Karantina günlerinde aşk

Denge Holding’in eski patronu Recep Ali Keydal, kalbini ünlü diş hekimi Emek Külür’e kaptırmış.
İşadamı Recep Ali Keydal’ın adını daha önce Sinan Dereli’nin eski eşi Bilgün Dereli’yle aşk yaşadığı haberleriyle duymuştuk. Bilgün Hanım’la ilişkisi 2 yıl süren Keydal, şimdilerde ise diş hekimi Emek Külür’le birlikte.
Emek Külür, 2012 yılında Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’la evlenmiş, çift 5 yıl sonra olaylı şekilde boşanmıştı. Emek Hanım ayrılık sonrası kalbini aşka kapatıp kendini işine verirken, Sadettin Bey ünlü popçu Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahović’le yeni bir aşka yelken açmıştı.
Emek Hanım, aşk orucunu işadamı Recep Ali Keydal için bozdu. Duyduğuma göre sevgililer şimdilerde Keydal’ın Kemer Country’deki evinde buluşuyormuş. 4 günlük sokağa çıkma yasağını da birlikte geçiren çift, karantina günlerinde birbirlerinde daha da bağlanmış...
Kural neyse o
Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tibuk, koronavirüs salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs’a yardım götürdü ama sonrasında karantinaya alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, koronavirüse karşı aldığı tedbirler sayesinde bu illeti en hafif atlatan ülkeler arasında. Salgının tavan yaptığı dönemde taşın altına elini koyan Murat Tibuk, Net Holding adına KKTC Sağlık Bakanlığı’na verilmek üzere 6 bin adet hızlı tanı kiti bağışlamak istemiş ve tüm uçuşlar durdurulduğu için bu bağışı tuttuğu özel uçakla Kıbrıs’a götürmüştü.
Tanı kitlerini havalimanında Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim eden Tibuk, 14 gün boyunca karantina altına alınmış. Bu sürecin adil olması adına kendi otellerinde değil, bir başka otelde kalması şartını da kabul etmiş. Genç işadamını hem bu desteği hem de kurallara uyduğu için tebrik ediyorum.
Yasaklar biter bitmez ver elini Fethiye!
Aşklarını artık göz önünde yaşayan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, seyahat yasakları bitince uzunca bir tatil için Fethiye’ye kaçacak.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve uğruna 11 yıllık yuvasını yıktığı sevgilisi Edvina Sponza, seyahat yasakları kalkar kalkmaz tatil için Fethiye’ye gidiyor! Yıllar süren saklambacın ardından artık aşklarını doludizgin yaşayan çift, pandemi sürecinde sınırlı zamanlarda görüşme imkanı buldu. Karantina günlerini Murat Özyeğin’le evliliğinden olan üç çocuğuyla geçiren Sponza, bu süreçte sevgilisiyle sadece dışarıda spor yaparken ya da kısa yürüyüşler için bir araya geldi. Sevgililer, hasret gidermek için şimdi şehirlerarası yolculuk yasaklarının kaldırılmasını bekliyor.
TATİLİ İPLE ÇEKİYORLAR
İbrahim Kutluay’la 2012 yılından beri yasak aşk yaşayan Edvina Sponza’nın Murat Özyeğin’den boşanmasının ardından, Kutluay da iki çocuğunun annesi Demet Şener’le çekişmeli geçen bir boşanma sürecinin ardından ayrılmıştı.
Demet Şener’in Cenk Küpeli’yle evlenmesiyle birlikte Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay da el ele görüntü vermekten çekinmemeye başladı. Arada kavga ettikleri ve ayrılma noktasına geldikleri yönünde haberler çıksa da, her türlü badireyi atlatan aşkları hep galip geldi.
Şimdilerde zorlu bir karantina süreci geçiren çift, baş başa çıkacakları Fethiye tatilini iple çekiyor. Bir süre önce bölgenin en güzel otellerinden birine rezervasyon yaptıran ikili, uzun bir tatilin ardından İstanbul’a, çocuklarının yanına dönecek.
Soluğu alışverişte aldı
Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların yavaş yavaş gevşetilmesiyle sosyal hayat da biraz olsun normalleşmeye başladı.
Cemiyetin ünlü isimleri de normalleşme süreciyle birlikte sadece market ihtiyaçları için değil, gezmek için de sokağa çıkmaya başladı. Onlardan biri de önceki gün Nişantaşı’nda rastladığım üç çocuk annesi Hande Acar.
İşadamı Erdinç Acar’la evli olan Hande Hanım, 2 aydır evden dışarı çıkmadığını, normalleşme süreciyle birlikte soluğu Nişantaşı’nda aldığını söyledi. Acar, önce kısa bir tur attığını, sonra açık olan mağazalara girerek alışveriş yaptığını anlattı.
“Çocuklarıma hediye sözüm vardı, onları almaya geldim” diyen Hande Hanım, alışveriş sırasında bile sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdiğini ve maskesini hiç çıkarmadığını özellikle belirtti.
Karantina günlerinde aşk
Denge Holding’in eski patronu Recep Ali Keydal, kalbini ünlü diş hekimi Emek Külür’e kaptırmış.
İşadamı Recep Ali Keydal’ın adını daha önce Sinan Dereli’nin eski eşi Bilgün Dereli’yle aşk yaşadığı haberleriyle duymuştuk. Bilgün Hanım’la ilişkisi 2 yıl süren Keydal, şimdilerde ise diş hekimi Emek Külür’le birlikte.
Emek Külür, 2012 yılında Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’la evlenmiş, çift 5 yıl sonra olaylı şekilde boşanmıştı. Emek Hanım ayrılık sonrası kalbini aşka kapatıp kendini işine verirken, Sadettin Bey ünlü popçu Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahović’le yeni bir aşka yelken açmıştı.
Emek Hanım, aşk orucunu işadamı Recep Ali Keydal için bozdu. Duyduğuma göre sevgililer şimdilerde Keydal’ın Kemer Country’deki evinde buluşuyormuş. 4 günlük sokağa çıkma yasağını da birlikte geçiren çift, karantina günlerinde birbirlerinde daha da bağlanmış...
Kural neyse o
Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tibuk, koronavirüs salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs’a yardım götürdü ama sonrasında karantinaya alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, koronavirüse karşı aldığı tedbirler sayesinde bu illeti en hafif atlatan ülkeler arasında. Salgının tavan yaptığı dönemde taşın altına elini koyan Murat Tibuk, Net Holding adına KKTC Sağlık Bakanlığı’na verilmek üzere 6 bin adet hızlı tanı kiti bağışlamak istemiş ve tüm uçuşlar durdurulduğu için bu bağışı tuttuğu özel uçakla Kıbrıs’a götürmüştü.
Tanı kitlerini havalimanında Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim eden Tibuk, 14 gün boyunca karantina altına alınmış. Bu sürecin adil olması adına kendi otellerinde değil, bir başka otelde kalması şartını da kabul etmiş. Genç işadamını hem bu desteği hem de kurallara uyduğu için tebrik ediyorum.
Yasaklar biter bitmez ver elini Fethiye!
Aşklarını artık göz önünde yaşayan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, seyahat yasakları bitince uzunca bir tatil için Fethiye’ye kaçacak.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve uğruna 11 yıllık yuvasını yıktığı sevgilisi Edvina Sponza, seyahat yasakları kalkar kalkmaz tatil için Fethiye’ye gidiyor! Yıllar süren saklambacın ardından artık aşklarını doludizgin yaşayan çift, pandemi sürecinde sınırlı zamanlarda görüşme imkanı buldu. Karantina günlerini Murat Özyeğin’le evliliğinden olan üç çocuğuyla geçiren Sponza, bu süreçte sevgilisiyle sadece dışarıda spor yaparken ya da kısa yürüyüşler için bir araya geldi. Sevgililer, hasret gidermek için şimdi şehirlerarası yolculuk yasaklarının kaldırılmasını bekliyor.
TATİLİ İPLE ÇEKİYORLAR
İbrahim Kutluay’la 2012 yılından beri yasak aşk yaşayan Edvina Sponza’nın Murat Özyeğin’den boşanmasının ardından, Kutluay da iki çocuğunun annesi Demet Şener’le çekişmeli geçen bir boşanma sürecinin ardından ayrılmıştı.
Demet Şener’in Cenk Küpeli’yle evlenmesiyle birlikte Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay da el ele görüntü vermekten çekinmemeye başladı. Arada kavga ettikleri ve ayrılma noktasına geldikleri yönünde haberler çıksa da, her türlü badireyi atlatan aşkları hep galip geldi.
Şimdilerde zorlu bir karantina süreci geçiren çift, baş başa çıkacakları Fethiye tatilini iple çekiyor. Bir süre önce bölgenin en güzel otellerinden birine rezervasyon yaptıran ikili, uzun bir tatilin ardından İstanbul’a, çocuklarının yanına dönecek.
Soluğu alışverişte aldı
Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların yavaş yavaş gevşetilmesiyle sosyal hayat da biraz olsun normalleşmeye başladı.
Cemiyetin ünlü isimleri de normalleşme süreciyle birlikte sadece market ihtiyaçları için değil, gezmek için de sokağa çıkmaya başladı. Onlardan biri de önceki gün Nişantaşı’nda rastladığım üç çocuk annesi Hande Acar.
İşadamı Erdinç Acar’la evli olan Hande Hanım, 2 aydır evden dışarı çıkmadığını, normalleşme süreciyle birlikte soluğu Nişantaşı’nda aldığını söyledi. Acar, önce kısa bir tur attığını, sonra açık olan mağazalara girerek alışveriş yaptığını anlattı.
“Çocuklarıma hediye sözüm vardı, onları almaya geldim” diyen Hande Hanım, alışveriş sırasında bile sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdiğini ve maskesini hiç çıkarmadığını özellikle belirtti.