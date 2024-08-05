Kankasının eski eşini kaptı!

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Şu anda ikisi de Bodrum’da ayrı ayrı tatil yapıyor. Ancak Şeyma’nın sık sık Maçakızı Oteli’nin iskelesinden Rony’nin teknesine gidip geldiği görülmüş. Bilindiği gibi Şeyma Subaşı ve Martha Graeff, Miami’de çok yakın arkadaşlardı.

Subaşı sık sık Martha ve o zamanki eşi Rony Seikaly ile birlikte eğleniyordu. 59 yaşındaki Rony Seikaly, eski NBA oyuncusu ve DJ... Martha Graeff ve Rony Seikaly 2015 yılında evlenmiş ve bir kızları olmuştu. Fakat evliliklerini yürütemeyip, 8 ay önce dostça bitirmişlerdi...





İkilinin arası, boşanmaya rağmen iyiymiş. Ancak Martha Graeff, eski eşi Rony Seikaly ile Şeyma’nın birlikte olduğunu öğrenince, Subaşı’nı Instagram’da takipten çıkarmış. Belli ki bu duruma çok sinirlenmiş… Şimdi ben de bu yeni aşkın nasıl gelişeceğini çok merak ediyorum doğrusu!

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Dizi aşkında mutlu son

Oyuncu çift Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 19 Ağustos’ta Dalyan Club’ta dünyaevine giriyor.

Dizi setinde başlayan aşkları, mutlu bir sonla taçlanacak olan çiftin düğününe, rol arkadaşlarının tam kadro katılım göstermesi bekleniyor. Ancak çift, yeni sezon çekimlerine başlayacakları için balayına çıkamayacak. Beril Pozam ve Ersin Arıcı hem ekranlarda hem de gerçek hayatta mutlu bir birlikteliğe adım atarken, düğünleri de şimdiden büyük merakla bekleniyor. Ben de çifte mutluluklar diliyorum...

Kylie’ye baklava yedirdi

Temeli 1.5 asır önce İstanbul Bahçekapı’da atılan Hafız Mustafa 1864, Mandarin Oriental Bodrum’un içindeki şubesiyle de Türk ve dünya sosyetesine hizmet veriyor.

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Otelin tüm baklavalarını servis eden Hafız Mustafa 1864, bugüne kadar aralarında dünyaca ünlü saat markası Patek Philippe’nin CEO’su Thierry Stern ve iki Grammy ödüllü Kylie Minogue gibi iş ile sanat dünyasının önde gelen yabancı isimlerine baklavayı tattırdı. Markanın Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ongurlar, “Türkiye’nin lezzet elçisi olarak bu standartları korumak adına Bodrum şubemizdeki tüm tatlılarımız günlük ve taze olarak İstanbul’dan geliyor” diyerek, dünyaya açılma hedefleri olduğunu söyledi.

Diyabetli çocuklara destek

Gazella Turizm’in sosyal sorumluluk inisiyatifi 37derece.org, Marmara Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği iş birliğiyle diyabetli çocuklar için önemli bir projeyi hayata geçirdi.

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Proje kapsamında, maddi olarak dezavantajlı 30 çocuğa bir yıllık ihtiyacını karşılayacak devamlı şeker ölçümü yapan sensörler bağışlandı. Gazella Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Velit Gazel ise bu projeyle diyabetli çocukların hayatına dokunmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yemek seçmekte zorlandılar

“Camdaki Kız” dizisinde ‘Sedat’ karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı Kanal D Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol ile birlikte Bağdat Caddesi’nde objektiflere takıldı.

Kızılkayalar’da sokak lezzetleri yemek isteyen çift, menüden seçim yaparken kararsızlık yaşadı. Ünlü çiftin bu doğal halleri, çevredekilerin büyük ilgisini topladı.