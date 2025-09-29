İstanbul aşığı Mauro Icardi, Boğaz'a taşındı!

Haberin Devamı

Galatasaray’ın golcü kaptanı Mauro Icardi, yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli yıldız, bu kez İstanbul sevgisiyle adından söz ettirecek!

Aldığım duyumlara göre, uzun süredir Boğaz’da yaşama hayalini kuran Icardi, sonunda bu hayalini gerçekleştirdi. Daha önce Kemerburgaz’da oturan yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arnavutköy sırtlarında, muhteşem Boğaz manzarasına sahip lüks bir villaya taşındı. Aylık 25 bin dolar kira ödeyen Icardi, böylece İstanbul’a olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahada attığı gollerle Galatasaray’ı sırtlayan kaptan, saha dışında da örnek bir profil çiziyor. İstanbul’da uzun vadeli planlar yapması hem kulübüne hem de şehre duyduğu bağlılığın en somut göstergesi bence...

‘Kral Şakir’in yeni filmi geliyor

Türkiye’nin en sevilen animasyon karakteri Kral Şakir, merakla beklenen yeni filmi “Kral Şakir: Dünyalar Karıştı” ile 7 Kasım 2025’te vizyona giriyor.

Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcılığıyla hayata geçirilen, Grafi2000 yapımı ve A90 Pictures dağıtımıyla gösterime girecek filmin senaryosunu ekibin yaratıcı ismi Haluk Can Dizdaroğlu kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Haluk Can Dizdaroğlu ile birlikte Berk Tokay yer alıyor.

Hastalar için umut veren adım

Türkiye’nin köklü ilaç şirketi Abdi İbrahim, dünya çapında önemli çalışmalara imza atan Biogen Inc. ile güçlerini birleştirdi. Yapılan iş birliği sayesinde, nörolojik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar artık Türkiye’de daha kolay erişilebilir olacak.

Biogen Inc. Kıtalararası Başkanı Fraser Hall ile anlaşma imzalayan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “113 yıllık mirasımızı, hasta odaklı yaklaşımımızla sürdürüyoruz. Bu iş birliği hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının yenilikçi tedavilere ulaşmasını kolaylaştıracak” dedi.

Seçkin okullar tanıtılacak

İngiltere’nin prestijli yatılı okulları, 1 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek özel bir etkinlikle ailelerle buluşuyor. Uluslararası Eğitim Danışmanı Fulya Yalezan ve ekibinin organize ettiği buluşma, Etiler’deki Harvard Café’de gerçekleşecek.

Katılımcılar, İngiltere’den gelen okul temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı yakalayacak, kabul şartları hakkında detaylı bilgi alabilecek. Fulya Hoca, 18 yaş altı okul yerleştirmelerinde yıllardır Türk ailelerin bir numaralı danışmanı olarak tanınıyor.

Fulya Yalezan

Sporla sanat buluştu

İstanbul’da sanat dolu davetler devam ederken, bu kez UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in fotoğraf sanatçısı eşi Barbara Ceferin, Contemporary İstanbul’da özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Büyük ilgi gören etkinlikte sanatseverler, birbirinden değerli eserlerle buluştu. Açılışa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak ile iş dünyasından Demet Sabancı Çetindoğan, Esin Güral Argat ve Ali Ağaoğlu da katıldı.



Sema Basa - Neşe Kavak - Esin Güral Argat



Neşe Kavak - Barbara Ceferin - Gülşah Erdoğdu - Ecehan Erdoğdu