Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş
Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr
İyilik için alışveriş zamanı!

#Dila Tarkan#Romina Hakko#Pelin Uluksar

Cemiyet hayatı, iyilik için bir araya geldi! Make-A-Wish Türkiye yararına düzenlenen “Shop for Wishes” alışveriş etkinliği, bugün The Peninsula İstanbul’da kapılarını açtı.

Ay başında bir araya gelip organizasyona katkı sağlamak isteyen Dila Tarkan, Romina Hakko, Pelin Uluksar ve İdil Yazar gibi ünlü isimler, umut temalı çizimlerini tuvale aktararak iyiliğe ortak olmuştu.

İyilik için alışveriş zamanı

Birbirinden özel markaların stantları, sanat ve müzik performanslarıyla renklenen organizasyon, aynı zamanda önemli bir amaca hizmet ediyor: Ağır hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürmek.

İyilik için alışveriş zamanı

Etkinliğin yarınki programında ise cemiyetin yakından tanıdığı isimler bir araya geliyor. Leyla Alaton ve Eda Sevaioğlu Tan’ın konuk olacağı “Sosyal Fayda Yaratmak” başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü Ayşegül Tuncer üstlenecek. Alışverişin iyilikle buluştuğu etkinlik için herkes kalpten bir şeyler yapıyor...

İyilik için alışveriş zamanı

Anlamlı destek

Bir Dilek Tut-Make-A-Wish Derneği, Carole Hakko önderliğinde kurulmuştu. Dört yıl önce kanser nedeniyle hayata veda eden Hakko’nun anısı bu yıl da saygıyla anıldı. Pelin Uluksar, sevgilisi Allan Hakko’nun merhum annesinin anısını onurlandırırken, davete müstakbel görümcesi Romina Hakko Garih ile birlikte katılması cemiyet kulislerinde “artık aileden biri” yorumlarına yol açtı.

Şık açılış

İyilik için alışveriş zamanı

Moda ve hazır giyim dünyasının yükselen markalarından Hello Fulya, yeni mağazasının açılışını bir davetle kutladı. Markanın genç kuşak temsilcileri Betül Özalp ve Begüm Deşen’in ev sahipliğinde gerçekleşen davette, seçkin tasarımlar konukların beğenisine sunuldu.

İyilik için alışveriş zamanı

Cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı açılışta canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşanırken, davetliler yeni sezon modellerini yakından inceleme fırsatı buldu.

İyilik için alışveriş zamanı

Anlamlı yılbaşı daveti

Sofitel Istanbul Taksim, La Fann iş birliğiyle hayata geçirdiği “Geleceğe Işık Tutan” temalı yılbaşı ağacıyla yeni yılı anlamlı bir projeyle karşıladı.

İyilik için alışveriş zamanı

Paris’in zarif ruhunu sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk anlayışıyla buluşturan özel tasarım, davetlilerden büyük ilgi gördü. Proje, kadın emeği ve eğitime destek misyonuyla önceki gün gerçekleşti. Davetin ev sahipliğini Genel Müdür Bozkurt Atabek ve Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Tuna Gülsoy üstlendi.

İyilik için alışveriş zamanı
 

 

 

 

#Dila Tarkan#Romina Hakko#Pelin Uluksar
