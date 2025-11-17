×
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ

İmparator 6 milyona yılbaşında Batum’da!

Sanatçıların yılbaşı sahne ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Tarkan’ın yine 1 milyon dolarla rekor kırdığı listelere ben de yeni bir kulis bilgisi ekleyeyim!

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, yılbaşı gecesinde Gürcistan’ın Batum şehrinde sahne alacak.

Ünlü sanatçı, Grand Bellagio Batumi’nin düzenlediği özel gala gecesinde hayranlarıyla buluşacak. Gecenin en çok merak edilen isimlerinden biri olan Tatlıses’in, yılbaşı programı için 140 bin dolar (yaklaşık 6 milyon TL) alacağını öğrendim.

İmparator’un Batum’daki bu özel konseri şimdiden büyük ilgi toplamış durumda. Repertuvarında klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra sürpriz performanslara da yer vereceği konuşuluyor. Tatlıses, kariyerinde ilk kez Batum’da sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanıyor.

Evliliğe ilk adım

İş dünyasının tanınan isimlerinden Özlenir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Özlenir ve Semra Özlenir’in büyük oğulları Sarper Özlenir, iş insanı Aslı Aydede ile nişanlandı. Çift, Urla’da aile arasında gerçekleşen sade törenle evliliğe ilk adımı atarken yakın dostları da bu özel günde onları yalnız bırakmadı. Sarper Özlenir ve Aslı Aydede, önümüzdeki yaz aylarında düğün yapacaklarının müjdesini de paylaştı.

Yeni farkındalık çalışması

14 Kasım’da Dünya Diyabet Günü kapsamında, “Diyabet ve İş Yerinde İyi Olma Hali” programı start aldı. Türk Diyabet Cemiyeti, Türkiye Diyabet Vakfı, Diyabet Diyetisyenliği Derneği ve Diyabet Hemşireliği Derneği iş birliğiyle hazırlanan 8 haftalık “İş Yerinde Diyabetle İyi Yaşam” eğitim programı, iş dünyasında daha bilinçli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturulmasını hedefliyor.

Harvard’da ders verdiler

Harvard Business School, 7 yıldır ESAS Holding’in aile şirketi yapısı ve iş başarısını konu alan iki ayrı vaka çalışmasını öğrencilerine ders olarak veriyor. Bu kapsamda Emine Sabancı Kamışlı, oğlu Fethi Sabancı Kamışlı ve yeğeni Can Köseoğlu, Harvard’a davet edilerek öğrencilerle buluştu. Üçlü, aile şirketlerinde halefiyet planlaması, yönetim, kurumsal yapı ve uzun ömürlü bir aile işletmesi oluşturmanın yollarına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Kızlarla Londra tatili

Galatasaray’ın eski yöneticisi ve iş insanı Emir Sarıgül, ara tatili fırsat bilerek kızları Ayşenaz ve Azra ile birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Kızlarına düşkünlüğüyle tanınan Sarıgül, keyifli geçen tatilden bazı kareleri de sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine küçük bir Londra turu yaşattı. Şehirde hem kültürel durakları gezdiler hem de birlikte kaliteli zaman geçirdiler.

