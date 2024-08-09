Kenan gitti Oktay geldi

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Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı. Yeni sezonda da “Kim Milyoner Olmak İster”in başında olacak olan Kaynarca, ekranlarda fırtınalar estirecek gibi görünüyor.





Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor. Ayrıca ikisini birbiriyle kıyaslamaya bile gerek yok!

Programın yeni sezonu, izleyicilere hem tanıdık hem de yeni bir deneyim sunarken, ben de Kaynarca’ya yeni görevinde başarılar diliyorum.

Nişantaşı’nda gezdiler

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Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Osman Çarmıklı ve Celal Çapa, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

İki yakın aile dostu, eşleriyle birlikte sık sık seyahate giderek tatil de yapıyor. Nişantaşı’nın şık caddelerinde yürüyüş yapan ve sohbet eden Çarmıklı ile Çapa, keyifli halleriyle objektiflere yansıdı. Sosyal yaşamın sevilen simaları, Nişantaşı’nda keyifli bir gün geçirirken, çevredekilerin de ilgisini topladı.

Dev yolcu gemisi Türkiye’de!

Asya ve Avrupa’nın birleşme noktası olan İstanbul, coğrafi ve kültürel konumu nedeniyle Avrupalı yolcular tarafından her zaman merak edilip ziyaret edilmek istenen şehirlerin başında geliyor. Bu ilgiyi fark eden dünya markaları da bir bir Türkiye’ye adım atıyor.

Bu markalardan biri de MSC Cruises. Dünyanın en hızlı büyüyen kruvaziyer markası MSC Cruises, denizler üzerindeki en büyük yolcu gemisiyle artık İstanbul’da. 248 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe ve 56 metre yüksekliğe sahip olan Explora Journeys’de oda fiyatları 9 bin Euro’dan başlayıp 90 bin Euro’ya kadar çıkıyor! Gemi, İstanbul’un yanı sıra Bodrum, Bozcaada, Kuşadası ve Marmaris limanlarına da uğrayarak, sekiz kez Türkiye’ye

gelecek.