İlk kez tasarım yaptı

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Güzel oyuncu, markayla iş birliğinde bir ilke imza atarak, ilkbahar-yaz sezonu için kendi imzasını taşıyan özel bir koleksiyon hazırladı. “Inspired by HER” adını taşıyan koleksiyon, Hande Erçel’in sadece oyunculukla değil, sanatçı kimliğiyle de öne çıktığı detaylarla dolu. Tebrikler...

Sanat haftası başlıyor

Çağdaş Türk sanatının en önemli organizasyonlarından Artweeks Istanbul, XI. Edisyonunda yepyeni bir deneyimle sanatı sanatseverlerle buluşturacak.

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Artweeks Solo adıyla sanat dünyasına farklı bakış açısı sunmaya hazırlanan XI. Edisyon, 10-14 Nisan tarihleri arasında Bilgili Holding ev sahipliğinde The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta düzenlenecek. Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş tarafından düzenlenen etkinlik, ilk kez Solo Edisyon formatıyla gerçekleşecek; bağımsız sanatçılar ve galerilerin kişisel sergileri, sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunacak.

Pilates herkesin gözdesi

Oyunculardan ev kadınlarına, pilatesin sevilen hocası Nurgül Öztürk, her yaştan kişiye bu disiplini sevdiriyor. 9 yıllık tecrübesiyle beden kadar ruh sağlığını da önemseyen Öztürk, “Pilates, kendine ayırdığın en kıymetli zaman” diyor. Reformer’dan fonksiyonel egzersizlere, hamile pilatesinden beslenme danışmanlığına kadar geniş bir yelpazeyle hizmet veren stüdyo, etkili yaklaşımıyla dikkat çekiyor.