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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

İsviçre’de barışma tatili

11 Mart 2020

Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu kısa süreli bir küslüğün ardından barıştı. Ünlü işadamı, hem gönlünü almak hem de barışmayı kutlamak için sevgilisini İsviçre Alpleri’ne götürdü.

Ünlü manken Özge Ulusoy ile Faruk Çolakoğlu’nun ilişkisi 2 yıldır bir dargın bir barışık devam ediyor.
Duyduğuma göre çift geçen hafta yine tartışmış, ancak bu seferki küslük fazla uzun sürmemiş.
Çolakoğlu, gönlünü almak istediği sevgilisini İsviçre Alpleri’nin ünlü kayak merkezi Gstaad’a götürmüş. Buranın en şık otellerinden Gstaad Palace Hotel’in geceliği 1500 euro (yaklaşık 10 bin lira) olan süitinde 1 hafta tatil yapan çift, aralarındaki buzları eritmiş. Faruk Çolakoğlu, şimdilerde barışmanın sevincini yaşıyormuş...
İsviçre’de barışma tatili

İkinci kez anne oldu
Sosyetik moda tasarımcısı Enci Teker, 3 yıl önce kuzeni Baran Süzer’in tanıştırdığı Amerikalı Frank Roccogrande’yle New York’ta nikâh masasına oturmuş, ardından eşinin işi nedeniyle Londra’ya taşınmıştı. Düğünün hemen ardından ilk bebeğini kucağına alan Enci Hanım, şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.
İsviçre’de barışma tatili

3 yaşındaki Angelina Caroline’nın ardından 3 Şubat’ta ikinci kızlarını kucağına alan çift, bebeğe Elizabeth Cennet adını vermiş. Doğum nedeniyle Enci Hanım’ın annesi Cennet Süzer, kardeşleri Esli ve Evren Teker ile Evren Bey’in eşi Mina Teker de Londra’ya gitmiş.

Esli Teker ile Mina-Evren Teker doğumun ardından İstanbul’a dönerken, Cennet Süzer kızına yardım etmek için hazirana kadar Londra’da kalma kararı almış.


Dünya markası
yolunda ilk adım
Her zaman söylemişimdir gençlerin cesareti ve sinerjilerine hayranım diye. İşte iki genç isimden hayranlık uyandıracak bir proje daha... Esas Holding’in yöneticilerinden Fethi Kamışlı ile moda dünyasında başarı yakalayan Les Benjamins’in yaratıcısı Bünyamin Aydın ortaklık anlaşması yaptı.
İsviçre’de barışma tatili
İkili, Les Benjamins’in adını dünyaya duyurmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 yıldır projelerini sessiz sedasız yürüten Kamışlı ile Aydın, işi resmiyete döktükten sonra yapacakları iş hakkında bilgi vermeye de başladı. Ayaküstü sohbet etme şansı bulduğum Fethi Kamışlı’dan projeyi dinlerken hem heyecanlandım hem gururlandım.
20 ülke ve 60 noktada satış yapan Les Benjamins’i bir dünya markası haline getirmek isteyen ikili, ilk etapta modanın kalbinin attığı New York, Londra ve Paris’te mağaza açacak.
15 yıllık arkadaşlıklarını iş ortaklığına çeviren Bünyamin Aydın ve Fethi Kamışlı’nın yolları açık, kazançları bol olsun.

 Koronavirüs bile
engel olamadı
Turizm sektörünün önde gelen isimlerinden Merve-Kerem Tümay çifti umreye gitti.
Neredeyse tüm dünyayı karış karış gezen Merve Tümay, gideceği ülke hakkında bilgi toplar ve tedbirini almadan asla yolculuğa çıkmazdı. Tüm dünyayı saran koronavirüsün kutsal toprakları da tehdit ettiği şu günlerde Kerem Bey ve Merve Hanım umreye gitmesi büyük cesaret. Neyse ki çift, kötü bir olay yaşamadan ülkeye sağ salim dönmüş...
İsviçre’de barışma tatili

Hollanda’ya sanat çıkarması
Türk çağdaş sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen Contemporary Turkish Art sergisi, Hollanda’nın Pulchri Studio Sanat Merkezi’nde 4 Nisan’da açılıyor.
27 Nisan’a kadar açık kalacak sergiye, 19 sanatçı katılacak. Sergi, Ahmet Özel, Bahar Kocaman, Bahri Genç, Berna Erkün, Engin Beyaz, Erhan Lanpir, Erkan Özdilek, Feride Binicioğlu, Figen Batı, Hülya Yazıcı, Kerim Kılıçarslan, Korkut Tiryaki, Mehtap Özdemir, Murat Kurt, Müfit İşler, Nur Özalp, Ruşen Eşref Yılmaz, Sabahat Çıkıntaş ve Şeniz Aksoy’un işlerini bir araya getirecek.
İsviçre’de barışma tatili

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