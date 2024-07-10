İngiltere yarı finalde Jamie Vardy Bodrum’da tatilde

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Bodrum’da tatil yaparken, İngiliz futbol yıldızı Jamie Vardy ile karşılaştım! İskelede ailesiyle birlikte gördüğüm Vardy, takımı Avrupa Şampiyonası’nda ter dökerken, Ege’nin soğuk sularının tadını çıkarıyordu.







Şimdi Leicester City’de top koşturan Vardy, milli takıma göreve çağrılmamış. O da eşi Rebekah Vardy ve iki çocuğuyla Bodrum Lujo Hotel’de tatil yapıyordu.



Vardy’yi önce ailesiyle denize girerken gördüm, ertesi sabah da spor salonunda antrenman yaparken karşılaştık. Salondaki arkadaşlara sordum; yıldız futbolcu tatilde bile sporunu hiç aksatmamış, her gün düzenli antrenman yapmış.





Tabii ki gazetecilik merakıma yenilerek uzaktan birkaç kare fotoğrafını çektim ama sonra yanına gidip bir de selfie istedim. Sağ olsun kırmadı, fotoğraf da çektirdi. 37 yaşındaki İngliz forvet, hâlâ çok formda görünüyor ve oldukça sempatik… Bakalım, eski takım arkadaşları bu gece oynanacak yarı final maçında Hollanda’yı yenecek mi?

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