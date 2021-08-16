İlk yardım Aras’tan!

Beş yıldır konuşmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Oğulları Ömer’in düşüp kafasını yarmasıyla barışan eski eşler, yıllar sonra ilk kez bir araya gelerek ailecek Zuma’da yemek yedi.

Boşandıktan sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Barışmalarına neden eden olay ise oğulları Ömer’in tatilde geçirdiği küçük kaza. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca’da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer’in geçirdiği kaza sonrası ilk iş, eski eşini aradı.







İLK KEZ BULUŞTULAR



Büyük panik yaşayan Demet Şener, çocuklarının bir an önce İstanbul’a dönmesini istedi. İzmir’de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla İstanbul’a dönen İbrahim Kutluay, Şener’e bilgi verdikten sonra bir de yemeğe davet etti! Beş yıllık aradan sonra ailecek yedikleri yemekte, İstinye Park’taki Zuma’da ilk kez karşı karşıya gelen eski eşler, oğullarının sağlığı için tüm kızgınlıklarını kenara bıraktı.



