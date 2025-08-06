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Kenan, Teoman’ı dans ettirecek!

#Kenan Doğulu#Teoman#Kenzi

Teoman’ın hüzünlü şarkıları artık kulüpleri sallayacak! Kenan Doğulu’nun elektronik müzik karakteri Kenzi, Teoman’ın efsaneleşmiş parçalarına elektronik dokunuşlar katarak, hüznü ritimle buluşturdu!

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‘Reworks’ isimli albümde ‘Paramparça’, ‘İstanbul’da Sonbahar’, ‘Aşk Kırıntıları’ ve ‘Gemiler’ gibi Teoman’ın en sevilen aşk şarkıları var... Ama bambaşka bir ruhla!

Kenan, Teoman’ı dans ettirecek

Albümde en çok konuşulacak şarkılardan biri ise ‘İki Yabancı’ olacak bence… Bu parçada Teoman’a, Şebnem Ferah vokalde eşlik ediyor.

Kenan, Teoman’ı dans ettirecek

İkilinin buluşması, nostaljiyi zirveye taşıyor. ‘Paramparça’ ise tam bir gece yarısı bombası; dans pistlerinin yeni favorisi olmaya aday! Kısacası, Teoman’la ağlarken şimdi dans etmeye hazır olun!

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Yaz konserlerine ilgi büyük!

Uzun bir aradan sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, yaz konserleriyle büyük ilgi görüyor. Bodrum ve Çeşme’de sahne alan sanatçı, her konserinde yoğun kalabalıklarla karşılaştı. 17 yıl sahnelerden uzak kalan Kırmızıgül’ü hayranları çok özlemiş belli ki... Sahnedeki performansı, repertuvarı ve izleyiciyle kurduğu bağ, hayranlarından tam not alıyor.

Kenan, Teoman’ı dans ettirecek

Sanatçının eylül ayında Harbiye Açıkhava’da gerçekleştireceği tek gecelik konserin biletleri de hızla tükendi. Talebin yüksek olması nedeniyle Kırmızıgül’ün Türkiye turnesi kapsamında Ankara, Antalya, Gaziantep, Adana, İzmir ve Bursa’da da sahneye çıkacağı açıklandı.

Bodrum’da buluştular

Kenan, Teoman’ı dans ettirecek

İş dünyasının tanınmış isimlerinden İrfan Karakaş ve Emir Sarıgül, Bodrum tatillerinde bir araya geldi. Yakın dost olan iki iş insanı, keyifli bir akşam yemeğinde buluştu. Emir Sarıgül, birlikte çekilen kareye “Canım İrfan abim ile; keyifli bir akşamdan” notunu düşerken, takipçileri bu kareye yoğun ilgi gösterdi. İkili, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek, Ege’de tatil yapıyor.

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Güneşin doğuşunu selamladılar

Wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu ile dünyaca ünlü meditasyon ustası Nico Dimattina, Bodrum’daki Mivara Luxury Resort & SPA’da özel bir etkinlikte bir araya geldi. Vahapoğlu’nun rehberliğindeki yoga uygulaması ve Dimattina’nın yönettiği meditasyon, katılımcılara ruh-zihin-beden dengesini destekleyen bir deneyim sundu. Etkinlikte yer alan isimler arasında Ayşe Öztek, Sare Orakçıoğlu, Ahu Çağdaş gibi tanınmış simalar da vardı. 

Kenan, Teoman’ı dans ettirecek

#Kenan Doğulu#Teoman#Kenzi
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