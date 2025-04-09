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Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

İlk kez tasarım yaptı

#Hande Erçel#Serdar Bilgili#Sabiha Kurtulmuş

Uzun yıllardır moda arkası Nocturne’ün yüzü olan Hande Erçel, bu kez sadece kamera karşısında değil, tasarım masasında da yer aldı.

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Güzel oyuncu, markayla iş birliğinde bir ilke imza atarak, ilkbahar-yaz sezonu için kendi imzasını taşıyan özel bir koleksiyon hazırladı. “Inspired by HER” adını taşıyan koleksiyon, Hande Erçel’in sadece oyunculukla değil, sanatçı kimliğiyle de öne çıktığı detaylarla dolu. Tebrikler...

İlk kez tasarım yaptı

Sanat haftası başlıyor

Çağdaş Türk sanatının en önemli organizasyonlarından Artweeks Istanbul, XI. Edisyonunda yepyeni bir deneyimle sanatı sanatseverlerle buluşturacak.

İlk kez tasarım yaptı

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Artweeks Solo adıyla sanat dünyasına farklı bakış açısı sunmaya hazırlanan XI. Edisyon, 10-14 Nisan tarihleri arasında Bilgili Holding ev sahipliğinde The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta düzenlenecek. Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş tarafından düzenlenen etkinlik, ilk kez Solo Edisyon formatıyla gerçekleşecek; bağımsız sanatçılar ve galerilerin kişisel sergileri, sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunacak.

İlk kez tasarım yaptı

Pilates herkesin gözdesi

Oyunculardan ev kadınlarına, pilatesin sevilen hocası Nurgül Öztürk, her yaştan kişiye bu disiplini sevdiriyor. 9 yıllık tecrübesiyle beden kadar ruh sağlığını da önemseyen Öztürk, “Pilates, kendine ayırdığın en kıymetli zaman” diyor. Reformer’dan fonksiyonel egzersizlere, hamile pilatesinden beslenme danışmanlığına kadar geniş bir yelpazeyle hizmet veren stüdyo, etkili yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

İlk kez tasarım yaptı

 

 

#Hande Erçel#Serdar Bilgili#Sabiha Kurtulmuş
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