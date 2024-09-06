×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağİtalya’da  evlenecekler
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

İtalya’da  evlenecekler

#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Mehmet Üstündağ

Evlenmeye hazırlanan ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğün detayları belli olmaya başladı! Roma Büyükelçiliği’nde evlenmek için başvuruda bulunan çift, gösterişli bir düğün yerine romantik bir törenle İtalya’da dünyaevine girmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

Bebek bekledikleri için düğün tarihlerini öne alan oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın nerede evleneceğini öğrendim! Herkes, hamilelik nedeniyle çiftin aceleyle nikâh yeri aradığını yazsa da gerçekte durum çok farklı.

İtalya’da  evlenecekler

Çift, nikâh yeri arayışında değil çünkü İtalya’da evlenmeye karar verdiler. Roma Büyükelçiliği’nde evlenmek için başvuruda bulunan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, büyükelçilikten eylül ayı için gün bekliyor.

İtalya’da  evlenecekler

Çift, gösterişli bir düğün yerine, daha romantik ve sade bir törenle hayatlarını birleştirmeyi tercih etti. Bu özel anlarını İtalya’nın tarihi atmosferi içinde kutlamak isteyen çift, nikâhlarını burada gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Haberin Devamı

Ünlü dükkâna yeni çehre!

Temmuz ayında kepenk indiren Nişantaşı’nın en eski esnaflarından ‘Alaaddin’in Dükkânı’, tasarımcı Berrin Özkan tarafından 1 milyon 100 bin liraya kiralandığını ben yazmıştım hatırlarsanız.

İtalya’da  evlenecekler

 Kısa bir tadilat sürecinin ardından, ünlü köşe bambaşka bir görünüme kavuştu. Özkan, üçüncü mağazasını açmanın mutluluğunu paylaşarak, “1.5 ay önce 40 yıldır Nişantaşı’nın ikonik mekânlarından biri olan, Orhan Pamuk’un Kara Kitap romanında da adı geçen Alaaddin’in Dükkanı’nı devraldık. Bu mekânın markamıza uğur getireceğine inanıyorum ve Teşvikiye Caddesi’ne yeni bir soluk getirdiğimiz için çok mutluyum” dedi.

İtalya’da  evlenecekler

Müzik festivali başlıyor

Bu yıl 5. kez sanatseverlerle buluşacak Avusturya Liseliler Vakfı Müzik ve Sanat Festivali, 21-22 Eylül tarihleri arasında Avusturya Başkonsolosluğu’nda gerçekleşecek.

Haberin Devamı

İtalya’da  evlenecekler

 St. Georg Avusturya Lisesi Mezunları tarafından kurulan Avusturya Liseliler Vakfı’nın ilkini 2018 yılında gerçekleştirdiği festivalde; 22 Eylül Pazar günü Emir Ersoy ve Gökçe Bahadır sahne alacaklar. Festival geliri, Avusturya Lisesi’nden mezun maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimleri için kullanılacak.

Kutlama yaptılar

Mehmet Çırak’ın sahibi olduğu Bodrum’daki popüler mekân Two Yalıkavak, yaz sezonunu büyük bir coşkuyla kutladı. Oldukça başarılı geçen sezonun kapanışını, ünlü sanatçı Altay’ın sahne aldığı özel bir etkinlikle yapan Çırak, dostlarıyla bir araya geldi.

İtalya’da  evlenecekler

Çırak’ı bu kutlamada yalnız bırakmayan isimler arasında yakın arkadaşları ve sevgilisi Nagihan Hayal ve Mete Şimşek de vardı. Gece boyunca keyifli anlar yaşayan grup, başarılı sezonu dostça bir atmosferde taçlandırdı.

#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Mehmet Üstündağ
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

‘Yaptığımdan pişman değilim’

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Mezranın sırrı

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Cumhuriyet ve yerel yönetimler

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Hollywood bu ilaçla kilo veriyor: Zayıflatan iğne ne kadar…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

İki kıta ve iki dünya arasında

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ