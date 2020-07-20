Jandarma basınca mikrofonu eline aldı

Çeşme’de tatil yapan Berrak Tüzünataç’ın eğlendiği mekan, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle jandarma tarafından basıldı! Tüzünataç, bunun üzerine mikrofonu eline alıp, misafirlere o anları paylaştığı için kızdı.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz’dan ayrıldıktan sonra soluğu Çeşme’de, arkadaşlarının yanında almıştı. Yaklaşık 1 aydır Çeşme’de yakın dostlarıyla tatil yapan Tüzünataç, önceki akşam arkadaşlarıyla Before Sunset Beach’te eğlenirken mekan jandarma ekipleri tarafından basıldı. Sebep, mekanın Covid sonrası alınan sosyal mesafe önlemlerine uymamasıydı. Mekanda bulunanların sosyal medya hesaplarından eğlenirken videolar paylaşması üzerine harekete geçen jandarma, uyarılarını yapıp, mekandan ayrıldı.
Bunun üzerine DJ kabinine geçen Berrak Tüzünataç, mikrofonu eline alıp, mekanda eğlenen misafirlere sosyal medya ayarı verdi! “Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı” diye soran Tüzünataç, “Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da, herkes eğlencesine baksın” dedi. Kısacası, sosyal mesafeye uymuyoruz, bunu ilan etmeyi bırakın demeye getirmiş!
Instagram’da 500 bin üzerinde takipçisi olan ve yaşamından kesitleri buradan paylaşan Berrak Hanım’ın, insanlara bu ayarı vermesini garipsedim. Ayrıca Covid tehdidinin hâlâ geçmediği aşikâr! Sosyal mesafe konusunda uyarı vermesi gerekirken, tam tersine bunu gizlemek üzere ayar çekmesini daha da garipsedim! Yakışmadı!
Her yaz ev değiştiriyor
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun televizyoncu eşi Ahu Orakçıoğlu neredeyse her yaz ev değiştiriyor.
İlk önce Gündoğan sonra Yalıkavak şimdi de Küçükbük’te yeni bir ev alan Ahu Hanım, “tebdili mekanda ferahlık vardır” atasözünün hayata geçirenlerden biri. Taşınma hızına yetişemediğimiz Ahu Hanım bakalım önümüzdeki yıl Bodrum’un hangi bölgesine taşınacak?
Yeni yaşını yeni sevgilisiyle kutladı
Cemiyetin tanınmış isimlerinden Burcu Şendir’in bir süredir birlikte olduğu gizemli sevgilisinin kimliği açığa çıktı! Şendir, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sevgilisinin iş insanı Can Helvacıoğlu olduğunu gözler önüne serdi.
Yeni yaşını kutlamak için Helvacıoğlu ile Marmaris’e tatile giden Şendir, doğum günü eğlencesinden romantik kareleri Instgram hesabında paylaştı.
D-Maris’te sevgilisiyle baş başa tatil yapan Burcu Hanım, “İyi ki doğdun aşkım” yazılı pastasını ve gül yapraklarıyla süslü masasını paylaşarak Can Bey’in ne kadar romantik olduğunu da gösterdi.
Çift, doğum günü kutlamasına otelin Yunan tavernası Manos’ta devam ederek, sirtaki eşliğinde tabak kırdı. Burcu Hanım’a ben de yeni yaşında mutluluklar diliyorum.
Polo sporcusundan
milli çağrı
Türkiye’nin tek lisanslı polo sporcusu Nesil Erciyas, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Poloya Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde başlayan ve 11 yıllık süreçte Türkiye’yi bu sporda başarıyla temsil eden Erciyas, polonun Türkiye’de de popüler bir spor haline gelmesi için kolları sıvadı.
Polonun Türklerin ata sporu ciritle benzerlikler içerdiğini söyleyen genç sporcu, “Polonun popülaritesi günden güne artıyor. Ciritle benzerlikler içerdiği için gençlerimizin bu spor dalında başarılı olacağı kanısındayım. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da katkısıyla Türk bayrağını bu kulvarda gururla dalgalandıracak gençler yetiştirebileceğimize inanıyorum” dedi.
Jandarma basınca mikrofonu eline aldı
Çeşme’de tatil yapan Berrak Tüzünataç’ın eğlendiği mekan, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle jandarma tarafından basıldı! Tüzünataç, bunun üzerine mikrofonu eline alıp, misafirlere o anları paylaştığı için kızdı.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz’dan ayrıldıktan sonra soluğu Çeşme’de, arkadaşlarının yanında almıştı. Yaklaşık 1 aydır Çeşme’de yakın dostlarıyla tatil yapan Tüzünataç, önceki akşam arkadaşlarıyla Before Sunset Beach’te eğlenirken mekan jandarma ekipleri tarafından basıldı. Sebep, mekanın Covid sonrası alınan sosyal mesafe önlemlerine uymamasıydı. Mekanda bulunanların sosyal medya hesaplarından eğlenirken videolar paylaşması üzerine harekete geçen jandarma, uyarılarını yapıp, mekandan ayrıldı.
Bunun üzerine DJ kabinine geçen Berrak Tüzünataç, mikrofonu eline alıp, mekanda eğlenen misafirlere sosyal medya ayarı verdi! “Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı” diye soran Tüzünataç, “Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da, herkes eğlencesine baksın” dedi. Kısacası, sosyal mesafeye uymuyoruz, bunu ilan etmeyi bırakın demeye getirmiş!
Instagram’da 500 bin üzerinde takipçisi olan ve yaşamından kesitleri buradan paylaşan Berrak Hanım’ın, insanlara bu ayarı vermesini garipsedim. Ayrıca Covid tehdidinin hâlâ geçmediği aşikâr! Sosyal mesafe konusunda uyarı vermesi gerekirken, tam tersine bunu gizlemek üzere ayar çekmesini daha da garipsedim! Yakışmadı!
Her yaz ev değiştiriyor
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun televizyoncu eşi Ahu Orakçıoğlu neredeyse her yaz ev değiştiriyor.
İlk önce Gündoğan sonra Yalıkavak şimdi de Küçükbük’te yeni bir ev alan Ahu Hanım, “tebdili mekanda ferahlık vardır” atasözünün hayata geçirenlerden biri. Taşınma hızına yetişemediğimiz Ahu Hanım bakalım önümüzdeki yıl Bodrum’un hangi bölgesine taşınacak?
Yeni yaşını yeni sevgilisiyle kutladı
Cemiyetin tanınmış isimlerinden Burcu Şendir’in bir süredir birlikte olduğu gizemli sevgilisinin kimliği açığa çıktı! Şendir, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sevgilisinin iş insanı Can Helvacıoğlu olduğunu gözler önüne serdi.
Yeni yaşını kutlamak için Helvacıoğlu ile Marmaris’e tatile giden Şendir, doğum günü eğlencesinden romantik kareleri Instgram hesabında paylaştı.
D-Maris’te sevgilisiyle baş başa tatil yapan Burcu Hanım, “İyi ki doğdun aşkım” yazılı pastasını ve gül yapraklarıyla süslü masasını paylaşarak Can Bey’in ne kadar romantik olduğunu da gösterdi.
Çift, doğum günü kutlamasına otelin Yunan tavernası Manos’ta devam ederek, sirtaki eşliğinde tabak kırdı. Burcu Hanım’a ben de yeni yaşında mutluluklar diliyorum.
Polo sporcusundan
milli çağrı
Türkiye’nin tek lisanslı polo sporcusu Nesil Erciyas, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Poloya Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde başlayan ve 11 yıllık süreçte Türkiye’yi bu sporda başarıyla temsil eden Erciyas, polonun Türkiye’de de popüler bir spor haline gelmesi için kolları sıvadı.
Polonun Türklerin ata sporu ciritle benzerlikler içerdiğini söyleyen genç sporcu, “Polonun popülaritesi günden güne artıyor. Ciritle benzerlikler içerdiği için gençlerimizin bu spor dalında başarılı olacağı kanısındayım. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da katkısıyla Türk bayrağını bu kulvarda gururla dalgalandıracak gençler yetiştirebileceğimize inanıyorum” dedi.