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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Karantina aşklarını bitirdi

30 Mart 2020

Demet Özdemir ve Yaman Taciroğlu’nun aşkları kısa sürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle görüşemeyen çift, yollarını ayırma kararı aldı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Peysan Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu geçen şubat ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mutluluğu çok kısa sürdü.
Karantina aşklarını bitirdi
Cemiyetin ünlü modacısı Nedret Taciroğlu’nun oğlu olan Yaman Taciroğlu’nun yoğun iş mesaileri, Demet Özdemir’in de sürekli sette olması âşıkların arasını açmış. Anlaşmazlıkların üstüne koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinin başlaması da bu ayrılığın tuzu biberi olmuş. Ev karantinası yüzünden görüşemeyen genç âşıklar, yollarını ayırma kararı almış.
Karantina aşklarını bitirdi

Koronayı yendi
Ünlü iç mimar Zeynep Fadıllıoğlu, koronavirüsü yendi. Solunum yetmezliği şikayetiyle eşi Metin Fadıllıoğlu tarafından Amerikan Hastanesi’ne götürülen Zeynep Fadıllıoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı. 15 gündür tedavisi süren Zeynep Hanım’dan sonunda mutlu haber geldi. Sağlığına kavuşup 2 gün önce taburcu olan Zeynep Hanım, tedbir amaçlı evde karantina kurallarına uyarak istirahat edecek.
Karantina aşklarını bitirdi
Tüm aileye
test yapıldı
Zeynep Fadıllıoğlu’nun koronavirüs teşhisinin konmasıyla tüm aileye de test yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan Fadıllıoğlu’nun eşi Metin Fadıllıoğlu, kız kardeşi Esra Ersu ve kızı Selin Tara tedbir için kendilerini karantinaya aldı.

Koronaya şık önlem
Cemiyetin ünlü isimlerinden Ayşe Kucuroğlu, önceki gün oturduğu semt Bebek’te objektife takıldı. Beş çocuğunu evde bırakıp market alışverişine çıkan Kucuroğlu, şıklığıyla dikkat çekti.
Karantina aşklarını bitirdi
Mavi elbisesiyle aynı renk maske takan Kucuroğlu, ellerini ise Gucci’nin deri eldivenleriyle korumaya almıştı. Ayşe Hanım, bu stiliyle, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’yı anımsattı. Caputova, yeni başbakan Igor Matovic’in yemin töreninde giydiği bordo elbisesi ve aynı renk maskesiyle tüm dünyanın ilgisini çekmişti.
Karantina aşklarını bitirdi


 

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