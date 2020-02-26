Johnny Depp’le selfIe’nin bedeli 10 bin lira

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires grubu, dünya turnesi kapsamında 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul’da konser verecek. İsteyenler, o gece grup üyeleriyle tanışıp fotoğraf çektirebilecek. Ancak bunun bedeli tam 10 bin lira!
3 yıl önce eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan ve zor günler geçiren Hollywood yıldızı Johnny Depp, bu olaydan sonra hayatında yeni bir sayfa açmak için eski aşkı müziğe sığınmıştı.
Hollywood’da kadın oyunculara yönelik tacizin tartışıldığı bir döneme denk gelen olaylar nedeniyle setlerden uzaklaştırılan oyuncu, alkol bağımlılığı için rehabilitasyona da gitmişti.
Geçen ay yayınlanan bir ses kaydıyla evlilikte şiddet uygulayanın Johnny Depp değil, Amber Heard olduğu ortaya çıktı. Yeniden sempati kazanan ünlü aktörün eski müzik grubuyla verdiği konserler de ilgi görmeye başladı.
BİLETLER 220 LİRADAN BAŞLIYOR
Johnny Depp ile rock efsaneleri Alice Cooper ve Joe Perry’yi bir araya getiren Hollywood Vampires, çıktıkları dünya turnesi kapsamında İstanbul’a da gelecek.
Konser, 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul Life Park’ta yapılacak.
Aktif Bank’ın sponsorluğunda, Neo Events’in organizasyonuyla düzenlenecek konserin biletleri satışta.
220 liradan başlayan bilet fiyatları, deluxe lounge’da 1100 liraya çıkıyor.
Biletleri hızla tükenen konserin ‘VIP’ kategorisi de var.
VIP biletin ücreti ise 10 bin lira. VIP bilet alarak konseri en ön sıradan izleyebileceğiniz gibi, sahne öncesi grup üyeleriyle de tanışabilirsiniz.
Yani 10 bin lira ödeyerek 72 yaşındaki Alice Cooper, 70 yaşındaki Joe Perry ve 57 yaşındaki Johnny Depp’le selfie çekip sosyal medyada hava atma şansınız var...
Bir de oğlumuz olsa
Anadolu Grubu’nda üst düzey yönetici olarak iş hayatına devam eden İzzet Özilhan’ın yakın dostlarıyla paylaştığı özlemini ben de bu köşeden dillendireyim...
2011 yılında oyuncu Yasemin Özilhan’la hayatını birleştiren İzzet Bey’in bu evlilikten iki güzel kızı oldu.
Ailesiyle mutlu bir hayat süren İzzet Bey’in şimdilerde en büyük hayali, erkek çocuk sahibi olmak.
Ancak duyduğuma göre Yasemin Hanım üçüncü çocuğa sıcak bakmadığını söylemiş. İzzet Bey de soyadını taşıyacak bir veliaht hayalini şimdilik askıya almak zorunda kalmış...
Sosyete sanata merak sardı
Sosyetik hanımların yeni trendi sanat... Hem Türkiye’de yapılan sanat etkinliklerinin çoğalması hem de Contemporary ve İstanbul Bienalleri gibi büyük organizasyonların düzenlenmesi sanata ilgiyi artırdı.
Uzun süre sanat dersleri aldıktan sonra ilk kişisel sergisini açan Nurdan Uzel de sosyetik dostlarına heykel dersi vermeye başladı. Bebek Artsclub’da haftada beş gün ders veren Nurdan Hanım’ın öğrencileri arasında kimler yok ki...
Yelda Güral, Begüm Tacir, Sinem Güven, Çağla Bostancı ve Nergis Pekuysal’ın da aralarında bulunduğu 24 öğrenci, heykel derslerini tamamladı, ahşap ve seramik eğitimlerine başladı. Sosyetik hanımlar mezun olduktan sonra yaptıkları heykelleri karma bir sergiyle beğeniye sunacak.
Nergis Pekuysal
Yelda Güral
Begüm Tacir
Johnny Depp’le selfIe’nin bedeli 10 bin lira
Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires grubu, dünya turnesi kapsamında 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul’da konser verecek. İsteyenler, o gece grup üyeleriyle tanışıp fotoğraf çektirebilecek. Ancak bunun bedeli tam 10 bin lira!
3 yıl önce eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan ve zor günler geçiren Hollywood yıldızı Johnny Depp, bu olaydan sonra hayatında yeni bir sayfa açmak için eski aşkı müziğe sığınmıştı.
Hollywood’da kadın oyunculara yönelik tacizin tartışıldığı bir döneme denk gelen olaylar nedeniyle setlerden uzaklaştırılan oyuncu, alkol bağımlılığı için rehabilitasyona da gitmişti.
Geçen ay yayınlanan bir ses kaydıyla evlilikte şiddet uygulayanın Johnny Depp değil, Amber Heard olduğu ortaya çıktı. Yeniden sempati kazanan ünlü aktörün eski müzik grubuyla verdiği konserler de ilgi görmeye başladı.
BİLETLER 220 LİRADAN BAŞLIYOR
Johnny Depp ile rock efsaneleri Alice Cooper ve Joe Perry’yi bir araya getiren Hollywood Vampires, çıktıkları dünya turnesi kapsamında İstanbul’a da gelecek.
Konser, 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul Life Park’ta yapılacak.
Aktif Bank’ın sponsorluğunda, Neo Events’in organizasyonuyla düzenlenecek konserin biletleri satışta.
220 liradan başlayan bilet fiyatları, deluxe lounge’da 1100 liraya çıkıyor.
Biletleri hızla tükenen konserin ‘VIP’ kategorisi de var.
VIP biletin ücreti ise 10 bin lira. VIP bilet alarak konseri en ön sıradan izleyebileceğiniz gibi, sahne öncesi grup üyeleriyle de tanışabilirsiniz.
Yani 10 bin lira ödeyerek 72 yaşındaki Alice Cooper, 70 yaşındaki Joe Perry ve 57 yaşındaki Johnny Depp’le selfie çekip sosyal medyada hava atma şansınız var...
Bir de oğlumuz olsa
Anadolu Grubu’nda üst düzey yönetici olarak iş hayatına devam eden İzzet Özilhan’ın yakın dostlarıyla paylaştığı özlemini ben de bu köşeden dillendireyim...
2011 yılında oyuncu Yasemin Özilhan’la hayatını birleştiren İzzet Bey’in bu evlilikten iki güzel kızı oldu.
Ailesiyle mutlu bir hayat süren İzzet Bey’in şimdilerde en büyük hayali, erkek çocuk sahibi olmak.
Ancak duyduğuma göre Yasemin Hanım üçüncü çocuğa sıcak bakmadığını söylemiş. İzzet Bey de soyadını taşıyacak bir veliaht hayalini şimdilik askıya almak zorunda kalmış...
Sosyete sanata merak sardı
Sosyetik hanımların yeni trendi sanat... Hem Türkiye’de yapılan sanat etkinliklerinin çoğalması hem de Contemporary ve İstanbul Bienalleri gibi büyük organizasyonların düzenlenmesi sanata ilgiyi artırdı.
Uzun süre sanat dersleri aldıktan sonra ilk kişisel sergisini açan Nurdan Uzel de sosyetik dostlarına heykel dersi vermeye başladı. Bebek Artsclub’da haftada beş gün ders veren Nurdan Hanım’ın öğrencileri arasında kimler yok ki...
Yelda Güral, Begüm Tacir, Sinem Güven, Çağla Bostancı ve Nergis Pekuysal’ın da aralarında bulunduğu 24 öğrenci, heykel derslerini tamamladı, ahşap ve seramik eğitimlerine başladı. Sosyetik hanımlar mezun olduktan sonra yaptıkları heykelleri karma bir sergiyle beğeniye sunacak.
Nergis Pekuysal
Yelda Güral
Begüm Tacir