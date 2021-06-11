Kendi markasını kurmak için kolları sıvadı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Alihan Aloğlu’nun ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Aloğlu, sevgilisini anne-babası Yasemin ve Sedat Aloğlu ile tanıştırmış.

Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve cemiyetin ünlü ismi Alihan Aloğlu, ilişkilerinde ciddi bir adım daha atmış! Dilan Çiçek Deniz’i, anne ve babası Yasemin-Sedat Aloğlu ile tanıştıran Alihan Aloğlu, sevgilisini aile yemeklerine de götürmeye başlamış. Haftada bir kez yenilen aile yemeklerine dahil olan Dilan Çiçek Deniz’in, Aloğlu ailesi tarafından çok sevildiğini öğrendim.

Şimdilerde Bodrum’da arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncu, sonrasında sevgisiyle de alternatif bir tatil planlıyormuş.

Yazı birlikte geçirecek olan çift, büyük ihtimalle Kuzey Ege’nin bilinmeyen koylarında denize girecek.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, aşkını şu cümlelerle anlatarak, çok mutlu olduğunun altını çizmişti:

“Aşık olunca çok ama çok mutlu bir Dilan oluyorum…

İki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek ve bunu karşındakinin sınırlarını ihlal etmeden, kendi sınırlarını da koruyarak yapmak epey zahmetli ama bir o kadar da kıymetli…”