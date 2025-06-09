Kariyerine Türkiye’de devam edecek!

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Almanya doğumlu Türk teknik direktör ve eski millî futbolcu Nuri Şahin, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra radikal bir karar alarak, Türkiye’de yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Eşi Tuğba Şahin ile birlikte İstanbul’a taşınan Nuri Şahin, Beykoz Acarkent’te 5 milyon 750 bin dolara lüks bir villa satın aldı. Çift, oğulları Ömer ve kızları Meryem’i özel bir okula kaydettirerek İstanbul’daki yeni hayatlarına hızlı bir başlangıç yaptı.





Futbolculuk kariyerine Almanya’da başlayan Şahin, 2005 yılında Bundesliga tarihine en genç gol atan oyuncu olarak geçti. Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dünya devlerinde forma giydi; oyun zekâsı ve liderliğiyle her zaman öne çıktı.

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Türk Millî Takımı’nda da uzun yıllar görev alan Şahin, saha içindeki başarısını şimdi teknik direktörlük kariyerine taşıyor. Hangi kulüple anlaşacağı şimdilik netleşmese de, Nuri Şahin’in Türkiye’de futbol dünyasında yeni bir etki yaratması bekleniyor.

Fahri konsolosluğa atandı

Lüksemburg’un Ankara Büyükelçiliği, iş dünyasının ünlü ismi Yeşim Hattat’ın İstanbul merkezli olarak Marmara bölgesini kapsayacak şekilde Lüksemburg Büyük Dükalığı’nın Fahri Konsolosu olarak atandığını duyurdu.

Atama, Lüksemburg’un Ankara’daki Maslahatgüzarı Joe Geisbusch tarafından gerçekleştirilirken, yeni görevlendirmeyle birlikte, ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla yakın iş birliğinin artarak devam etmesi bekleniyor.

Güzelliğini emanet etti

Ünlü model ve sunucu Nefise Karatay, doğal güzelliğini korumak için İstanbul’un önde gelen lüks bakım merkezlerinden DNage Güzellik’i tercih etti.

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Karatay, merkezde holistik yüz terapileri ve Longevity bakımlarını deneyimleyerek DNage’in hücresel düzeyde yenilenmeye odaklanan yaklaşımından etkilendi. Merkezin kurucusu Gülhan Güleryüz, “Nefise Hanım’ın zarafeti ve doğallığı, bütünsel güzellik anlayışımızla mükemmel bir uyum sağladı” dedi.

Yaz sezonuna hazır

Geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızı Two Yalıkavak, bu yaz da Bodrum’un nabzını tutmaya hazırlanıyor.

Genç girişimci Atakan Demirhan ve deneyimli işletmeci Levent Akbulut’un güç birliğiyle sezona iddialı giren mekân, enerjisi yüksek bir yaz vadediyor. Eğlencede ezber bozmaya hazırlanan ikili, Bodrum’un ruhunu bir kez daha sahneye taşıyor.

‘Dijital’ lansman

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Global dijital kart platformu LikeCard, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Kullanıcılar artık 3 binden fazla platforma Türk Lirası ile kolayca ulaşabiliyor.

Türkiye’ye özel içerik ve iş birlikleriyle dikkat çeken platform, LikeCard Türkiye Ticari Direktörü Banu Sağcan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansman etkinliğiyle oyun ve dijital içerik dünyasına güçlü bir giriş yaptı.