorlar

Vatani görevini tamamlayan İbrahim Barut, ailesiyle hasret gideriyor. Eve dönmenin mutluluğunu yaşayan Barut, önceki gün babası, Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ile birlikte spor yaptı. Kısa dönem askerliğini İstanbul Maltepe’de yapan İbrahim Bey’i, birliğine de babası Nezih Barut bizzat teslim etmişti. Ben de vatan borcunu ödeyen İbrahim Barut’u tebrik ederim.