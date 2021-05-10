Kendi yazdığı komedide oynayacak

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Ozan Tufan’ın kız isteyeceğini de evleneceğini de ilk benden duymuştunuz. Genç çiftin nerede oturacaklarını da yine ben yazayım...
31 Mart’ta 2 yıllık sevgilisi Rojin Tufan ile Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle nikâh masasına oturan Ozan Tufan, birçok takım arkadaşı gibi eşiyle yaşamak için Acarkent’i tercih etti.
12 milyon TL’ye Acarkent’ten villa alan yıldız futbolcu, tadilat işleri uzayınca evlenir evlenmez yeni evine geçememiş. Evi baştan sona kendi zevklerine göre dekore eden çift, yuvalarına taşınmak için gün sayıyor. Dekorasyon işleriyle ise Rojin Tufan bizzat ilgileniyor.
Hasret gideriyorlar
Vatani görevini tamamlayan İbrahim Barut, ailesiyle hasret gideriyor. Eve dönmenin mutluluğunu yaşayan Barut, önceki gün babası, Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ile birlikte spor yaptı. Kısa dönem askerliğini İstanbul Maltepe’de yapan İbrahim Bey’i, birliğine de babası Nezih Barut bizzat teslim etmişti. Ben de vatan borcunu ödeyen İbrahim Barut’u tebrik ederim.
Ekranın sevilen oyuncularından Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü.
Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor.
Garajında birden çok lüks otomobil ve motosiklet olan oyuncuyu geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile birlikte yeni bir Ferrari’de görünce merak edip araştırdım.
Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit’in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 vardı. Meğer oyuncu, geçen ay değiştirmiş aracını.
2000 model Modena’sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç almış.
Renkli kişiliğiyle cemiyetin en sevilen isimlerinden olan Ahu Aysal, Les Ottomans’ın ardından Bodrum’daki yazlığını da sattı! Gündoğan’daki dillere destan evinde, bugüne kadar yerli ve yabancı birçok ünlü ismi ağırlayan Aysal, şirketlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu mülkünü de elden çıkarmak zorunda kaldı.
2006 yılından beri sahibi olduğu Les Ottomans’ı, 430 milyon liralık alacağına mahsuben Akbank’a devreden Ahu Aysal, bu satışın ardından çok üzülmüş, “Orası benim çocuğum gibiydi, bir ayağım toprak altında kaldı diyebilirim ama geriye de bakamayız” demişti.
Gündoğan’daki ev, geniş bir arazi içinde, denize sıfır olarak konumlanıyor ve iskelesiyle de teknelerin yanaşması için oldukça elverişli. Yaz aylarını burada iki kızı, damatları ve torunlarıyla geçiren Ahu Aysal, misafirperverliğiyle biliniyor ve cemiyetten yakın dostlarını sık sık evinde ağırlıyordu. Bu muhteşem ev, şimdi bu yaz Dozo Beach Club & Restaurant olarak işletilecek, önümüzdeki yıl ise 25 odalı butik otel olarak hayatına devam edecek.
İlk kez parfüm tasarladı
Ünü dünyaya yayılan modacılarımızdan Zeynep Kartal, güzel bir işbirliğine imza atmış. Bugüne kadar moda dünyası için tasarım yapan Kartal, ilk kez kozmetik sektörüne yönelik bir ürün yaratarak, kendi adını taşıyan bir parfüm çıkarmış. “Duyuları etkileyen her şey benim için çok önemli” diyen ünlü tasarımcı, parfümün formülünde Türk gülünün esintisini de kullanmış. Kartal, “Rose & Caramel by Zeynep Kartal” isimli parfümün reklam çekimlerini ise Maldivler’in muhteşem doğasında gerçekleştirmiş.
Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy’un en sevdiği yerlerin başında Çeşme geliyor. Yıllardır yaz tatillerini burada geçiren Esmersoy, sonunda Alaçatı’dan ev alarak hayaline kavuştu! Birikimiyle gözde tatil beldesinin nezih sitesi Port Alaçatı’dan yazlık ev alan ünlü sunucu, yeni evine yerleşmek için gün sayıyor.
Evinin dekorasyon işlerini ise ünlü mimar ve aynı zamanda yakın arkadaşı Mehmet Yücebaşoğlu’na emanet etti. Büyük bir heyecanla Yücebaşoğlu’nun projeyi tamamlamasını bekleyen Esmersoy, çok yakında evine taşınarak tüm yazı Alaçatı’da geçirecek. Ben de yeni evinde güle güle oturmasını temenni ediyorum.
7 yıllık evlilik 15 dakikada bitti
Cemiyetin ünlü çifti Burcu Anık ve Emre Ziyal, 7 yıllık evliliklerine nokta koydu. İki çocuk sahibi olan çift, 22 Nisan’da Kartal Adliyesi’nde yapılan duruşmayla boşandı. 15 dakika süren davada dostça yollarını ayıran Anık ve Ziyal, 5 ve 3 yaşındaki kızları için ortak velayet aldı. Evliliklerini yürütemeyen ikili, çocukları için dost kalmayı tercih etti.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bir kez daha sevgilisinin rahatı için kesenin ağzını açtı. Miami’yi çok seven ve yılın büyük bölümünü orada geçiren Şeyma Subaşı için 3.5 milyon dolar değerinde ev alan Alsaloussi, cömert hediyeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
DEKORASYONU YENİLİYOR
4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa, Miami’nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı’nda yer alıyor. Kızı Melisa ile eve yerleşen Şeyma Subaşı’nın şimdilerde evi kendi zevkine göre dekore ettirdiğini öğrendim. Sevgilisi tarafından “Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Seni çok seviyorum Meedo! ‘Harika bir adam nasıl olmalı’ diye bir kitap yazmalısın” şeklinde övülen Mohammed Alsaloussi, bu jestiyle yine dillere düşecek.
Düğün de kız evinde
Cemiyet ve iş dünyasının ünlü çifti Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan’ın kızları Pırıl Çetindoğan, şubat ayında Gökhan Kokuludağ ile nişanlanmıştı.
Oynadığı “Bay Yanlış” dizisiyle İtalya’da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İtalya’dan hem dizi hem de reklam teklifi alan Gürel, önümüzdeki günlerde Roma’ya uçacak. Dört farklı proje için görüşmeler yapacak olan güzel oyuncu, anlaşmalar sağlandığı takdirde çekimler için yaz aylarında yeniden İtalya’ya gidecek.
BOL BOL SENARYO OKUYOR
Bu arada güzel oyuncuya Türkiye’den de çok sayıda teklif geldiğini duydum. Sekiz farklı reklam, dizi ve film projesi için görüşmeler yapan Özge Gürel, şu sıralar harıl harıl senaryo okuyormuş. Aldığım duyumlara göre güzel oyuncu, çok yakında içine sinen bir projeyle ekranlara dönecekmiş.
Sağlıklı beslenmeyi eve getiriyorlar
Yaz boyunca Afra Saraçoğlu rüzgarı esecek! Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü oyuncu, yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzalayarak, onların reklam yüzleri oldu.
Çağan Irmak’ın yönettiği yeni dizisiyle de yakında ekranla buluşacak olan Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı!
HAYALİNDEKİ OTOMOBİL
23 yaşındaki güzel oyuncu, kendini ödüllendirmek için 650 bin liralık bir BMW X1 satın aldı.
Kazandığı paralarla hayalindeki otomobile kavuşan Afra Saraçoğlu’nu her an sokaklarda yeni oyuncağıyla tur atarken görebiliriz! İyi günlerde kullanması dileğiyle...
Bozcaada’ya çağırıyor
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye’den çekilme kararı aldı. 2006 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası olarak Kanyon AVM’de kapılarını açan marka, 2009’da Demet Sabancı Çetindoğan’ın patronu olduğu Demsa Group’un bünyesine katılmıştı.
Sessiz sedasız Türkiye’den çekilen Harvey Nichols’ın Kanyon’daki yerine Demsa’nin kendi mağazası Brandroom geldi. Harvey Nichols Kanyon’da üç kata yayılırken, bir katı geri veren Demsa, Brandroom’la sadece iki kat kiralamış.
250’den fazla lüks markaya ev sahipliği yapan Brandroom, Demsa’nın Türkiye’ye getirdiği markaları aynı çatı altında alışveriş tutkunlarıyla buluşturmasıyla biliniyor.
Demet Sabancı Çetindoğan
O şimdi golfte usta!
Dünyaca ünlü Toscanalı iş insanı, “Deli Kasap” olarak da bilinen İtalyan et uzmanı Dario Cecchini’nin Nassau, Dubai, New York ve Miami’nin ardından açmayı planladığı yeni restoranı, mayıs ayında Bodrum Mandarin Oriental Hotel’in içinde hizmete giriyor.
“Atelier di Carne” adlı et restoranının mimari tasarımı ve uygulaması, Mandarin Oriental’de ev sahibi olan ve pek çok başarılı projeye imza atan Zeynep Yılmaz’ın kurucusu olduğu Thanx Mimarlık tarafından gerçekleştiriliyor.
Atelier di Carne’nin Amerika’daki mekanlarının tasarımını üstlenen ünlü mimar Stephane Dupoux’nun “Sofistike bir aşçılık, kusursuz hizmet ve unutulmaz yemek deneyimiyle birlikte estetik açıdan yüksek ve dikkat çekici tarza sahip” diyerek övgüyle bahsettiği restoranın mekan tasarımının, en az menüsü kadar ilgi çekeceği düşünülüyor.
Zeynep Yılmaz mekan tasarımında, toprak, su, ateş ve hava elementlerinin hakim olduğu dokuları, renkleri ve yoğunlukları yansıtmış.
3 RESTORAN DAHA AÇACAK
Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’de teknik direktör olarak sezon sonunu göremeyen Erol Bulut sektör değiştirdi.
Bulut, Fenerbahçe’de yardımcılığını yapan Volkan Demirel’le birlikte Acarkent’te kasap dükkanı açtı. “Bir Kasap” ismiyle hizmet veren dükkanın restoran bölümü yok.
Ancak et tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler mevcut. Özellikle Amerikan usulü “T’bone steak”ler hazırlayan dükkanın şimdiden hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda...
Covid korkuttu Alaçatı’ya indiler
Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, ikinci torunlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.
Eczacıbaşı çiftinin 2018 yılında Paladin Yatırım’ın kurucu ortağı Murat Coşkun’la nikâh masasına oturan kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, geçtiğimiz hafta anne oldu. Çift, oğullarına “Nejat Kaya” ismini verdi.
Oğullarına “Kaya” diye seslenecek olan çift, aile büyüklerini onurlandırmak için “Nejat” ismini de başına koydu. Esra Eczacıbaşı Coşkun’un dedesi, Türkiye’deki ilaç sanayisinin kurucusu Nejat Eczacıbaşı hepimizin malumu... Meğer Murat Coşkun’un dedesinin adı da “Nejat”mış. O dede ise İzmir’in önde gelen isimlerinden, 2008 yılında vefat eden Tariş’in eski genel müdürü Nejat Halulu.
Esra Eczacıbaşı-Murat Coşkun, Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesine büyük katkısı olan “Nejat Dedeler”e vefalarını bu şekilde göstermiş, çok da güzel yapmışlar.
Dört katlı showroom
Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihini ilk benden duyun!
Cemiyetin büyük merakla beklediği düğünle ilgili detaylara ulaştım. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.
Düğün hazırlıkları büyük gizlilik içinde yürütülüyor.
Çok fazla detay belli değil, ancak düğünün nerede olacağı konusundaki merakları da gidereyim. Covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift Arzu-Ömer Sabancı’nın Kanlıca’daki muhteşem yalısında birbirlerine “evet” diyecek!
3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde nişanlanmıştı.
Cemiyetin en stil sahibi isimlerinden olan Yasemin Özilhan, dört yıl aradan sonra İpekyol ile moda dünyasına geri döndü. En son 2017 yılında yaptığı tasarımlarla büyük ilgi gören Özilhan, bir kez daha kendi stilinden esinlenerek 25 parçalık bir koleksiyon hazırladı. Tebrik etmek için aradığım Yasemin Özilhan, çok mutlu ve heyecanlıydı.
“Ben her zaman rahatlığa önem verdim” diyen ünlü stil ikonu, hazırladığı koleksiyonu şöyle anlattı: “Hele ki bu dönemde herkesin tercihi rahatlık. O yüzden bu koleksiyonda rahat tasarımlar ön planda. Benim stil anlayışımda değişen bir şey olmadı ama ‘Yasemin Özilhan for İpekyol’ koleksiyonu olarak biraz daha cool, fresh bir yönümüzü göreceksiniz.”
İlkbahar-yaz için güncel trendleri kendi bakış açısından yeniden yorumlayan Yasemin Özilhan, bir de müjde verdi ve İpekyol ile işbirliğinin sonbahar-kış koleksiyonu ile devam edeceğini söyledi.
Yeni mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı
Yasemin Özilhan, İpekyol ile yeni koleksiyonunu tanıtırken, görümcesi İpek Özilhan Özkan da, Gami Giyim olarak mağazalaşmaya devam ediyor. 2014 yılında sevilen bebek ve çocuk markası Carters’ı Türkiye’ye getiren Özkan, kısa sürede birçok AVM’de mağaza açmıştı. Yasemin Özilhan da bu oluşuma destek olarak, markanın pazarlama ve tanıtım stratejisine yardımcı olmuştu. İpek Özilhan Özkan, 2019 itibarıyla bebek ve çocukların tüm ihtiyacına yönelik kaliteli ürünlere sahip yerli ve yabancı birçok markayı, minycenter çatısı altında sunmaya başladı. Yatırımlarına hız kesmeyen Özkan, yeni konseptiyle yeni mağazasını geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi’nde açtı. Mağazanın çok yakında online satış sitesi de açılacak.
Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, şu sıralar minik bir sağlık sorunuyla boğuşuyor. Sahne üzerindeki bitmeyen enerjisiyle hayranlarını mest eden ünlü yıldız, dizlerindeki kireçlenme nedeniyle zor günler geçiriyor.
Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, artık ağrıya dayanamayınca bıçak altına yatmak zorunda kalmış. Ameliyatla dizlerindeki soruna müdahale edilen Süperstar’a sonrasında doktoru yatak istirahati vererek ayağa kalkmasını yasaklamış.
Ajda Pekkan, geçen yıl pandeminin başında Bodrum’daki yazlık evine yerleşmişti. Burada bir çiftlik kurarak tamamen Bodrum’a yerleşmek için kolları sıvayan Pekkan, Arnavutköy’deki evini de kiraya vermişti. Ancak şimdi tedavi için İstanbul’da kalmak zorun kalan Süperstar, evini kiraya verdiği için çok pişman olmuş.
Bu süreçte kendisine en büyük desteği ise kardeşi Semiramis Pekkan veriyor. Semiramis Hanım, ablası için kendi evinin üst katını tahsis ederek ameliyat sonrasını bakımını üstlenmiş. Bodrum’a dönmek için gün sayan Süperstar’a ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...
Vatani görevine uğurladı
Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut, vatani görevini yapmak üzere bugün askere gidiyor! Kısa dönem askerlik yapacak olan İbrahim Barut’u, babası Nezih Barut, İstanbul Maltepe’deki birliğine teslim edecek. Ben de İbrahim Barut’a hayırlı tezkereler diliyorum...
Hadise ve Kaan Yıldırım’ın ilişkilerine bir şans daha verdikten sonra önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladığını şubat başında yazmıştım hatırlarsanız... Şimdi somut bir adım daha atıldı! Aldığım duyumlara göre çift, yakında evlenecek ve sonra Kaan Yıldırım’a ait Beykoz Konakları’ndaki evde oturacakmış.
Kaan Yıldırım, bir süredir Ulus’taki Savoy Sitesi’nde yine kendisine ait evde oturuyordu. Evlilik kararı aldıktan sonra Hadise’nin de İstinye’deki evinden çok Ulus’ta sevgilisinin yanında kaldığı biliniyor. Ulus’taki evi çok seven Hadise’nin evlendikten sonra da burada yaşamak isteyebileceği söyleniyordu.
Karşı yakaya, Beykoz’a geçmek istemeyen güzel şarkıcının, evi ve bahçesini gördükten sonra fikrinin değiştiği iddia ediliyor. Beykoz Konakları’ndaki eve bayılan Hadise’nin kararından sonra anne Seyhan Yıldırım hemen harekete geçerek, evdeki kiracıya kontratın artık yenilenmeyeceğini bildirmiş. Kiracıyla konuşan Seyhan Hanım, oğlunun evleneceğini söyleyerek, kiracının kontrat süresi bittikten sonra evi boşaltmasını rica etmiş.
Nisan sonunda yeniden seyircisiyle buluşacak olan Çağatay Ulusoy, zorlu geçen çekimlerin ardından tatile çıktı. Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Duygu Sarışın ile birlikte Bodrum’a giden Ulusoy, oradan teknesine atlayarak soluğu Datça’da aldı. Datça’da gözlerden uzak tatil yapan çift, bir haftalık tatilin ardından Bodrum’a geri döndü.
Şehrin karmaşasından uzakta yaşayan ve sadece işi olduğu zaman İstanbul’a gelen Çağatay Ulusoy, yine geleneği bozmadı ve çekimlerin ardından dinlenmek için Ege koylarını tercih etti. Balık tutmayı ve dalmayı çok seven başarılı oyuncu, dizi yorgunluğunu denizde atıyor...
Loft’ta çay saati başlayacak
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan ‘modern köy’ projesi Bodrum Loft’ta hareketli günler yaşanıyor. Papermoon ve Sunset’in ardından Cem Hakko’nun Vakko Patisserie’sinin Loft’ta açılacağı haberi geldi. Hamdi Akın ile el sıkışan Cem Hakko, Vakko Patisserie’nin Bodrum’daki yeni şubesini Loft’ta açmaya karar verdi. İstanbul’da kış boyunca mekanlar kapalı kaldığından sosyalleşemeyen cemiyet hayatı, yazın bu açığı bol bol giderecek belli ki... Akşamüstü denizden sonra içilecek soğuk çayların yanını ise Vakko Patisserie’nin muhteşem tatlıları süsleyecek…
Londralı Hakkasan Bodrumlu oluyor!
2015 yılından beri Fenerbahçe’de top koşturan, önceki gün milli maçta Norveç’e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la 31 Mart Çarşamba günü evleniyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la yine Ali Başkan’ın şahitliğinde evlenecek. Çırağan Sarayı’nda kıyılacak nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak.
2 yıldır birlikte olduğu Rojin Haspolat’ı geçtiğimiz ağustos ayında Ali Koç’un desteğiyle babasından istemeye giden Ozan Tufan, yaklaşık 1 yıldır nişanlısıyla evlilik hazırlığı yapıyordu. Hazırlıklarını tamamlayan çift, büyük gün olarak 31 Mart tarihini seçti. Çift, pandemi kuralları gereği görkemli bir düğün yerine küçük bir merasimle dünya evine girecek.
En büyük destekçi
Ozan Tufan’ın kariyerindeki en büyük destekçisi, nişanlısı Rojin Haspolat. Yıldız futbolcunun her maçını takip eden Haspolat, önceki gün oynanan Türkiye-Norveç maçında yaptığı paylaşımlarla da hem milli takıma hem de Tufan’a övgüler yağdırdı.
Eczacıbaşı Ailesi’ne
ikinci torun geliyor
Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, ikinci kez torun heyecanı yaşıyor. Çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına alacak.
2018 yılında, Bodrum’da yapılan görkemli bir düğünle hayatını Murat Coşkun’la birleştiren Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü Esra Eczacıbaşı Coşkun, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Mayıs ayında doğum yapmaya hazırlanan Coşkun’un bir oğlu olacak.
İstanbul Boğazı’nın incisi yalılar, dizilere sıklıkla set oluyor. Bazı yalılar o kadar görkemli ki senaryo bazen geri planda kalıyor, başrolü yalı kapıyor!
Özcan Deniz’in yeni dizisindeki yalı da görkemiyle izleyenleri hayran bıraktı. Herkesin merak ettiği o yalının kime ait olduğunu öğrendim.
Yalı meğer, 600 milyon dolarlık servetiyle geçen yıl Türkiye’nin en zengin 57’nci kişisi olan Yalçın Sabancı’nınmış! YaSa Holding’in patronu Yalçın Sabancı, aynı zamanda Türkiye’nin emlak krallarından.
Boğaz kıyısındaki yedi yalının sahibi olan Sabancı, Özcan Deniz’i kıramayarak Beylerbeyi’ndeki yalısında çekim yapmasına izin vermiş. Bu yalıyı görür görmez çok beğenen Deniz’in, Yalçın Sabancı’yı ikna etmek için çok uğraştığı da gelen bilgiler arasında...
Yalçın-Neslihan Sabancı
Kendi yazdığı komedide oynayacak
Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, komedi senaryosu yazmaya başladı. Yapımcı Fatih Aksoy’dan olumlu yanıt alan Ece, tıpkı Gülse Birsel ve Gupse Özay gibi kendi komedisini yazan oyuncular kervanına katılacak.
Başarılı oyuncu Eda Ece; Gülse Birsel ve Gupse Özay’ın izinden gidiyor! Bir komedi dizisi yazan Eda Ece’nin en büyük hayali, kendi yazdığı komediyle ekranlarda olmak. Yıllar önce Londra’dayken yazmaya başladığı senaryosuna uzun soluklu dizi projesi nedeniyle ara veren güzel oyuncu, şimdilerde yeniden yazmaya başlamış.
Yapımcı Fatih Aksoy ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt’a yazdıklarını gösteren ve onay alan Eda Ece, tatil sonrası bir aksilik çıkmazsa yeni dizisinin çalışmalarına başlayacak.
Senaryo yazmayı çok seven Ece, yazdıklarının çevresi tarafından beğenilmesinden ötürü çok mutlu. Ancak ekran önünden tamamen kamera arkasına geçmeyi ise şimdilik düşünmüyor. Öncelikle “oyuncu” olduğunu da her fırsatta
vurguluyor.
Gündoğan’dan Yalıkavak’a geçiyor
Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, Gündoğan’ın sırtlarında bulunan yazlığını sattı, onun yerine Yalıkavak’ın popüler projelerinden Seba Taş Evleri’nden yeni bir ev aldı. Taş Evler projesi, Yalıkavak’ın en güzel yerinde konumlanıyor. Şimdiden çok sayıda Bodrum tutkunu ünlü isim buradan ev aldı bile.
Müstakil havuzlu ve beş odalı villayı 1 milyon dolara alan Burcu Şendir’in, haziran ayında teslim edilecek yeni evinin iç dekorasyonu için harıl harıl hazırlık yaptığını öğrendim. Güzel günlerde oturması dileğiyle...
Evde oyun keyfi
Cemiyetin ünlü ismi Erdinç Acar, hem örnek bir iş insanı hem de örnek bir baba... Çocukları Aslan, Masal ve Mavi’nin üzerine titreyen Acar, onlarla vakit geçirmeyi çok seviyor. Geçtiğimiz hafta sonunu yine çocuklarına ayıran Erdinç Acar, tam kapanma dolayısıyla çocuklarıyla bol bol oyun oynadı. Evde eğlenceli vakit geçiren dörtlü, keyifli anlarını bu pozla ölümsüzleştirdi.
Gözlük modasına
yön verecek
Türk gözlük markası Papary, Pınar Altuğ’la birlikte yaz için özel bir güneş gözlüğü koleksiyonu yarattı. Altuğ’un Papary’de en sevdiği model üzerinden İtalya’da özel olarak üretilen koleksiyonda her zevke hitap eden sekiz farklı renk var. Koleksiyonun çekimleri için Gizem Eraslan’ın objektifinin karşısına geçen ünlü oyuncu, kendi Instagram hesabından da işbirliğinin duyurusunu yaptı.
Bu arada Papary, üretimini İtalya’da tamamen el işçiliğiyle yapıyor ama kökleri Giresun’a dayanıyor. Adını, Piraziz ilçesindeki Papar mahallesinden alıyor ve tasarımlarında İstanbul’un modern yaşamıyla Papar Anadolu kültürünü harmanlıyor.
Alaçatı yolcusu
Gece hayatına pek çok popüler mekan kazandıran işletmeci Serkan Koca’nın karantina günlerinde Nişantaşı’nda açtığı yeni nesil ocakbaşı Cabbar, Alaçatı yolcusu. Ortağı Bora Berber’le kısa sürede karar alan ve harekete geçen Koca, “Türkiye’de ilk kez farklı bir konsept hazırlıyoruz. Bir kebapçı sonrasında eğlence mekanı olacak” dedi. Alaçatı Port’ta 500 kişinin yemek yiyeceği, 200 kişinin de kulüpte eğleneceği Cabbar Port’ta farklı mimari yenilikler de olacak. Abdullah Burnaz’ın mimarlığını yaptığı mekan, haziran ayının ilk haftasında kapılarını açacak.