×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağİngiltere yarı finalde Jamie Vardy Bodrum’da tatilde
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

İngiltere yarı finalde Jamie Vardy Bodrum’da tatilde

#Jamie Vardy#Rebekah Vardy#İngiltere

“İyi haber, iyi gazetecinin önüne düşer” derim ya hep, gerçekten de haber yine önüme geldi!

Haberin Devamı

Bodrum’da tatil yaparken, İngiliz futbol yıldızı Jamie Vardy ile karşılaştım! İskelede ailesiyle birlikte gördüğüm Vardy, takımı Avrupa Şampiyonası’nda ter dökerken, Ege’nin soğuk sularının tadını çıkarıyordu.

İngiltere yarı finalde Jamie Vardy Bodrum’da tatilde


Şimdi Leicester City’de top koşturan Vardy, milli takıma göreve çağrılmamış. O da eşi Rebekah Vardy ve iki çocuğuyla Bodrum Lujo Hotel’de tatil yapıyordu.

Vardy’yi önce ailesiyle denize girerken gördüm, ertesi sabah da spor salonunda antrenman yaparken karşılaştık. Salondaki arkadaşlara sordum; yıldız futbolcu tatilde bile sporunu hiç aksatmamış, her gün düzenli antrenman yapmış.

İngiltere yarı finalde Jamie Vardy Bodrum’da tatilde

Tabii ki gazetecilik merakıma yenilerek uzaktan birkaç kare fotoğrafını çektim ama sonra yanına gidip bir de selfie istedim. Sağ olsun kırmadı, fotoğraf da çektirdi. 37 yaşındaki İngliz forvet, hâlâ çok formda görünüyor ve oldukça sempatik… Bakalım, eski takım arkadaşları bu gece oynanacak yarı final maçında Hollanda’yı yenecek mi?

Haberin Devamı

İngiltere yarı finalde Jamie Vardy Bodrum’da tatilde
 

 

 

#Jamie Vardy#Rebekah Vardy#İngiltere
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Özgür Özel’den 28 Şubatvari eylem çağrısı 

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Marseille dizisinin gösterdiği gerçekler

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Yunan adalarında fiyatlar nasıl

 ELİF ZORLU TAPAN
ELİF ZORLU TAPAN

Eğitim gönüllere dokunmaktır -1-

 FUAT BOL
FUAT BOL

Anadolu uygarlıklarının ressamına veda

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ
TÜM YAZARLARIMIZ