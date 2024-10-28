İtalya’yı dansıyla fethetti!

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28 Eylül’de başlayan yarışma programında Furkan Palalı, her hafta dans partneri Erica Martinelli ile birbirinden farklı dans koreografileriyle ekran karşısına çıkıyor. İtalyan seyirciler ve jüri üzerinde kısa sürede etkili olan Palalı, yalnızca dans yeteneğiyle değil, aynı zamanda akıcı İtalyancası ve sempatik tavırlarıyla da beğeni kazanıyor.

Ünlü oyuncunun performanslarını izledim; hem çok iyi dans ediyor hem de ekran ışığı harika! Bizler dans etme konusunda biraz tutuğuz biliyorsunuz; özellikle salon dansları konusunda… O yüzden Furkan Palalı’nın özgüvenini ve başarısını tebrik ediyorum.

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İtalya’da dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Palalı, Roma’daki bu yeni deneyimin kendisini hem fiziksel hem de sanatsal olarak geliştirdiğini söylemişti. Her hafta sergilediği danslarla hem İtalya’da hem Türkiye’de izleyicilerin takdirini kazanmaya devam ediyor.

Babadan onay!

İş insanı Hüsnü Güreli’nin kızı Yosun Güreli’nin bir süredir mühendis Özgün Ünal ile birlikte olduğunu öğrendim. Çifti, ben de Contemporary İstanbul’un açılışına birlikte gördüm. Açılış etkinliğinde, Yosun Güreli’nin babası Hüsnü Güreli’nin de çifte eşlik etmesi, ilişkilerinin ‘baba onaylı’ olduğunu açıkça gösterdi. Metalurji mühendisi olan Özgün Ünal, Tosyalı Holding’de üst düzey yönetici olarak görev yapıyor. Çiftin, Hüsnü Güreli ile birlikte katıldığı bu etkinlik, ilişkilerinin ciddiyetini de ortaya koyuyor...

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Dubai’de ikinci balayı

Ünlü oyuncu Ferit Kaya, geçtiğimiz ay Yasemin Ceren Topçu ile Diyarbakır’da nikâh masasına oturmuştu. Çift, balayı tatilinin ardından işler nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Yasemin Ceren Topçu, gayrimenkul acentesi işlettiğinden Dubai’ye gitmek zorunda kalırken, Ferit Kaya yeni dizisinin çekimleri için Mardin’e uçmuştu.





Ferit Kaya, Kanal D ekranlarında 11 Kasım’da seyirciyle buluşacak olan “Uzak Şehir” isimli dizide kilit rollerden birine hayat veriyor. Setin tatil olduğu bir hafta sonu ise eşine sürpriz yapmak amacıyla Dubai’ye gitti. İkili burada ikinci balayını geçirirken, mutlulukları görülmeye değerdi. Ünlü oyuncu, Dubai’deki bu keyifli anlarda birkaç fotoğraf çekimi de gerçekleştirdi. Önce lüks bir yatta çekim yapan Kaya, ardından dünyada sadece 10 adet bulunan Brabus marka otomobilin özel tasarımıyla da pozlar verdi.

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Tanıştıkları yerde evleniyorlar

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Ural Kaspar ile geçtiğimiz günlerde nikâh masasına oturdu. Magazin gündemine hızlı bir giriş yapan bu mutlu haberin ardından, çift dostları için bu akşam bir düğün organize edecek.





Düğün, Ural Kaspar’ın sahibi olduğu The Rua Suadiye isimli restoranda gerçekleşecek. Helvacıoğlu ve Kaspar için bunun anlamı büyük; çünkü burada tanışmışlardı! Bu akşam yapılacak düğün için Ural Kaspar, restoranını kapatarak, 80 davetliyle birlikte ilişkilerinin başladığı yerde bu özel anı kutlayacak. Ben de genç çifte bu vesileyle mutluluklar dilerim…