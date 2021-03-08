Kanye’nin sevgilisine Hakan’dan elbise!

Rihanna, Selena Gomez, Jennifer Lopez gibi yıldızların izinden giderek 6 ay önce kendi kozmetik markasını çıkaran ünlü şarkıcı Emina Jahovic, Balkanlar’da girdiği her noktada pazar lideri oldu.

Onlar sadece yaptıkları müzikle değil; stilleri, kişilikleri ve seçimleriyle de milyonlarca kişiyi etkileri altına alıyor. Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Selena Gomez ve Jennifer Lopez gibi müziğin ünlü isimleri, kurdukları markalarla kozmetik sektörünün devlerine kafa tutuyor. Balkanlar’ın süperstarı Emina Jahovic de onların izinden gidiyor!

Yıllar süren çalışmalar sonrasında kadınların en çok ihtiyaç duyduğu ürünleri “Yaemina Beauty” adıyla markalaştıran Emina Jahovic, 6 ayda Balkanlar’da en çok satan kozmetik markası haline geldi.

Başarısını tebrik etmek için aradığım Jahovic, “Pandemiye ve makyaj ürünü satışlarının düşmesine rağmen önce Balkanlar’da, daha sonra Türkiye’de hızlıca pazar payı kazandık. Özellikle Balkanlar’da her girdiğimiz noktada birinci marka olduk” dedi.



HEDEFTE ÜÇ YENİ ÜLKE VAR

6 ay içinde üç yeni ülkeye daha girmeyi planladıklarını anlatan ünlü şarkıcı, “Balkan ülkeleriyle birlikte çok hızlı bir başlangıç yaptık ve hızımız her geçen gün büyüyerek devam ediyor” dedi. Ayrıca bir müjde verdi:

“Yurtdışı ağırlıklı olarak dijital tarafta çalışmalarımız sürüyor ama 6 ay içinde üç yeni ülkeye daha girmek planlarımız arasında. Bu da 100’e yakın yeni nokta açmak demek. Yaemina Beauty’yi global marka haline getirmek üzere emin adımlarla ve gururla ilerlemeye devam edeceğiz.”

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