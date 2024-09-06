İtalya’da  evlenecekler

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Bebek bekledikleri için düğün tarihlerini öne alan oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın nerede evleneceğini öğrendim! Herkes, hamilelik nedeniyle çiftin aceleyle nikâh yeri aradığını yazsa da gerçekte durum çok farklı.

Çift, nikâh yeri arayışında değil çünkü İtalya’da evlenmeye karar verdiler. Roma Büyükelçiliği’nde evlenmek için başvuruda bulunan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, büyükelçilikten eylül ayı için gün bekliyor.

Çift, gösterişli bir düğün yerine, daha romantik ve sade bir törenle hayatlarını birleştirmeyi tercih etti. Bu özel anlarını İtalya’nın tarihi atmosferi içinde kutlamak isteyen çift, nikâhlarını burada gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

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Ünlü dükkâna yeni çehre!

Temmuz ayında kepenk indiren Nişantaşı’nın en eski esnaflarından ‘Alaaddin’in Dükkânı’, tasarımcı Berrin Özkan tarafından 1 milyon 100 bin liraya kiralandığını ben yazmıştım hatırlarsanız.

Kısa bir tadilat sürecinin ardından, ünlü köşe bambaşka bir görünüme kavuştu. Özkan, üçüncü mağazasını açmanın mutluluğunu paylaşarak, “1.5 ay önce 40 yıldır Nişantaşı’nın ikonik mekânlarından biri olan, Orhan Pamuk’un Kara Kitap romanında da adı geçen Alaaddin’in Dükkanı’nı devraldık. Bu mekânın markamıza uğur getireceğine inanıyorum ve Teşvikiye Caddesi’ne yeni bir soluk getirdiğimiz için çok mutluyum” dedi.

Müzik festivali başlıyor

Bu yıl 5. kez sanatseverlerle buluşacak Avusturya Liseliler Vakfı Müzik ve Sanat Festivali, 21-22 Eylül tarihleri arasında Avusturya Başkonsolosluğu’nda gerçekleşecek.

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St. Georg Avusturya Lisesi Mezunları tarafından kurulan Avusturya Liseliler Vakfı’nın ilkini 2018 yılında gerçekleştirdiği festivalde; 22 Eylül Pazar günü Emir Ersoy ve Gökçe Bahadır sahne alacaklar. Festival geliri, Avusturya Lisesi’nden mezun maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimleri için kullanılacak.

Kutlama yaptılar

Mehmet Çırak’ın sahibi olduğu Bodrum’daki popüler mekân Two Yalıkavak, yaz sezonunu büyük bir coşkuyla kutladı. Oldukça başarılı geçen sezonun kapanışını, ünlü sanatçı Altay’ın sahne aldığı özel bir etkinlikle yapan Çırak, dostlarıyla bir araya geldi.

Çırak’ı bu kutlamada yalnız bırakmayan isimler arasında yakın arkadaşları ve sevgilisi Nagihan Hayal ve Mete Şimşek de vardı. Gece boyunca keyifli anlar yaşayan grup, başarılı sezonu dostça bir atmosferde taçlandırdı.