İzole olanlar yaşadı sosyal kelebekler sıkıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle sanat dünyasının ünlü isimleri de evlerinde izole bir hayat sürmeye başladı. Sezen Aksu, Tarkan, Ajda Pekkan gibi evlerinde zaten vakit geçirmeyi seven ünlüler bu süreçten etkilenmezken İbrahim Kutluay, Arda Turan gibi renkli sosyal hayatları olanlar bu izolasyondan çok sıkıldı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde alınan olağanüstü önlemler son buldu. Virüsün etkileri azalınca halka, sokağa çıkma izni verilmeye başlandı.
Ancak artık salgının merkezi haline gelen Avrupa’da ise mücadele devam ediyor. Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler arasında... Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri salgına karşı önlem olarak evlerinde izole bir hayat sürmeye başladı.
Bu izole hayat şekli, bazı ünlüleri etkilemezken, bazılarını ise üzdü!
Zaten izole olanların
işi rahat
Sosyal izolasyondan pek de rahatsız olmayan isimler var; şöhretleri yüzünden çoğunlukla hayatlarının büyük bölümünü evinde geçiren, çok nadiren sokakta rastladıklarımız...
Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Sezen Aksu...
Sanatçıyı normal süreçte de sokakta ya da bir restoranda görmek neredeyse imkansız! Uzun yıllardan beri sosyal olarak kendini izole eden Aksu, dostlarıyla dışarıda buluşmak yerine, onları evinde ağırlamayı tercih ediyor.
Eşi ve kızıyla karantinada
Tarkan da iş haricinde hayatının büyük bölümünü evinde geçiren ünlüler arasında. Eşi Pınar Hanım ve kızı Liya ile evinde kendini karantinaya alan Tarkan da bu izole hayattan pek şikayeti olmayanlardan...
Yeni senaryolar
Vaktinin çoğunu Çanakkale’deki teknesinde veya İstanbul’daki evinde geçiren Ata Demirer de bu inziva döneminden etkilenmeyenlerden... Ünlü komedyen, bu sessizlikten ilham alarak yeni senaryolar yazmaya başlamıştır bile!
Bol bol kitap okuyor
Cansu Dere de sosyal hayatta aktif olmayan ünlülerden. Evinde bol bol kitap okuyan ünlü oyuncu, koronavirüsün herkese kendine zaman ayırma şansını verdiğini söylüyor.
Basket oynuyor
Çağatay Ulusoy gözlerden uzakta, Zekeriyaköy’deki evinde izole hayatına devam ediyor. Aynı zamanda lisanslı basketçi olan oyuncu, günün büyük bölümünü spor yaparak geçiriyor. Ulusoy bir yandan da gelen yeni senaryoları inceliyor.
Sosyal izolasyondan etkilenmeyen ünlüler arasında Ajda Pekkan, Kenan
Doğulu-Beren Saat, Türkan Şoray, Şener Şen, Engin Günaydın, Uğur Yücel, Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal, Şafak Kibar, Yılmaz Erdoğan ve Afet Karacan da var. Bu isimler daha çok evlerinde sosyalleşip sadece işleri olunca sokağa çıktıklarından, bu izolasyondan bunalmamıştır diye düşünüyorum ve umarım sağlıkları yerindedir...
Karantina onları etkiledi
Bir de sosyal kelebekler var tabii! Sosyal hayatı çok seven, günün büyük bölümünü dostlarıyla dışarıda geçiren isimler için izole hayat çok sıkıcı olsa gerek! Sosyal kişilikleri nedeniyle bu duruma alışmayan isimler arasında kimler var?
İlk sıraya Arda Turan’ı koyabiliriz... Yaşadığı talihsizler nedeniyle futbola ara veren Turan, son zamanlarda Bebek’te dostlarıyla buluşup tavla turnuvası yapıyordu. Şimdilerde ise evde oğlu Hamza ve eşi Aslıhan Doğan’la vakit geçiriyor.
Arkadaşlarıyla dışarıda sosyalleşmeyi seven Burcu Esmersoy, Hande Acar, Özge Ulusoy da bu izole hayattan sıkılan ünlüler arasında...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gördüğü yoğun ilgiye rağmen sokakta olmayı en çok seven isimlerden. Her fırsatta dostlarıyla dışarıya çıkan Yılmaz’ı bu karantina çok etkilemiştir diye düşünüyorum.
Eski milli basketçi İbrahim Kutluay’ı da salgın öncesi evinde görene aşk olsundu! Kutluay ya Bebek sahilde yürüyüş yaparken ya da bir kafede otururken objektife yansıyordu.
Demet Akalın ve Hülya Avşar da dostlarıyla sokakta görmeye alıştığımız ünlüler arasında. Sosyal kişilikleriyle tanınan bu iki isim, izole hayattan en çok duygusal hasar alarak çıkacak kişiler arasında sanki...
Barış Arduç-Gupse Özay çifti ve Serenay Sarıkaya da sosyal ünlü listesinde üst sıralarda... Şimdilerde evlerinde sıkılmıyorlardır umarım!
İzole olanlar yaşadı sosyal kelebekler sıkıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle sanat dünyasının ünlü isimleri de evlerinde izole bir hayat sürmeye başladı. Sezen Aksu, Tarkan, Ajda Pekkan gibi evlerinde zaten vakit geçirmeyi seven ünlüler bu süreçten etkilenmezken İbrahim Kutluay, Arda Turan gibi renkli sosyal hayatları olanlar bu izolasyondan çok sıkıldı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde alınan olağanüstü önlemler son buldu. Virüsün etkileri azalınca halka, sokağa çıkma izni verilmeye başlandı.
Ancak artık salgının merkezi haline gelen Avrupa’da ise mücadele devam ediyor. Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler arasında... Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri salgına karşı önlem olarak evlerinde izole bir hayat sürmeye başladı.
Bu izole hayat şekli, bazı ünlüleri etkilemezken, bazılarını ise üzdü!
Zaten izole olanların
işi rahat
Sosyal izolasyondan pek de rahatsız olmayan isimler var; şöhretleri yüzünden çoğunlukla hayatlarının büyük bölümünü evinde geçiren, çok nadiren sokakta rastladıklarımız...
Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Sezen Aksu...
Sanatçıyı normal süreçte de sokakta ya da bir restoranda görmek neredeyse imkansız! Uzun yıllardan beri sosyal olarak kendini izole eden Aksu, dostlarıyla dışarıda buluşmak yerine, onları evinde ağırlamayı tercih ediyor.
Eşi ve kızıyla karantinada
Tarkan da iş haricinde hayatının büyük bölümünü evinde geçiren ünlüler arasında. Eşi Pınar Hanım ve kızı Liya ile evinde kendini karantinaya alan Tarkan da bu izole hayattan pek şikayeti olmayanlardan...
Yeni senaryolar
Vaktinin çoğunu Çanakkale’deki teknesinde veya İstanbul’daki evinde geçiren Ata Demirer de bu inziva döneminden etkilenmeyenlerden... Ünlü komedyen, bu sessizlikten ilham alarak yeni senaryolar yazmaya başlamıştır bile!
Bol bol kitap okuyor
Cansu Dere de sosyal hayatta aktif olmayan ünlülerden. Evinde bol bol kitap okuyan ünlü oyuncu, koronavirüsün herkese kendine zaman ayırma şansını verdiğini söylüyor.
Basket oynuyor
Çağatay Ulusoy gözlerden uzakta, Zekeriyaköy’deki evinde izole hayatına devam ediyor. Aynı zamanda lisanslı basketçi olan oyuncu, günün büyük bölümünü spor yaparak geçiriyor. Ulusoy bir yandan da gelen yeni senaryoları inceliyor.
Sosyal izolasyondan etkilenmeyen ünlüler arasında Ajda Pekkan, Kenan
Doğulu-Beren Saat, Türkan Şoray, Şener Şen, Engin Günaydın, Uğur Yücel, Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal, Şafak Kibar, Yılmaz Erdoğan ve Afet Karacan da var. Bu isimler daha çok evlerinde sosyalleşip sadece işleri olunca sokağa çıktıklarından, bu izolasyondan bunalmamıştır diye düşünüyorum ve umarım sağlıkları yerindedir...
Karantina onları etkiledi
Bir de sosyal kelebekler var tabii! Sosyal hayatı çok seven, günün büyük bölümünü dostlarıyla dışarıda geçiren isimler için izole hayat çok sıkıcı olsa gerek! Sosyal kişilikleri nedeniyle bu duruma alışmayan isimler arasında kimler var?
İlk sıraya Arda Turan’ı koyabiliriz... Yaşadığı talihsizler nedeniyle futbola ara veren Turan, son zamanlarda Bebek’te dostlarıyla buluşup tavla turnuvası yapıyordu. Şimdilerde ise evde oğlu Hamza ve eşi Aslıhan Doğan’la vakit geçiriyor.
Arkadaşlarıyla dışarıda sosyalleşmeyi seven Burcu Esmersoy, Hande Acar, Özge Ulusoy da bu izole hayattan sıkılan ünlüler arasında...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gördüğü yoğun ilgiye rağmen sokakta olmayı en çok seven isimlerden. Her fırsatta dostlarıyla dışarıya çıkan Yılmaz’ı bu karantina çok etkilemiştir diye düşünüyorum.
Eski milli basketçi İbrahim Kutluay’ı da salgın öncesi evinde görene aşk olsundu! Kutluay ya Bebek sahilde yürüyüş yaparken ya da bir kafede otururken objektife yansıyordu.
Demet Akalın ve Hülya Avşar da dostlarıyla sokakta görmeye alıştığımız ünlüler arasında. Sosyal kişilikleriyle tanınan bu iki isim, izole hayattan en çok duygusal hasar alarak çıkacak kişiler arasında sanki...
Barış Arduç-Gupse Özay çifti ve Serenay Sarıkaya da sosyal ünlü listesinde üst sıralarda... Şimdilerde evlerinde sıkılmıyorlardır umarım!