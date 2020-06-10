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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Karantina kilolarını atacaklar

10 Haziran 2020

Cemiyetin “Altın Kızları” Zeynep Çarmıklı, Selma Türkeş, Sennur Çiftçi, Aslı Kuseyrioğlu, Dilek Hanif ve Sedef İybar, karantina sürecinde aldıkları kilolardan Bodrum’daki bir detoks otelinde kurtulacak.

Karantina kilolarını atacaklar

3.5 ay süren karantina döneminde en sık ziyaret ettiğimiz yer, kesinlikle evlerimizin mutfağı oldu! Bu süreçte herkes kendi içindeki şefi keşfetti. Can sıkıntısını yenmek için bol bol yemekler pişirildi, yenildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Cemiyetin ünlü isimlerinde de durum farklı değildi. Öğrendiğime göre; yakın arkadaş olan Zeynep Çarmıklı, Selma Türkeş, Sennur Çiftçi, Aslı Kuseyrioğlu, Dilek Hanif ve Sedef İybar karantina süresince aldıkları kiloları vermek ve detoks yapmak için haftaya Bodrum’a gidiyormuş.
Hem sağlıklı yiyecekler eşliğinde kilo vermek hem de karantina boyunca yenilen abur cuburlardan bünyeyi temizlemek için bir detoks oteline rezervasyon yaptıran altı arkadaş, fitleştikten sonra Bodrum tatillerine devam edecekmiş.

Bari siz yapmayın!

Acun Ilıcalı “Survivor” çekimlerinin bitmesiyle yurda bir döndü.

Karantina kilolarını atacaklar

Yaklaşık 1 hafta önce Türkiye’ye dönen ve 2 haftalık karantina sürecini evde geçirmek için taahhütname imzalayan Ilıcalı, evde sıkılınca soluğu Bebek’te aldı.
Ünlü ismi gören hayranları etrafını sarınca, sosyal mesafe kuralı da altüst oldu. Hayranlarının kalplerini kırmamaya özen gösteren Ilıcalı, ne kadar büyük bir risk aldığının farkında değil...

Karantina kilolarını atacaklar

Bu arada Acun Ilıcalı geçen hafta sonu da günübirlik Çeşme’ye gidip gelmiş. Birçok gencin idol olarak gördüğü Ilıcalı, kurallar konusunda dikkatli davranmalı.
Gerçi Ilıcalı, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını sosyal mesafeye uyma konusunda uyarmış ama yine de daha dikkatli olmalı. Koronavirüsün şakası yok.

Yunanistan’a aşk ‘nota’sı

1 yıldır Yunan DJ Ilias Valeron ile flört eden Aslı Turanlı, Yunanistan’ın pandemiden dolayı Türk vatandaşlarına sınırlarını kapatması nedeniyle sevgilisinden ayrıldı!

Karantina kilolarını atacaklar

Yunan hükümeti, 15 Haziran’dan itibaren sadece koronavirüs salgınından az etkilenen 29 ülkeden gelen turistlere kapılarını açacağını açıklamıştı. Yunanistan’ın Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkeye kapılarını kapatması büyük tepki çekti.
Aslı Turanlı da bu karara tepki gösterdi. Ilias Valeron’la pandeminin başından beri görüşemeyen güzel sunucu, tepkisini sevgilisine “diplomatik” yoldan gösterdi ve ayrılık kararını açıkladı!

Aslı Turanlı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda attığı tweet sosyal medyada gündem olmuştu: “Sevgilime ‘Ama Atatürk bizim!’ diye hava atıyorum. Yabancıların üzerinde kurduğum bu otorite inanılmaz havalı. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

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