İstanbul defterini kapattılar Bitez’e taşındılar

21 Ocak 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölüm yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.



Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 5’inci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında ailesi, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

Saat 11.00’de başlayan törene Mustafa Koç’un annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç ve halası Semahat Arsel’in yanı sıra İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç katıldı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun bir konuşma yaptığı törende duygusal anlar yaşandı.



1907 taştan tespih

Fenerbahçe’ye olan tutkusuyla bilinen Mustafa Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin de kurucu başkanıydı. Fenerbahçeli bir taraftar, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki törene gelerek 1907 adet taştan yaptığı sarı-lacivert tespihi Ali Koç’a hediye etti.

