İstanbul’da dini Fransa’da resmi nikâh

Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, Fransa’ya gitmeden önce eski eşi İstem Atilla ile dini nikâh kıydı. Çift, Fransa’da nikâh masasına oturacak...
Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa’ya uçan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, gitmeden önce eski eşi ve çocuklarının annesi İstem Atilla ile dini nikâh kıymış.
Hatırlarsanız, haziran ayında çiftin yeniden evlenmek için karar aldığını yazmıştım. Çift, Fransa’ya gitmeden önce ilişkilerine bir isim koymak istemiş.
Burak Yılmaz ve İstem Atilla, 2009 yılında nikâh masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti.
Yakın dostları Emre Belözoğlu’nun araya girmesiyle ikili, kızlarının hatırı için kararlarını yeniden gözden geçirmiş ve 1 yıl sonra yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.
ALYANS TAKILDI
Yılmaz’ın eşine yeniden evlenme teklif etmesiyle de çift, ikinci kez nikâh masasına oturma kararı almıştı. Önden dini nikâhı kıyan ikili, resmi nikâhlarını ise Fransa’da Türk Konsolosluğu’nda kıydıracak. Kızları Nazlı ve Derin için Lille’de okul bakan Yılmaz, geçen cuma Fransa’ya uçtu.
Özel uçakla Lille’e giden Yılmaz, sosyal medya hesabından el salladığı bir fotoğraf karesini paylaştı. İlk dikkatimi çeken ise parmağındaki alyans oldu!
Kariyerinde yeni bir sayfa açan Burak Yılmaz, özel hayatında da yeni bir sayfa açarak, eski eşiyle sil baştan yapacak. Daha önce yazdığım gibi çiftin bu kararı en çok kızları Nazlı ve Derin’i mutlu edecek belli ki!
Bankacı sevgilisiyle evleniyor
Cemiyetin ünlü isimlerinden Akiş Group Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Eyilik, evlenmek için gün sayıyor!
2 yıldır finans uzmanı Berk Dinçtürk’le mutlu bir beraberliği olan Eyilik, 22 Ağustos’ta Four Seasons Bosphorus’ta nikâh masasına oturacak. AK Yatırım Menkul Değerler AŞ Uluslararası Piyasalar Müdürü olan Dinçtürk, 2 yıl önce ilginç bir haberle gündeme gelmişti.
Berk Bey, güzel şarkıcı Zeynep Mansur’un bir klibinde rol alarak dikkat çekmişti. Mansur, yaptığı açıklamayla klipte kendisine eşlik edecek mankenin ayağını kırdığını, bu yüzden son dakika değişikliğiyle aslen bankacı olan Dinçtürk’le kamera karşısına geçtiğini söylemişti.
Merak edip klibi izledim... Diyebilirim ki Damat Bey hem finans hem de modellik konusunda oldukça başarılı!
Aşkın ilk fotoğrafı
Cemiyet hayatının renkli isimlerinden tasarımcı Rezzan Benardete’nin işadamı Taha Tatlıcı’yla aşk yaşadığını ilk ben duyurmuştum. Bu aşkın ilk görüntülerini de sizlerle yine bu sayfadan paylaşıyorum. Taha Tatlıcı, dünyaca ünlü mimar Melkan Gürsel’le ilişkisini bitirmiş, herkes kendi hayatına dönmüştü. Melkan Hanım kendini işlerine adamış, Taha Bey ise sessizliğe bürünmüştü.
Rezzan Benardete ile Taha Tatlıcı’nın dostlukları, baharın gelişiyle aşka dönüştü. İlişkinin duyulmasının ardından Taha Bey ve Rezzan Hanım, saklanmak yerine aşklarını herkese göstermek için Bodrum tatillerini uzattı. Maçakızı Otel’de görüntülenen sevgililer hayli neşeliydi.
Kahvaltının Bodrum’daki adresi
Yiyecek-içecek sektörünün başarılı ismi Tayfun Topal, sadece gece hayatını değil, kahvaltıyı da çok iyi biliyor!
İstanbul’da 1 numaralı kahvaltı mekanım olan Nezih’le başarılara imza atan Topal, geçen yaz da Bodrum’da bir kahvaltıcı açmış ve kısa sürede kapısında kuyruklar oluşmuştu.
Gölköy’deki Bozukbağ Kahvaltıcısı, zengin menüsü ve dekorasyonuyla bu yazın da favori mekanları arasında.
14 dönümlük arazide 1200 ağacın, 50 hayvanın yer aldığı çiftlikte, Şef Asım Yıldız’ın elinden çıkma lezzetlerle mükemmel bir köy kahvaltısı yapabilirsiniz.
Tavsiye ederim!
‘İkiz dedesi’ oluyor!
Mudo’nun patronu Mustafa Taviloğlu’nun oğlu Ömer Taviloğlu, 2016 yılında modacı Hande (Çokrak) Taviloğlu ile New York Konsolosluğu’nda kıyılan nikâhla evlenmişti.Mudo’da kreatif direktörlük yapan Hande Hanım, hem kendi markası hem de Mudo için hazırladığı koleksiyonlarla tanınıyor.
Aldığım bilgilere göre Hande Hanım, anne olmak için gün sayıyormuş.
6 aylık hamile olan Taviloğlu’nun ikiz bebekleri olacak. Müjdeli haberle havalara uçan çift, şimdilerde doğacak oğulları için harıl harıl hazırlık yapıyor.
Mustafa Taviloğlu da ilk kez ‘ikiz dedesi’ olacağı için çok heyecanlı...
İstanbul’da dini Fransa’da resmi nikâh
Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, Fransa’ya gitmeden önce eski eşi İstem Atilla ile dini nikâh kıydı. Çift, Fransa’da nikâh masasına oturacak...
Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa’ya uçan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, gitmeden önce eski eşi ve çocuklarının annesi İstem Atilla ile dini nikâh kıymış.
Hatırlarsanız, haziran ayında çiftin yeniden evlenmek için karar aldığını yazmıştım. Çift, Fransa’ya gitmeden önce ilişkilerine bir isim koymak istemiş.
Burak Yılmaz ve İstem Atilla, 2009 yılında nikâh masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti.
Yakın dostları Emre Belözoğlu’nun araya girmesiyle ikili, kızlarının hatırı için kararlarını yeniden gözden geçirmiş ve 1 yıl sonra yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.
ALYANS TAKILDI
Yılmaz’ın eşine yeniden evlenme teklif etmesiyle de çift, ikinci kez nikâh masasına oturma kararı almıştı. Önden dini nikâhı kıyan ikili, resmi nikâhlarını ise Fransa’da Türk Konsolosluğu’nda kıydıracak. Kızları Nazlı ve Derin için Lille’de okul bakan Yılmaz, geçen cuma Fransa’ya uçtu.
Özel uçakla Lille’e giden Yılmaz, sosyal medya hesabından el salladığı bir fotoğraf karesini paylaştı. İlk dikkatimi çeken ise parmağındaki alyans oldu!
Kariyerinde yeni bir sayfa açan Burak Yılmaz, özel hayatında da yeni bir sayfa açarak, eski eşiyle sil baştan yapacak. Daha önce yazdığım gibi çiftin bu kararı en çok kızları Nazlı ve Derin’i mutlu edecek belli ki!
Bankacı sevgilisiyle evleniyor
Cemiyetin ünlü isimlerinden Akiş Group Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Eyilik, evlenmek için gün sayıyor!
2 yıldır finans uzmanı Berk Dinçtürk’le mutlu bir beraberliği olan Eyilik, 22 Ağustos’ta Four Seasons Bosphorus’ta nikâh masasına oturacak. AK Yatırım Menkul Değerler AŞ Uluslararası Piyasalar Müdürü olan Dinçtürk, 2 yıl önce ilginç bir haberle gündeme gelmişti.
Berk Bey, güzel şarkıcı Zeynep Mansur’un bir klibinde rol alarak dikkat çekmişti. Mansur, yaptığı açıklamayla klipte kendisine eşlik edecek mankenin ayağını kırdığını, bu yüzden son dakika değişikliğiyle aslen bankacı olan Dinçtürk’le kamera karşısına geçtiğini söylemişti.
Merak edip klibi izledim... Diyebilirim ki Damat Bey hem finans hem de modellik konusunda oldukça başarılı!
Aşkın ilk fotoğrafı
Cemiyet hayatının renkli isimlerinden tasarımcı Rezzan Benardete’nin işadamı Taha Tatlıcı’yla aşk yaşadığını ilk ben duyurmuştum. Bu aşkın ilk görüntülerini de sizlerle yine bu sayfadan paylaşıyorum. Taha Tatlıcı, dünyaca ünlü mimar Melkan Gürsel’le ilişkisini bitirmiş, herkes kendi hayatına dönmüştü. Melkan Hanım kendini işlerine adamış, Taha Bey ise sessizliğe bürünmüştü.
Rezzan Benardete ile Taha Tatlıcı’nın dostlukları, baharın gelişiyle aşka dönüştü. İlişkinin duyulmasının ardından Taha Bey ve Rezzan Hanım, saklanmak yerine aşklarını herkese göstermek için Bodrum tatillerini uzattı. Maçakızı Otel’de görüntülenen sevgililer hayli neşeliydi.
Kahvaltının Bodrum’daki adresi
Yiyecek-içecek sektörünün başarılı ismi Tayfun Topal, sadece gece hayatını değil, kahvaltıyı da çok iyi biliyor!
İstanbul’da 1 numaralı kahvaltı mekanım olan Nezih’le başarılara imza atan Topal, geçen yaz da Bodrum’da bir kahvaltıcı açmış ve kısa sürede kapısında kuyruklar oluşmuştu.
Gölköy’deki Bozukbağ Kahvaltıcısı, zengin menüsü ve dekorasyonuyla bu yazın da favori mekanları arasında.
14 dönümlük arazide 1200 ağacın, 50 hayvanın yer aldığı çiftlikte, Şef Asım Yıldız’ın elinden çıkma lezzetlerle mükemmel bir köy kahvaltısı yapabilirsiniz.
Tavsiye ederim!
‘İkiz dedesi’ oluyor!
Mudo’nun patronu Mustafa Taviloğlu’nun oğlu Ömer Taviloğlu, 2016 yılında modacı Hande (Çokrak) Taviloğlu ile New York Konsolosluğu’nda kıyılan nikâhla evlenmişti.Mudo’da kreatif direktörlük yapan Hande Hanım, hem kendi markası hem de Mudo için hazırladığı koleksiyonlarla tanınıyor.
Aldığım bilgilere göre Hande Hanım, anne olmak için gün sayıyormuş.
6 aylık hamile olan Taviloğlu’nun ikiz bebekleri olacak. Müjdeli haberle havalara uçan çift, şimdilerde doğacak oğulları için harıl harıl hazırlık yapıyor.
Mustafa Taviloğlu da ilk kez ‘ikiz dedesi’ olacağı için çok heyecanlı...