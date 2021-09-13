Kemer Country’de görkemli düğün

Aynı dizide rol alan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın set aşkı gerçek oldu! Bir süredir birlikte olan çift, tüm tatil günlerini gizli gizli birlikte geçiriyor.

“Ada Masalı” dizisinde aşık bir çifti canlandıran Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlamış! Bir süredir sosyal medya hesaplarında sarmaş dolaş pozlar veren ikili, aralarındaki aşkı inkar ediyordu. Ancak durum hiç öyle değilmiş, aşk çoktan bacayı sarmış!

Çalıştıkları dizinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ilişkilerini gizli tutan sevgililer, Seferihisar’da devam eden çekimlerde sete ara verildiği günleri ekipten habersiz birlikte geçirmeye başlamış.





Ağustos sonunda yakın arkadaşları olan bir çiftle tekneye binerken görülen ikili, geçtiğimiz hafta sonunu da Alaçatı’da baş başa geçirmiş.

Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çift, ilişkilerini daha ne kadar gizleyecek bilinmiyor.

Ama benim bildiğim bir şey var; insan iki şeyi saklayamazmış. Bir, sarhoş olduğunu… İki, âşık olduğunu…

“Aramızda çok güçlü bir bağ var”