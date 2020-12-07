Kaz Dağları’na yerleşiyor

Cem Bey’i tanıyanlar bilir. Ekstrem sporları ve macerayı seven bir kimliğe sahiptir. İşadamı; ralli, karting, profesyonel kayak, yelkenli, trekking gibi sporun her çeşidine meraklıdır.
Uzun süredir karavanla tatile çıkmayı ve “simple life”a (sade yaşam) geçiş yapmayı planlayan Cem Bey, koronavirüs nedeniyle bu hayalini öne çekmişti. Ünlü işadamı, eşi Ronit Hanım’la birlikte bu yazı karavanla Ege’nin doğal güzellikleri içinde geçirmişti.
Cem Bey, korona kısıtlamaları öncesinde de karavanına atlayarak soluğu Bolu’da almış.
Bolu’da bulunan dağ evinde izole şekilde kışı geçirmeyi planlayan Hakko, karavanıyla maceralı kış yolculuklarına da devam edecekmiş.
Bebek’in uğrak noktası oldu
Cemiyetin yakından tanıdığı kız kardeşler Merve ve Seda Koyunsağan, bir ay arayla nikâh masasına oturuyor! Merve Koyunsağan, önceki gün hayatını Murat Ersönmez ile birleştirirken, kardeşi Seda Koyunsağan’ın da aralık ayında evleneceğini öğrendim.
Levent Kızıl’la yaşadığı aşkla adını duyuran Seda Koyunsağan, bir süredir ünlü yönetmen Veli Çelik ile birlikteydi. Türk süper kahraman dizisi “Akıncı”nın yönetmenliğini üstlenen Veli Çelik, setinin hafiflemesiyle aralık ayında Seda Koyunsağan ile hayatını birleştirecek.
Veli Çelik - Merve Koyunsağan Ersönmez - Seda Koyunsağan
Aşk galip geldi
Daha önce eski bakanlardan Güneş Taner’ın oğlu Kamil Taner ile evli olan ve 2014 yılında boşanan Merve Koyunsağan, 3 yıldır Murat Ersönmez’le birlikteydi. Murat Ersönmez de eski Türkiye güzellerinden Sinem Güven’in eski eşi.
Ekim ayının sonunda Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ayrıldığını yazmıştım hatırlarsınız...
Ama bugüne kadar birçok kez ayrılıp barışan çift, daha haber yayımlanmadan yeniden barışır korkusuyla temkinli davranmış, yazımı “Her an Bebek’te sarmaş dolaş karşımıza çıkıp, hepimizi şaşırtabilirler!” cümlesiyle bitirmiştim.
Çift şaşırtmadı, bir kez daha barışarak, Bebek’te arz-ı endam ederken objektife yakalandı! Kutluay bile yaptığı açıklamada, “Vallahi ayrıldık. Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” demişti.
Ama ne olduysa oldu, Kutluay bir kez daha Edvina Sponza’ya dönerek, aşklarının bitmediğini kanıtladı.
Umarım bu kez ayrılmalarına neden olan konuları geride bırakmış olurlar ve ilişkilerinde yeni bir çatlak yaşamazlar.Ödül için teşekkürler
Crazy Medya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Altın Kalite Ödül Töreni, ünlü isimleri bir araya getirdi. Birbirinden iddialı markaların ve yılın en iyi sanatçılarının ödüllendirildiği gecede, basın ödülleri de sahiplerini buldu. Sağ olsunlar, beni de ödüle layık görmüşler...
Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Mendi, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Damla Can’la aynı eve taşındı.
Katıldığı “Survivor” yarışmasıyla tanınan Damla Can, İzmir’de yaşadığından ilişkilerini “mesafeli” olarak sürdüren çift, kendileri için büyük bir adım atarak birlikte yaşamaya karar verdi.
İlk kez nisan ayında Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görülen sevgililer, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Spor eğitmenliği yapan ve güçlü sosyal medyası sayesinde influencer olarak da aranılan bir yüz olan Damla Can, bundan böyle kariyerine İstanbul’da devam edecek.
Yeni dizi projesine başlayan Mendi ise şu sıralar iki heyecanı yaşamanın keyfini sürüyor...
Rekora imza attı
İpekyol, Twist ve Machka markalarıyla moda dünyasına yön veren Ayaydın-Miroglio Grup, bir rekora imza attı. Küresel krize rağmen yatırımlarına devam Ayaydın-Miroglio Grup, 250’nci mağazasını Mersin’deki Saya Park AVM’de açtı.
Bebek’te, Cevdet Paşa Caddesi, Tanberk Çıkmazı Sokak’ta bulunan binanın üst katında uzun yıllardır yaşayan Nuray-Okan Fenercioğlu çifti, duyduğuma göre bir süredir ev sahibiyle sorun yaşıyormuş. Şimdi bu duruma bir de otopark krizi eklenmiş!
“Taşının” diyen ev sahibine olumsuz yanıt veren Fenercioğlu çifti, evin arkasında bulunan park yeri yüzünden komşuları Beyhan Bernardete’yle de tartışma yaşamış.
Şimdilerde Maslak 1453’te oturan Beyhan Bernardete, Bebek’teki evini home office olarak kullanıyormuş. Beyhan Hanım, kendisine ayrılan park yerine ısrarla aracını park ettiği için Okan Bey’le tartışmış.
Mal sahibinin “Park yeri Beyhan Hanım’ın hakkı” demesine rağmen Okan Bey bu durumu kabul etmemiş. Mal sahibi ile Beyhan Hanım da çözümü otoparkı kapatmakta bulmuş.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu. Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı. Büyük şok yaşayan Hadise’nin yanına dizi çekimleri nedeniyle gidemeyen Kaan Yıldırım, müstakbel kayınvalidesinin sağlık durumunu telefonla anbean takip etmişti. Ameliyat sonrası bir süre annesinin yanında kalan güzel şarkıcı, annesini taburcu edip evine yerleştirdikten sonra İstanbul’a döndü.
Yaklaşık 1 aydır nekahet döneminde olan Gülnihal Açıkgöz’den önceki gün müjdeli haber geldi. Açıkgöz’ün tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve yeniden eskisi gibi hareket ettiğini öğrenen Hadise ve Kaan Yıldırım, derin bir nefes aldı.
Ünlü işadamı Ali Gürsoy ile boşanma aşamasında olduğu Melis Çiftçi arasında sular durulmuyor! 33 bin 332 TL’lik alacağı için eşinin ailesinin evine haciz memuru gönderen Melis Çiftçi, “Bu neyin hırsı!” dedirtti.
Oğullarının boşanacak olmasına üzülen Ergun ve Ayşe Gürsoy, üstüne bir de haciz şokuyla sarsıldı...
Ergun ve Ayşe Gürsoy’un yaşadığı konuta gelen haciz memurları, işlemleri Ayşe Hanım’la yaptı.
Ayşe Gürsoy “Oğlumun konutu burası değil” dese de haczi engelleyemedi.
Haciz memurları, Melis Çiftçi’nin alacağına karşılık olarak, 25 bin lira değerindeki televizyonu, 10 bin lira değerindeki koltuk takımını, bin lira değerinde bir başka televizyonu ve 4 bin lira değerindeki koşu bandını haczetti.
Ayşe Gürsoy, işlemler sırasında verdiği ifadede, “Mahalde bulunan tüm malların mülkiyeti eşime ve bana aittir. Yapılan işlem kötü niyetlidir” diyerek şikayetçi olacağını belirtti.
Hande Demir geçen temmuz ayında 14 yıllık eşi Erdinç Acar’la yollarını ayırmıştı. Demir boşanmanın ardından ağustos ayında Cevdet Taşçeken ile flört etmeye başlamıştı. Ancak umduğunu bulamayan Demir, kısa sürede Taşçeken’den ayrıldı. Erdinç Acar da boşandıktan sonra milli voleybolcu Duygu Bal ile yakınlaşmış, fakat yakınlaşma ilişkiye dönüşmeden ikili ayrı yollara gitmeye karar vermişti.
Eski eşler, üç çocuklarının iyiliği için ilişkilerini dostane bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Hatırlarsanız, 2006 yılında Las Vegas’ta nikah masasına oturduktan sonra 2010’da boşanan çift, ayrılığa daha fazla dayanamayıp aynı yıl yeniden barışıp evlenmişti. Üçüncü kişilerle yaşadıkları hayal kırıklıklarından sonra Hande Demir-Erdinç Acar ikinci kez barışır mı dersiniz?
Duygu Bal
“Fıs fıs” ikramı
Koronavirüsle birlikte dezenfektan ve kolonya taşımak da günlük alışkanlıklarımızdan biri haline geldi. Önceki gün Nişantaşı’nda karşılaşan cemiyetin iki ünlü ismi Sedef İybar ve Osman Çarmıklı ayaküstü sohbet ederken objektife takıldı.
Benzerine rastlanmayan ilginç olaya Cem Boyner’in sosyal medyasında şahit olmuştuk. 1993 yılında Bakırköy’deki bir mağazasından 2 adet ürün çalan kişi Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’e çaldığı ürünler için 1000 TL yollamıştı.
Yaptığını gençlik hatası ve cahillik olarak değerlendiren kişi, Boyner’e bir de mektup yazarak pişmanlığını ifade etmişti. Cem Bey de bu asil davranışı sosyal medyasında paylaşarak şu kelimeleri kullanmıştı:
“Zaman zaman böyle samimi pişmanlık dolu mektuplar alırım. Her seferinde iyiliğin ve insanlığın gücüne inancım tavan yapar.
30 yıla yakın zaman geçse de vicdanı rahat bırakmamış. İyilik ve iyiler çoğunlukta, inanın.”
Cem Bey ismini sır gibi sakladığı, pişmanlık yaşayan bu meçhul gençle yakın zamanda yemekte buluşup yüz yüze tanışacakmış.
Cemiyetin yakından tanıdığı işadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan çift, şimdi de anne-baba olmak için gün sayıyor.
Aldığım duyumlara göre Feyza Balin Boyner, 8 aylık hamileymiş. Erkek bebek bekleyen çiftin çocuklarına “Kuzey” adını vereceğini de öğrendim. Evliliklerini gözler önünde yaşamayı sevmeyen çift, şimdilerde büyük heyecanla bebeklerinin doğumunu bekliyor.
Güzellik sırrını paylaşacak
Eski Türkiye güzellerinden Emel Yıldırım, duyduğuma göre modacı kimliğine bir yenisini daha ekliyormuş. Kendi adını taşıyan hazır giyim ve haute couture markasıyla moda dünyasında adından söz ettiren Emel Hanım, şimdilerde bir güzellik merkezi açmak için kolları sıvamış. Nişantaşı’nda açmayı planladığı güzellik merkezinde uzman konukların katılacağı sohbet etkinlikleri de düzenlenecekmiş. “Bir güzellik merkezinden daha fazlası” olarak nitelendirdiği merkezin açılışı ise yeni yıl sonrası yapılacakmış. Emel Hanım’a yeni işinde başarılar diliyor, hayırlı olsun diyorum...
Çocukları unutmadı
Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hattat’ın eşi Burcu Hattat, şu sıralar yaptığı hayır işleriyle çok konuşuluyor. Son olarak Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına destek olan Hattat, Siirt-Pervari’deki bir köy okuluna 150 tane mont yollamış.
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında önceki gün “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti.
Fakat Midyat, basına bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar’a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş. Bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemiş.
Önceki gün konuştuğum Sevcan Yaşar, Midyat’ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak’ta görüleceğini söyledi. Yaşar, “Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak” diye konuştu.
Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Neredeyse her magazin haberinde artık alıştığımız üzere yazdıklarım önce yalanlandı, sonra da “Evet, aslında ayrılmıştık ama bu haber yüzünden yeniden bir araya geldik” diye tuhaf bir açıklama yapıldı.
Öğrendiğime göre, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’yı “aldatılan kadın” pozisyonuna düşürmemek için geri adım atmış ve onunla barışmış. Ben yine ortalığı karıştırmak pahasına bir kez daha yazıyorum; bu, göstermelik bir barıştı. Zira Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden ayrıldı. Ancak bu kez dostane bir şekilde...Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına yollarını ayırmayı tercih etti. Ünlü müzisyen, kendine yeni bir hayat kurmak için ilk adımı attı ve 4. Levent’teki Sapphire’den 150 metrekarelik bir stüdyo daire tuttu.
Aylık 10 bin lira kira ödeyeceği dairesini döşeyen Akçıl, yarın Kıratlı’yla birlikte yaşadığı Vadi İstanbul’daki evinden çıkarak kendi dairesine geçecek.
Yeniden barıştılar
2016 yılında hayatını kaybeden Koç Holding’in eski yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç’un hayali olan golf sahasının yapımı hızla devam ediyor.
2015 yılında Mustafa Koç tarafından satın alınan Beykoz-Riva’daki 224 bin metrekarelik arazi, 9 çukurlu 36 par golf sahası olarak hayata geçirilecek. MVK Golf Sahası, İstanbul Golf Kulübü’nün denetim ve yönetiminde olacak.
Merhum işadamının eşi Caroline Koç, geçtiğimiz günlerde helikopterle sahayı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Duyduğuma göre Koç, eşinin vasiyeti olan golf sahası içinde bir de mini müze hazırlatıyormuş. Yakın dostlarından, ailesinden ve çeşitli mecralardan Mustafa Koç’u anlatan objeleri toplamaya başlayan Caroline Hanım, müzeyi sahanın açılışına yetiştirmeyi planlıyormuş.
Mustafa Koç - Caroline Koç
İzmir’e destek için yolda
Cem Yılmaz, geçtiğimiz kasım ayında Serenay Sarıkaya’yı Alice Müzikali’nde seyretmiş, ekibi tebrik etmek için Zorlu PSM’nin kulisine geçmiş ve burada Sarıkaya’yla tanışmıştı. İlişkileri kısa sürede aşka dönüşen ikilinin, 10 aylık beraberlikten sonra geçtiğimiz günlerde ayrıldığı haberleri çıkmıştı.
27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alan ünlü komedyenin, şov sonrası kuliste konukları vardı. Onlardan biri de “O Ses Türkiye”deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı’ydı. Konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başarmış!
İyi anlaşan ve aralarında bir yakınlaşma olan ikili, en yakın zamanda yemek yemek için sözleşmiş. Yeni bir aşk doğacak mı bakalım...
Sosyal medya şampiyonu
Oynadığı dizilerle büyük başarı yakalayan Alp Navruz, yapılan araştırmalara göre sosyal medyanın da en popüler erkek oyuncusu! 3 milyon takipçisiyle markaların yakın markaja aldığı Navruz, her hafta sosyal medyada birçok ismi geride bırakarak en çok konuşulan erkek oyuncu olmayı başarıyor.
Yaz boyunca birlikte görüntülenen ancak haklarındaki aşk iddialarını reddeden iş insanı Allan Hakko ve oyuncu Merve Oflaz, meğer çoktan aynı evde yaşamaya başlamış bile!
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Arka Sokaklar”ın Bahar Komiseri Merve Oflaz ve Allan Hakko, yaz aylarında sıkça aynı mekanda görüntülenmişti.
Haklarındaki aşk iddialarını ise ısrarla reddetmişlerdi. Belli ki dostluk şimdi aşka dönüşmüş! Merve Oflaz, Vakko’nun veliahtlarından olan Allan Hakko’nun Ulus Savoy’daki lüks dairesine yerleştiği konuşuluyor.
Sık sık Hakko’nun dairesinden çıkarken görünen Merve Oflaz, yaz aylarında yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak, “Benim beş yıllık bir ilişkim var” demişti!
Türkiye’nin en gözde iki jönü Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy’un dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Sık sık bir araya gelen yakın dostlar, aynı hobileri de paylaştığından çok iyi anlaşıyor. Her ikisi de doğa tutkunu olan oyuncular, doğada yapılan her türlü aktiviteden keyif alıyor. İkilinin ortak tutkularından biri de balığa çıkmak...
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, önceki gün de birlikte balık tutmak için Bodrum’a gitti. Tekneyle Marmaris ve Göcek’i turlamayı planlayan ikili, hem deniz keyfi yapacak hem de “olta atacak”. Bu arada “olta atacaklar” dediğime bakmayın, her ikisinin de dalgıçlık brövesi var ve genelde zıpkınla avlanıyorlar. Yakın zamanda dizi projeleri için sete girecek olan oyuncular, bu vesileyle yoğun iş temposu öncesinde stres atmış olacak.
Yine ayrıldılar
Aşkları uğruna eşlerinden ayrılan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor.
Bugüne kadar birçok badire atlatan çift, geçtiğimiz yıl şiddet iddialarıyla da gündeme gelmişti. Sponza, mahkemeye başvurarak sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Güzel oyuncu Demet Özdemir kiradan kurtuldu! Son yılların en popüler oyuncularından Özdemir, hem dizilerden hem de marka işbirliklerinden kazandıklarıyla kendine Zekeriyaköy’den 4 milyon liraya villa aldı.
Acarkent’te kirada oturan güzel oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla ilgileniyor.
Geniş bir hayran kitlesi ve Instagram’da 11.3 milyon takipçisi olan Demet Özdemir’in evinin içini yapmak için sponsorlar sıraya girmiş duyduğuma göre. Evi dekore etmek isteyen markalar, Özdemir gibi ünlü bir ismi portföylerine eklemek için uğraşıyormuş.
Evin içini komple yıktıran, sadece dört duvarını bırakan güzel oyuncu, yakın zamanda evine taşınmak istiyorsa bence de işi profesyonellere emanet etmeli.
Hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olur...
2016 yılında Barselona’da nikâh masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya’da olacak.
Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu.
Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya’daki yeni yuvalarına yerleşti.
Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan’ın eğitimi için bu kararı almış.
Yılın en sürpriz aşkına imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haberler var. Aldığım duyumlara göre çift, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı.
Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.
Çok mutlu olan çift, ailelerinin de onayını almış. Hadise’yi çok seven ve ona “Kızım” diye hitap eden Kaan Yıldırım’ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.
Göktürk’te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyor. Ancak yılbaşında yurtdışına giderek sürpriz bir şekilde nikâh masasına otururlarsa da hiç şaşırmayın! Benden söylemesi...
Kaz Dağları’na yerleşiyor
Cem Yılmaz’la ayrıldıktan sonra soluğu Kaz Dağları’nda alan Serenay Sarıkaya, buradan ev sahibi olmak için 1.5 dönümlük arsa satın aldı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı.
Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.
İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz’in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya’nın da menajeri olan Ayşe Barım’ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.
Instagram’da yaptığı paylaşımların peşine düşünce öğrendim ki, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda almış.
Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.
Organik sertifikası aldı
Türkiye’nin en önemli üniversiteleri ve akademisyenleriyle çalışmalarını yürüten Ahu Orakçıoğlu, kurduğu Apivital markasına “organik” sertifikası aldı. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Teknokent’te kurulan marka, takviye edici gıda sertifikası ile organik arı ürünleri üretiyor.
Ahu Orakçıoğlu, başta koronavirüs ve kış mevsimiyle başlayan diğer pek çok hastalıktan korunmada bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Propolisin bağışıklığı güçlendirmedeki rolü üzerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Orakçıoğlu, “Biz de hem insanı hem de insan sağlığını önemsiyoruz. Ürünlerimizin tamamını ekolojik arıcılıkla destekliyoruz. Kullandığımız hammaddede hiçbir kalıntı bulunmaması önemli. Bu sayede organik sertifikamızı alabildik” dedi.
Müziğin Oscar’larına aday
Zuhal Müzik, ABD’nin efsanevi müzik topluluğu NAMM (National Association of Music Merchants) çatısı altında bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve “Müzik sektörünün Oscar’ları” olarak anılan “Top 100 Dealers” ödüllerinde 4 farklı dalda ödüle aday gösterildi!
“Türkiye’den ilk defa bir müzik markasının dünyanın en iyi 100 müzik mağazası arasında gösterilmesinin gururunu yaşıyoruz. Ayrıca geçen sene yarışmaya dahil edilen ‘Customer’s Choice’ kategorisinde de Türkiye’yi temsil ediyoruz” diyerek mutluluğunu paylaşan Zuhal Müzik’in üçüncü kuşak temsilcisi Umur Sungurlu, oylamanın halen devam ettiğini belirtip müzik tutkunlarını oy kullanmaya davet etti.
Sergiye özel kapsül koleksiyon
Pera Müzesi’nin ilgiyle karşılanan yeni sergisi “Minyatür 2.0”, sanat ve modayı buluşturan yeni bir işbirliğine zemin oluşturdu. Küratör Azra Tüzünoğlu’nun davetiyle sergiye özel mini bir koleksiyon hazırlayan Hatice Gökçe, günlük giyim eşyalarını ve aksesuvarları özgün tasarımlara dönüştürdü.
Ünlü modacının imzasını taşıyan ve Pera Müzesi Artshop’ta satışa sunulan koleksiyon; tişört, çanta, pareo ve uyku gözlüğünden oluşuyor. Kendisinin de bir dönem minyatür dersleri aldığını belirten Hatice Gökçe, “Minyatür tekniğini kullanarak güncel modayı bu detaycılıkla anlatabilme gücü ilgimi çekiyor” diye konuştu.
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