Kaprisleri  bıktırdı! 

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Son reklam çekimi sırasında yaşananlar, iplerin kopmasına neden oldu. Styling ve mood konusunda yapılan hazırlıkları beğenmeyen Nesrin Cavadzade, hiçbir kıyafeti uygun bulmadı ve memnuniyetsizliğini dile getirdi. Çekim ekibi ve marka yetkilileriyle yaşanan bu anlaşmazlık, markanın sabrını taşırdı. Bu olayın ardından marka, Cavadzade ile çalışmama kararı aldı.

‘Sunset Party’de buluştular

Ece Nayman, “Resort 24” koleksiyonunu The Ritz-Carlton İstanbul’un terasındaki The Roof’ta eğlenceli bir ‘Sunset Party’ ile davetlileriyle buluşturdu.

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Çekimlerinin Malibu’da yapıldığı koleksiyon, kreatif direktör Ece Nayman’ın yarattığı renkli ve eğlenceli dünyasının bir yansıması niteliğinde. Nobu İstanbul’un lezzetli ikramlarıyla ve Jamie S’in hareketli müzikleriyle keyifli vakit geçiren misafirlerin arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Defne Samyeli, Deren Talu, Aslışah Demirağ, Tolga Sezgin gibi isimler vardı.



Derin Talu



Krystal Marini - Baran Süzen



Defne Samyeli

Afrika’ya yardım konseri

Her sezon SMA hastası bir çocuğa destek olan Bestece Müzik Okulu, bu sezon yardımlarını uluslararası boyuta taşıdı. Afrika’da açlıkla mücadele eden bir yetimhaneye destek olan okul, yemek, oyuncak, kıyafet ve su ihtiyacı için yüzlerce çocuğa umut oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan Ece Tüysüzoğlu ve Maya Karatepe’nin sahne aldığı konserle de destek sağlandı. Ben de Bestece Müzik Okulu’nun konserlerinin devamını diliyorum…

Sezonu açıyor

Bu yaz Alaçatı’da dördüncü sezonu için hazırlıklarını tamamlayan Cabbar Port, bu akşam kapılarını açıyor. Türkiye’nin ilk ocakbaşı-gece kulübü konsepti olan mekân, bin kişilik yemek ve 2 bin kişilik gece kulübü kapasitesiyle hazırlıklarını tamamladı. Yenilediği kokteyl ve yemek menüsüyle restoranda, müzikleri ve eğlencesiyle de kulüp misafirlerine eğlenceli anlar yaşatmayı hedefleyen Cabbar Port, Alaçatı’nın çok tercih edilen mekânların başında geliyor. Rezervasyonsuz gitmeyin!

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Vegan ürünlere talep arttı!

Vegan yaşam tarzı yaygınlaşıyor. Kozmetik sektöründe de bu yönde yoğun bir talep varmış. LaPeras Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Serdar Erkaya ile konuştum... Erkaya, bunun, sağlık bilincinin artmasıyla doğru orantılı olduğunu anlattı: “Çevre dostu yaşam tarzına olan ilgi ve hayvan haklarına duyarlılık talebin artmasının diğer nedenleri. Vegan ürünlerimiz de hayvansal içerikler içermeyen, çevreye duyarlı ve etik üretim anlayışımızın bir yansıması. Ambalajlarda da geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak, çevre dostu bir yaklaşım benimsiyoruz.”