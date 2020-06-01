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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Karantinadan evlilik kararı çıktı

1 Haziran 2020

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, 1 yıl önce barıştığı eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor. Herkes karantina sürecinde ayrılırken, onlar birbirlerine kenetlenmeyi tercih etti!

Karantina sürecinde birbirlerine tahammül edemeyip boşanma kararı alanları duydum da, evlenme kararı alanı duymamıştım!
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Burak Yılmaz ve 2018’de boşandığı eşi İstem Atilla’nın yeniden evlenmeye karar verdiğini öğrendim.
2009’da nikâh masasına oturan ve evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çift, 9 yıl sonra yollarını ayırmıştı.
Başta Emre Belözoğlu olmak üzere yakın dostlarının araya girmesiyle 1 yıl sonra barışan Yılmaz ve Atilla, yeniden aynı evde yaşamaya başlamıştı.
Karantinadan evlilik kararı çıktı
ACARKENT’E TAŞINIYORLAR
Ulus’taki Savoy Sitesi’nde kızlarıyla birlikte yaşayan Burak Yılmaz ile İstem Atilla, karantina sonrası ikinci kez nikâh masasına oturmayı düşünüyor. Ailesi için Acarkent’ten bir ev alan Burak Yılmaz, şimdilerde evi kendi zevklerine göre yeniden yaptırıyor.
Tadilatı biter bitmez yeni yuvalarına taşınacak olan çift, en yakın zamanda da nikâh masasına oturarak, ilişkilerine resmiyet kazandıracak.
3 aylık karantina sürecinde ilişkilerini yeniden gözden geçirerek evlenme kararı alan Burak Yılmaz ve İstem Atilla,
bu kararla eminim en çok kızları Nazlı ve Derin’i mutlu etmiştir.

Sevgiliye videolu sürpriz
Karantinadan evlilik kararı çıktı
Ayşe Kucuroğlu, sevgilisi Alex Papantoniou’nun 54’üncü yaş günü için güzel bir sürpriz hazırlamış. 2018 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi için dünyanın çeşitli yerlerindeki arkadaşları ve ailesinden kısa birer video isteyen Kucuroğlu, bunları montajlayıp Papantoniou’ya izlettirmiş.
Karantinadan evlilik kararı çıktı
Mustafa Sandal’dan Burcu Esmersoy’a, Özge Ulusoy’dan Cem Mirap’a birçok isim, Alex Bey’e güzel dileklerde bulunmuş.
Videoda, Ayşe Hanım’ın çocuklarının da dilekleri var. Belli ki çocukları da annelerinin ilişkisini kabullenmiş ve destekliyor.
2 senedir Kucuroğlu için İstanbul’la Atina arasında mekik dokuyan ve Arnavutköy’de ev tutarak çoğunlukla burada kalan Papantoniou, Ayşe Hanım’ın dostlarının da kalbini kazanmış demek ki. Papantoniou, kendisi için hazırlanan videoyu sosyal medyada paylaşarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Karantinadan evlilik kararı çıktı

Kolunda
servet taşıyor
Türkiye’nin en çok kazanan sahne sanatçılarından Türkiye’nin en çok kazanan sahne sanatçılarından Ebru Gündeş, kolunda adeta bir servet taşıyor! Birbirinden şık tasarım kıyafetleri ve mücevherleriyle bilinen sanatçının, sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafta saati dikkatimi çekti. Yakından bakınca kolundakinin bir Patek Philippe olduğunu gördüm.
Gündeş, dünyanın en pahalı saat markalarından Patek Philippe’in ‘Nautilus’ modelini tercih etmiş.
Markanın 1976 yılında piyasaya çıkardığı tasarım, tam bir klasik ve çelik, altın ya da beyaz altın olarak satışa sunuluyor. Kolundakinin çelik mi, yoksa beyaz altın mı olduğunu anlayamadım ama fiyatının 700 bin TL civarında olduğunu söyleyebilirim., kolunda adeta bir servet taşıyor! Birbirinden şık tasarım kıyafetleri ve mücevherleriyle bilinen sanatçının, sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafta saati dikkatimi çekti. Yakından bakınca kolundakinin bir Patek Philippe olduğunu gördüm.
Karantinadan evlilik kararı çıktı
Gündeş, dünyanın en pahalı saat markalarından Patek Philippe’in ‘Nautilus’ modelini tercih etmiş.
Markanın 1976 yılında piyasaya çıkardığı tasarım, tam bir klasik ve çelik, altın ya da beyaz altın olarak satışa sunuluyor. Kolundakinin çelik mi, yoksa beyaz altın mı olduğunu anlayamadım ama fiyatının 700 bin TL civarında olduğunu söyleyebilirim.

Karantinadan evlilik kararı çıktı

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