İşte yılın düğünü

Türk pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan, iki dizinden de ameliyat oldu. Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan sanatçıya ameliyat sonrası kardeşi Semiramis Pekkan bakıyor.

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan, şu sıralar minik bir sağlık sorunuyla boğuşuyor. Sahne üzerindeki bitmeyen enerjisiyle hayranlarını mest eden ünlü yıldız, dizlerindeki kireçlenme nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, artık ağrıya dayanamayınca bıçak altına yatmak zorunda kalmış. Ameliyatla dizlerindeki soruna müdahale edilen Süperstar’a sonrasında doktoru yatak istirahati vererek ayağa kalkmasını yasaklamış.

Ajda Pekkan, geçen yıl pandeminin başında Bodrum’daki yazlık evine yerleşmişti. Burada bir çiftlik kurarak tamamen Bodrum’a yerleşmek için kolları sıvayan Pekkan, Arnavutköy’deki evini de kiraya vermişti. Ancak şimdi tedavi için İstanbul’da kalmak zorun kalan Süperstar, evini kiraya verdiği için çok pişman olmuş.

Bu süreçte kendisine en büyük desteği ise kardeşi Semiramis Pekkan veriyor. Semiramis Hanım, ablası için kendi evinin üst katını tahsis ederek ameliyat sonrasını bakımını üstlenmiş. Bodrum’a dönmek için gün sayan Süperstar’a ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...

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