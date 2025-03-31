Jeff Bezos’un masalsı düğününe Türk dokunuşu

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217 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Jeff Bezos, haziran ayında nişanlısı Lauren Sanchez ile Venedik’te evlenecek. Bezos, mega yatında düzenlenecek ve 3 gün sürecek görkemli düğün için kesenin ağzını açtı. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Bezos düğün için hiçbir masraftan kaçınmıyor; öyle ki Venedik’te adeta olağanüstü hâl ilan edilmiş durumda.





Bezos, konuklarını ağırlamak üzere Gritti Palace ve Aman Venice otellerinin yanı sıra, Permak Grubu’na ait, Emir Uyar’ın yatırımı olan San Clemente Palace’ı da 26-29 Haziran tarihleri arasında tamamen kapattı.

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Venedik’te bir Türk yatırımı olan ve dünyanın en lüks otellerinden biri kabul edilen San Clemente Palace, bu masalsı düğünün ev sahiplerinden biri olacak. Otellerdeki gecelik oda fiyatlarının 3 bin 200 dolardan başladığı belirtiliyor. Etkinliğin büyüklüğü, Venedik’in tüm su taksisi filosunun şimdiden rezerve edilmiş olmasıyla da dikkat çekiyor. Hollywood yıldızları ve dünya jet sosyetesinden isimlerin katılması beklenen düğünün davetli listesi ise adeta yıldızlar geçidi. Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Kim Kardashian, Eva Longoria, Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry ile televizyon efsanesi Oprah Winfrey’in de Venedik’teki bu özel kutlamada yer alacağı söyleniyor.

Çifte kutlama

Jolly Tur’un patronu Sinan Vardar, yeni yaşını bayileriyle kutladı. Bayiler için düzenlenen iftar yemeğinde, aynı zamanda Vardar’ın doğum günü de sürpriz bir organizasyonla kutlandı.

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Geceye Vardar ailesi tam kadro ve yakın dostları da katıldı. Sıcak atmosferin hâkim olduğu buluşmada, hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmediler. Samimi ve sıcak anların yaşandığı gecede, Sinan Vardar’ın mutluluk dilekleriyle yaptığı konuşma ise konuklardan büyük alkış aldı.

Türk tasarımı tercih etti

Dünyaca ünlü Brezilyalı sanatçı Romero Britto, Bahar Şer & Nilüfer Ademoğulları’nın markası Deepsix Jean’in özel tasarım ‘Pienza’ ceketini tercih etti.

Rengarenk eserleriyle tanınan Britto, geçtiğimiz günlerde Miami’de sergisini ziyaret eden Bahar ve Ozan Şer çiftiyle de bir araya gelmiş, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Britto, bu buluşmada Deepsix’nintaşlarla sıra dışı bir havaya bürünen ‘Pienza’ ceketiyle gelerek Bahar Şer’e jest yaptı.

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“Eşref Rüya”nın Hanım Ağası

Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Aslı Saçar, şimdi de “Eşref Rüya” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizide Saçar, Hanım Ağa Zülal karakterine hayat verecek. Karakter, Hüseyin Soysalan’ın canlandırdığı Nusret Ağa’nın eşi Nimet’in (Neslihan Arslan) annesi olarak hikâyeye dahil olacak. Merakla takip ettiğim bir iş, tebrikler…

Anlamlı iftar buluşması

FCR GYO, ramazan ayının manevi atmosferinde geleneksel iftar yemeğin iş ortaklarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdi. İftar, sadece sofraları değil, gönülleri de buluşturdu.

Gecede önemli bir gelişme de paylaşıldı. FCR GYO’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) dönüşüm süreci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başarıyla tamamlandı.

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Şirket, şimdi halka arz süreci için hazırlıklarını sürdürüyor. FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koca, iftar davetinde yaptığı konuşmada, “Bu özel sofralar, sadece yemek değil; birlikte yürüdüğümüz yolun, ortak hayallerimizin ve geleceğe olan inancımızın bir yansımasıdır,” diyerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca halka arz sürecine dair umut ve kararlılıkla ilerlediklerini belirtti. Ramazan ayının birlik ve bereketinden ilham alan FCR GYO, “birlikte daha büyük hedeflere” yolculuğunu sürdürüyor.